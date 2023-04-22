【黑電影】龍與地下城：盜賊榮耀。有比死更可怕的事

有比死更可怕的事。

喜歡玩RPG或TRPG的人都聽過這款大作的盛名，我不算是真的玩過該系列作、對歐美遊戲也不甚熟悉，但「龍與地下城」肯定是聽過的，或者，當年國內廠商代理進來的「柏德之門」與「絕冬城之夜」也接觸過一點點，只是沒想過這款經典遊戲如今會改編成電影，更意外的是，改編得真好！

改編電影向來讓人心慌慌，遊戲改編而來的電影要有所突破往往也很困難，於我而言，好是好在我對原作遊戲幾乎沒有特定印象，所以《龍與地下城：盜賊榮耀》（Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves）的改編在我看來是相當成功的成果，不但有遊戲架構的龐大世界觀，更有在後來許許多多同類型遊戲裡面出現過的經典素材，光是寶箱怪的登場就讓人噴飯與驚嚇。

寶箱怪耶、那是多少RPG玩家都碰過的討厭傢伙！

電影以吟遊詩人埃德金的視角展開故事，他和野蠻人好友霍爾嘉因為一次偷竊任務失風被捕，他自認有充足的理由解釋他的行為－－他想找到復活石板讓妻子復生、他只是想讓女兒再度擁有媽媽，當然，埃德金最希望的是找回心愛的妻子，只是沒料到偷竊寶藏的行為原來早就被設計好了。

本來的夥伴變成敵人，埃德金難以接受，他得去找回女兒，更要把能夠實現願望的復活石板搶回，自然的，這趟旅程不會輕鬆。

把女兒和復活石板搶回來，就是《龍與地下城：盜賊榮耀》的故事主軸，也是男主角的目標，埃德金當然曉得沒那麼簡單達成目標，他必須要有強大的夥伴同行，除了霍爾嘉，他找來以前合作過的術士賽門以及賽門想追的德魯依多莉克，只要隊伍有四個人，基本的關卡都能闖過去了。

何況還有聖騎士贊柯從旁協助，贊柯登場的橋段實在讓人心安甚多，比起一群烏合之眾，果然還是聖騎士有魄力與威嚴。

相較於其他遊戲改編的電影，《龍與地下城：盜賊榮耀》雖然片名與劇情的連結有點牽強（隊伍內沒有盜賊XD），整體表現是相當完整且流暢的，有別於其他改編電影可能走的是尊重原作的沉穩調性，這部電影一開始就告訴大家咱們是喜劇風格，奇幻電影走喜劇風，對於資方與片商而言恐怕會是很大的挑戰與賭性，畢竟奇幻電影的美術與服裝成本相對較高，如果無法回本，不只賠錢還會讓原作砸鍋。

可我想，《龍與地下城：盜賊榮耀》這樣的模式已經可以開始籌拍續集了吧。

故事一開始就知道壓軸的魔王是誰，也如一般角色扮演遊戲，主角一行人把過關條件一個個湊齊，然後去面對魔王的挑戰，遊戲裡面確實是這樣，搬到電影來雖然不得不做些更動，但概念一樣、方式不同，呈現出來的效果意外地令我驚艷，甚至到了電影尾聲之際，有那麼一瞬間，我以為看到奇幻版的復聯。

那是需要多麼精雕細琢或鋪陳安排才能呈現出來的質感，即便是一支雜牌軍，只要能打贏魔王的就是好勇者。

故事雖有誇張特效與緊湊劇情，其實也分享了一些生命道理，對抗魔王的過程中，死亡當然是可怕的，但在這段旅程上有很多比死還可怕的事情，例如真實面對自己的心，心魔才是阻擋一切的原點，套用在現實生活中的你我，心魔同樣成立。

認真覺得在真正的復聯還在蟄伏與殘喘的時候，《龍與地下城：盜賊榮耀》堪稱橫空出世，不但是今年以來最funny的奇幻大片，更適合走進戲院買一份爆米花與可樂，開心享受何謂電影的樂趣啊！

電影名稱：龍與地下城：盜賊榮耀（Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves）

發行公司：美商美國派拉蒙影片股份有限公司台灣分公司

正式上映：2023.03.29