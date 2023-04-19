《沙贊！眾神之怒》緊抓不放並不是守護關係的好方式

《沙贊！眾神之怒》我個人是喜歡的，沒有太特別的地方，但基本的娛樂性、趣味、角色、熱血等等都有顧到，不會看完之後很激動要狂推薦，至少已經算是有達標的商業電影了。（如果要和第一集比，還是第一集優。）

先說看電影的條件，《沙贊！眾神之怒》沒有牽扯太多，雖然有一點點的神力女超人，但真的非常的一點，且是好玩用的，不影響劇情。主要的關聯，還是和第一集《沙贊！》〔Shazam!〕，能力怎麼來的，主角群之間的關係等等，資訊都在第一集中。沒看過一，其實是也可以一邊看一邊猜得出來，只是感受度不會那麼強，因為《沙贊！眾神之怒》有蠻大一部分是在談這些主角群的關係，是看故事的。若只是想要看打爽的話，坦白說這個系列並不是主賣酷炫的打鬥，不太適合。

第一集的主軸是主角對於進入寄養家庭一些相關的心理。《沙贊！眾神之怒》延續這個主軸，但這次焦點是在已經接受了這些家人之後，反而緊緊抓著不願放手，以及各種不同的小屁孩要如何能夠團結合作。

相對於第一集，這次的刻劃沒有那麼深，不過也不會隨便，至少整部片的過程中都一直穿插著這些關係的發展和改變，是有意在刻劃的。雖然並沒有做到真的很揪心，有些轉折也簡單了一點，可是導演的手法搭上去，效果還是挺不錯，如果你吃這一套（用各種手法來催出情緒），甚至可以有熱血感。

《沙贊！眾神之怒》的調性仍然和第一集，畢竟就是把小屁孩放到大人的身體裡，那種反差就是它獨特的趣味，也是這個超級英雄的特色。我是覺得呈現得蠻好的，因為我是個向來很不喜歡小屁孩的觀眾，這些小屁孩的屁法倒是還挺討喜，沒有一般超級英雄那種「比別人厲害」的距離感，重點不在擁有力量這件事，而是在於擁有力量之後要怎麼做這件事。正因為不是理所當然的強大，那些凡人的表現才讓英雄變得更讓人感動。

相對之下，反派雖然演員比較大咖但能發揮的並不多，倒是各種怪獸、魔法很熱鬧，整個場面還是很大。

總的來說，《沙贊！眾神之怒》可以說是標準款的中上，不要期待太特別的東西，至少能把標準款做好也是不錯。喜歡第一集的觀眾，期待則是要降一點，它不是拍爛的續集，它只是沒有第一集那麼讚的續集，角色風格還是在，故事也有承接。我自己去看時沒有什麼特定的期待，就還是蠻能享受。

P.S. 電影結束名單跑一下子就有一小段片段，接著等到最後最後還有一小段。