青春史劇《花書生熱愛史》 上演朝鮮版Share House四角修羅場！

「臉讚美人」辛叡恩最近真的是人氣旺到不行，作品一部又一部，從《第三人稱復仇》為兄報仇的妹妹，到《黑暗榮耀》壞到骨子裡的女惡霸，現在穿上古裝，立馬化身成宿舍女主人，戲約根本沒停過！這次新劇《花書生熱愛史》中，將攜手三位鮮肉美男厲雲、姜勳、鄭乾柱，四位超高顏值的新生代組合，會帶來什麼樣的心動羅曼史呢？

劇情故事

《花書生熱愛史》故事改編自金正華創作的同名網絡小說，由《暗行御史：朝鮮秘密搜查團》、《揀擇－女人們的戰爭》的金政珉導演與《拖旅行箱的女人》、《岬童夷》的權音美編劇及新人作家金慈賢編劇合作打造。劇情講述打破所有固定觀念的寄宿家庭「梨花園客棧」的女主人和懷有祕密的寄宿生花美男書生三人幫，四位青春男女將上演一場清新無邪的浪漫歷史喜劇。

角色介紹

辛叡恩 飾尹端午

女主角找來最近戲約大爆滿的辛叡恩，劇中飾演一位含著金湯匙出身的金枝玉葉「尹端午」，原本是家中的小女兒，過著無憂無慮的日子，但因爲一場意外，讓她在一夕之間成為「梨花園客棧」的家長少女，一肩扛起家中重擔。成為客棧女主人的端午，把房間租給上京準備考科舉的書生們，也因此遇上三位來投宿的美少男。

辛叡恩曾主演過《會讀心術的那小子》、《境遇之數》、《柔美的細胞小將2》等劇，前陣子因在《黑暗榮耀》中「女校霸」演出而聲名大噪，讓所有劇迷對她的演技刮目相看，也讓她就此擺脫「收視毒藥」的惡評，這次卸下惡女形象，再度展現她甜美可人的笑容，誰能不被她迷倒呢？

厲雲 飾 姜山

第一位小鮮肉─厲雲，在劇中飾演個性高冷酷帥的武科準備生「姜山」，因為習慣了獨自一人而總是獨來獨往，但是住進「梨花園客棧」後感受到前所未有的溫暖和照顧，與客棧主人「端午」、「鄭有夏」和「金時烈」相遇，逐漸打開封閉已久的心防。

曾憑著《愛情的溫度》一腳踏入演藝圈的厲雲，今年才24歲，是貨真價實的年輕鮮肉，2020年《重回18歲》中飾演尹相鉉和金荷娜的兒子「洪詩宇」，讓觀眾對他印象深刻！之後《Oh！三光公寓！》、《解讀惡之心的人們》等劇也都有不錯的表現。

姜勳 飾 金時烈

第二位小鮮肉─姜勳飾演滑頭滑腦又愛玩的少爺「金時烈」，雖然看起來屌而啷噹，但其實是個無法忍受不義之事的正義感爆棚的男人。住進「梨花園客棧」後，雖然經常和客棧女主人端午經常鬥嘴，但時不時會提供戀愛諮詢，兩人成爲超級好朋友。

姜勳曾以《衣袖紅鑲邊》男二「洪國榮」引人關注，而他出演過的作品也沒少過，例如《新入史官丘海昤》、《你是我的春天》、《二十五，二十一》、《小女子》等經典韓劇中都有他的身影，這次《花書生熱愛史》也是他和辛叡恩兩人繼《快過來》之後二度合作，期待有不一樣的火花！

鄭乾柱 飾 鄭有夏

最後一位小鮮肉─鄭乾柱，劇中飾演雖說是出身名門的高尚書生「鄭有夏」，但卻受到父母冷漠對待，讓他擁有善於觀察對方心情的細膩的性格，為了得到存在的認可，付出比別人多百倍的努力展現自己；在爲了準備科舉而停留在「梨花園客棧」，也多虧溫暖又友善的端午而獲得慰勞。

濃眉大眼的鄭乾柱，2017年憑著偶像團體MV演出而出道，早期活躍於網路劇，2019年《意外發現的一天》中首次擔任主演群之一，之後也在許多熱門作品裡看到他；這次是他和辛叡恩繼《A-TEEN》之後二度合作。

《花書生熱愛史》共計18集，接檔《Trolley：命運交叉點》時段，即將於3月20日青入住。

本文經《FashionGuide》授權轉載，原文發表於此貼文處

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