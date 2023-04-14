美國《噬血童話》翻拍瑞典電影《血色入侵》 各有特色！

2008年來自瑞典的溫情恐怖片，先有2010年好萊塢翻拍，又有2022年重啟的影集版，可見題材受歡迎。最新這套沒看，兩部電影相比，還是先發原版較有韻味，雖然美版女主角可愛些。

瑞典版以生活日常開場，在校受霸凌的12歲小男生，深夜往社區樹木揮刀洩憤，被隔壁剛搬來的赤腳小女孩發現，兩人交情由淺而深，慢慢帶出女孩不尋常的身份。美版則遵循好萊塢公式，開場先來個毀容凶嫌墜樓的重口，才從頭敘述緣由。

對於某些情節表現，瑞典版點到為止，但血腥裸露場景卻又不甚避諱。美版則反之，交代得清清楚楚，怕你看不懂，但可能為了分級規範，兒少不宜畫面倒是有所節制。前者如和小女孩共同生活的老頭，外人以為是父女，其實更近於伴侶。瑞典版幾次運用影像交疊技巧，暗示老頭便是小男孩的未來；美版則毫不迂迴，直接用照片告訴你。小女孩的外表停頓在12歲，真實年齡則無從得知。

老派吸血鬼如德古拉，必須有個忠僕為他打點雜務兼晝間守衛。小女孩也一樣，只不過採取願者上鉤的柔性招數。你道老頭和小男生是中了溫柔陷阱麼？卻又不然。從小男生剛開始想交朋友，到後來想成為男女朋友，都遭到婉拒。小女孩說了好幾次：「我不是女孩」，這句話有三層含義。

第一，當然，她不是人；第二，她年紀頗不小了，不是個孩子；第三，她沒有性別，不是女的。這點在瑞典版，經由小男生偷窺小女孩更衣的場景，展現其看似受創、沒有生殖器官的下體；美版則，嗯，感覺比較像是喀一聲剪掉──我是說影片啦。前面提到裸露，其實只有這個畫面。

至於血腥，除了老頭替妹子出門行獵，將獵物倒吊放血之外，最驚悚的是他自知失風，被捕前往臉上澆硫酸毀容以免洩露身份。瑞典版展示燒穿臉頰血肉模糊露出白骨的寫實畫面；美版則呈現有如熔岩凝固凹凸不平的表皮，那要等傷口癒合才行，假如還有機會的話。

瑞典版引用許多歐洲鄉野傳說，關於吸血鬼和其他鬼怪，諸如吸食人血、晝伏夜出、害怕陽光等，這些基本上是類型公式，美版照抄。當然，兩片改編自同一部小說，原作者也都列名編劇，故事走向大體相同，是可以預期的。只有一點和傳統吸血鬼片型不大一樣，但也來自古老怪談，就是鬼怪必須徵得人類同意，才能進入人家。這也是原文劇名淵源，拿來聊聊當作結尾。

瑞典片名英譯《Let the Right One In（讓對的人進來）》，除了反映前述傳說外，也有對照劇中人物的內涵。美版用了比較直接的《Let Me In（讓我進來）》，感覺少了些可供咀嚼。瑞典版小男孩遇上小女孩，像是找到知音，相對地美版小男孩則多少有些掙扎抗拒，繞了點小彎才接納她。反過來在小女孩那邊，也同樣在找尋「對的人」，需要絕對忠誠，才能託付性命，廝守終身。當然，是男方的終身。

瑞美兩版的小男孩，或可預見數十年後變成的老男人，那個版本比較像是「對的人」呢？儘管同樣長期受霸凌，瑞典版小男孩一副生無可戀德性，看見小女孩殺人吸血，竟有惺惺相惜之態；美版則一方面抗拒，一方面又受吸引，似乎直到片尾小女孩出手相救，才死心塌地相隨。瑞典版老男人性格較模糊，發現自己精神氣力不濟，無法再為伴侶效勞，又有新人入替，遂自求一死；美版舊愛則對新歡多少嫉妒，要求女孩專一不果，仍然要證明自己老驥伏櫪。

這算是愛情嗎？怎樣才算是「對的人」呢？我自己比較不看好美版，瑞典版雙方似乎更加心性契合，不過每個人都可以有自己的看法和答案。出自同一本小說，有原作者參與，角色刻劃卻不盡相同，除了歐美風格有異，也是表演藝術的趣味吧！

年紀輕輕便以欺負弱小為樂。

新鄰居半夜遷入。

窗戶遮得密不透。

白天打不過惡少，夜半拿老樹出氣。

雪地裡打赤腳的小女孩。

逐漸兩小無猜。

老頭妒意寫在臉上。

霸凌出手愈來愈重。

小女孩鼓勵反擊。

初嘗勝利滋味。

老頭氣血漸衰，出獵不利。

女孩得自己填飽肚子。

驚動警方，終有被捕的一日。

墜樓場景如出一轍。

吸血鬼曬太陽的後果。

進人家門要先徵得同意。

帶點血色的純純雛戀。