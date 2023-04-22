《西線無戰事》誰才是我們真正的敵人？

《西線無戰事》是改編自1929年德裔美籍作家雷馬克（Erich Maria Remarque），將自己在戰場上的親身體驗，化為文字所書寫而成的真實人生，這部經典的反戰小說，在1930年與1979年都有翻拍成電影的記錄，在1930年由路易邁爾史東（Lewis Milestone）所執導的版本，還拿下當年奧斯卡最佳影片與最佳導演獎，這也是首部獲得奧斯卡最佳電影獎項的戰爭電影。

故事的背景是設定在1917年的德國，當時以德國為首的同盟國，同時面對協約國的法國與俄國的左右夾擊，原本想以迅雷不及掩耳的史里芬計劃（Schlieffen Plan），在比利時到南法的西線戰場，長驅直入地將法軍擊潰，再迅速回防迎擊俄軍的來犯，只是過於迂迴的冗長戰線，讓德軍陷入死傷慘重的膠著戰情，為了前線正規軍力的嚴重不足，只好大量使用未經正規訓練的預備兵力。

於是德軍四處在各大校園巡迴，發表慷慨激昂的愛國演講，喚起許多熱血青年報效國家的光榮使命，紛紛投入從軍行列的前仆後繼，17歲的德國青年保羅（費利克斯卡默勒 Felix Kammerer）與其他三位好友，就這樣興高采烈地加入軍隊，隨時蓄勢待發的鬥志高昂，要前往戰場上奮勇殺敵，只是理想總是美好，現實卻是無比殘酷，殊不知天真浪漫的他們，完全沒有預期到，前方等待他們的，不是衣錦還鄉的榮耀勝利，而是橫屍遍野的前線壕溝，熱忱抱負不再的回頭太難，只求能夠生存的徹底絕望。

2022年版的《西線無戰事》，算是第三次翻拍的全新嘗試，由財力雄厚又極具野心的Netflix，來獨家製作的原創電影，和其他同為敘述一次大戰的電影相較之下，雖然少了些《敦克爾克大行動》裡氣勢磅礡的特效場景，更沒有《1917》那一鏡到底的華麗運鏡，但《西線無戰事》卻極為傳神的呈現，戰場上步步驚心的肅殺之氣，尤其是血肉模糊的死傷慘重，更是讓人無比心酸的慘不忍睹。

至於在整體劇情的鋪陳上，電影和原著小說的內容，則是有著明顯落差的大幅改編，反觀前兩部都是由美國人來主導的好萊塢風格，新版的《西線無戰事》，不論是導演愛德華伯格（Edward Berger），還是包含主角在內的整個製作團隊，這幕前幕後的從無到有，完全都是由德國人來一手主導，試圖用截然不同的德國視角，來回顧一次世界大戰的不同面向，深刻體會戰場上殘忍殺戮的悲痛無奈。

儘管《西線無戰事》已是百年前的陳年往事，但歷史卻還是不斷重複上演的格外諷刺，如今看來更是毫無違和的充滿既視感，從西方世界的烏俄戰爭，到風聲鶴唳的台海危機，人類總是無法記取過往慘痛教訓的選擇遺忘。

或許在戰場上的軍事科技日新月異，但是泯滅人性的血腥殺戮仍然不變，特別是與時間賽跑的傷感結局，更是令人惋惜的不甚唏噓，充滿著濃厚氣息的反戰意味，這發人省思的傑出表現，也讓《西線無戰事》拿下第95屆奧斯卡最佳國際影片、原創配樂、攝影及美術設計共四項大獎的實至名歸。

對於那些直接或間接發起戰爭的掌權者，生命的價值或許只是軍服上的名牌更替，為了私利所換來的卻是戰場上的傷亡數字，當他們在喝著紅酒享用佳餚的高談闊論，士兵卻是在壕溝裡殺紅了眼的奮力求生，戰場上他們並不仇恨彼此，卻要冷血無情的互相殺戮，戰爭裡沒有真正的贏家，只剩下泯滅良知的掌權者，他們視而不見的西線無戰事，盡是傲慢自大與可悲謊言，所堆砌而出的徹底心碎，真正的敵人只有一個，那就是戰爭的本身，至於那些發起戰爭的狂人，絕對是無庸置疑的千古罪人。

《西線無戰事》觀影重點：

1.德國視角回顧第一次世界大戰，殘忍殺戮的血腥無奈。

2.沒有衣錦還鄉的榮耀勝利，只剩橫屍遍野的前線壕溝。

3.戰爭裡沒有絕對的輸贏，真正的敵人就是戰爭的本身。

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