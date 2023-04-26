養小孩比殺人還難？！韓國滿貫影后全道嬿《格殺福順》十大必追看點

韓國大滿貫影后「全道嬿」前陣子剛下檔的《浪漫速成班》後又一力作，這次不得了！新劇中飾演一位看似平凡的的單親媽媽，其實私底下卻是殺人不眨眼的殺手，和前作截然不同的反差，加上精彩刺激的動作場面，光是看預告就熱血沸騰，3月31日將在Netflix上線耍狠！

看點1：影后「全道嬿」變身頂級殺手V.S單親媽「吉福順」

女主角「吉福順」由韓國大滿貫影后全道嬿飾演，過著史詩級殺手和單親母親的雙重生活，高手中的頂尖高手、擁有準確的判斷力、手拿的任何東西都能成為殺人武器、成功率100%的殺手，但如何教育15歲的女兒對她來說是個難題，她在殺人和養孩子之間，似乎是分身乏術，產生退隱之意。

看點2：影帝「薛景求」殺人企業代表「車民奎」

男主角由同樣是滿貫王的影帝薛景求擔任，飾演雇兇殺人企業M.K ent的代表，是吉福順的老師兼老闆，是他一手將吉福順培養成了無人可敵的殺手，福順可說是他的得意之作，不過卻也成為自己最大的威脅，而福順的辭意為兩人埋下決裂的導火線。

看點3：「李絮」殺人企業的理事二把手「車民熙」

前年因《模範計程車》人氣爆漲的李絮，劇中飾演車民奎的妹妹「車民熙」，也是MK企業的理事，一個有能力但不知道自己在想什麼的人。公司所属的殺手中，唯獨對吉福順相當寬恕的車民奎感到不滿。

看點4：「具教煥」專業A級殺手「韓熙成」

主演《D.P：逃兵追緝令》受到關注且引起話題的具教煥，這次飾演和吉福順是同公司的殺手「韓熙成」，兩人能力雖然同樣是A級，但卻因為某些原因，熙成一直無法得到車民奎的認可。

看點5：影帝「黃晸珉」特別出聲

影帝級的黃晸珉也在本次的演出行列中，不過在片中完全沒露臉，純粹特別出「聲」，他飾演第一個與吉福順對決的日本人，據說原本卞導是想要找一個真正的日本人，但礙於疫情關係，後來全道嬿突然提到黃晸珉很適合這角色，於是導演就發了訊息給他，黃晸珉收到訊息就秒答應，也是一個不需要看劇本的演員（？）。

看點6：「殺人比養小孩容易！」專業殺手竟然也有煩惱？

劇迷們還沒從《浪漫速成班》好媽媽「南行善」的形象跳脫出來，瞬間要接受全道嬿大變身，成為一位氣場爆棚、殺人快狠準的女殺手，可能會稍稍適應不來！不過，同為「單親媽媽」身分的女主設定，是不是能從中感受到兩位地方媽媽的相同困擾以及不同處境呢？拭目以待吧~

看點7：爽度百分百！暴力美學極致之作

《格殺福順》由《我的PS搭檔》、《不汗黨：地下秩序》的導演卞成賢擔任編劇和執導，劇情主要講述一位表面上看似平凡的職業婦女，還有一位15歲女兒的單親媽媽「吉福順」，但實際上卻是雇兇殺人的業界中，零失誤的史詩級女殺手！

而在與雇兇殺人公司續約前，原本打算為了女兒金盆洗手的福順，卻捲入一場不可避免的「被殺或殺人」的生死對決中……，光是預告幾段拳拳到肉的精采動作戲，就能讓劇迷們感受到這絕對是部刺激感官神經的經典作品！

看點8：全道嬿沒看到劇本秒答應拍攝

《格殺福順》是一部以全道嬿為出發點的作品，卞成賢導演在電影發佈會上表示，自己從《傷心街角戀人》開始一直都是是全道嬿的粉絲，某次全道嬿向卞導介紹其他人所寫的作品時，卞導表示希望拍攝自己的原創作品，並反過來詢問全道嬿參與意願，沒想到全道嬿就這樣答應了！

原本，Netflix看到劇本後建議拍成電視劇，但卞導堅持要拍電影，因為他私心期望能和他喜歡的全道嬿和薛景求一起拍戲。

看點9：靈光乍現的電影命名由來

卞成賢導演透露這部片名的由來，竟然是因為某天正在和全道嬿討論劇本時，全道嬿阿姨剛好來電，他看到名字「福順」之後，覺得相當符合角色的形象，於是直接採用「福順」當主角名字以及電影片名。據說，全道嬿把這件事告訴阿姨，本人覺得無比光榮，非常開心。

看點10：未演先轟動！遠飛柏林影展首映

這部電影在開播前就受邀參加今年第73屆柏林影展特別展映單元，並在影展期間舉辦世界首映，整場1800張門票售罄、座無虛席，更是獲得熱烈迴響及在場所有國外媒體的盛讚。