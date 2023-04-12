辣椒醬電影《紅椒醬的滋味》、《闔家辣》 美味串起彼此的連結！

我認識的饕客曾經這麼說，辣分有六種：香辣、甜辣、鹹辣、酸辣、麻辣、辛辣。我只能吃第七種辣，屬於「俗辣」那種，反正我吃不出層次，更別說辣味的前、中、後段。但就是有的菜不辣不好吃，這時候我願意為了淺嘗美食而吃點小辣，譬如沾點哇沙咪的嗆辣；或是吃水餃和香腸要配合得蒜辣，美味正點啊！

辣椒醬

關於電影中的辣椒醬的劇情，最近剛好看了2021年科索沃《紅椒醬的滋味》與2022年香港賀歲電影《闔家辣》。前者是來自巴爾幹半島主權爭議區域的科索沃，相當難得看到代表科索沃角逐奧斯卡最佳國際影片的作品；後者宣傳時稱為「史上首部暑期賀歲片」，因為遇到COVID-19疫情關係，原訂大年初一上映，後來改成暑假檔期。

辣椒醬作為飲食的調味料已有悠久的歷史，世界各國都有各自流傳的製程秘方與第一品牌，這項與日常民生密切的醬料，為三餐食物帶來獨特的風味。這兩部電影的劇情中，辣椒醬也成為居家生產換取賺錢養家的手作商品。

紅椒醬的滋味

來自科索沃電影《紅椒醬的滋味》根據真人實事改編，新銳女性導演畢列塔・巴索里（Blerta Basholli）描述位於科索沃遙遠山區的庫許村，1999年起南斯拉夫內戰的牽連，村莊中許多身強健壯的男性，都因無情的戰爭失聯多年，徒留下老幼婦女自食其力謀生。

故事主角法赫莉身兼母親、媳婦、妻子的角色，心中的苦不輕易為外人道，即便心繫音訊未卜的丈夫，仍堅強的面對不知何去的未來。在民風保守、沙文主義背景下的封閉社會，為了全家人生計與孩子的將來著想，不僅承襲先生的養蜂事業，並自創紅椒醬的生意。由原先不被家人與村民看好，忍受背後的閒言閒語和指指點點，堅毅地向前克服難關，進而帶領一群同樣失去丈夫的女性夥伴，建立紅椒醬產銷的國際貿易事業。

劇情對戰火下的無奈顯得蒼白無力，即便每年要求政府協尋失蹤人口，只要未見屍首就有希望。或許是民族性的歷史文化使然，傳統教條對性別的偏執，對失去丈夫的妻子沒有好臉色，凡是拋頭露面的駕駛汽車、小本生意，都被視為離經叛道的惡劣行徑，父權社會的思維忍受不了女人自強的行為。

女主角法赫莉自然的演技，將戰火下女性變身成為家庭支柱，迎向挑戰勇者不懼、步步邁進的剛毅堅定，進而創造「寡婦村傳奇」的故事。導演身為女性所描繪呈現女人當家的視野，正足以為相似處境的族群帶來一股正向力量。

闔家辣

這部改編新手導演鄭晉軒本身的真實故事，處處充滿港式幽默。特別是當三位年輕好基友坐在樓梯上，以麵包沾著辣椒醬入口的感動，嘴中說出美食的經典對白句子，立即想到周星馳《食神》的橋段，用字誇張但充滿趣味，表情浮誇但演出到位，讓人懷念當年記憶的美好橋段。

有別於《紅椒醬的滋味》為了謀生製作辣椒醬販售，《闔家辣》藉由 COVID-19疫情肆虐下的現實生活，出門上街戴口罩，居家上班要人罩，反映出社會和職場的變化，也傳達科技進步的時代，人際關係和商業模式的變革。

男主角呂爵安的工作搖擺起伏，相當不穩定，這時突發奇想說服家人一起搞個辣椒醬的生意，透過網路銷售反而讓生活多了一筆筆意想不到的收入。當小本生意嘗到甜頭後，下一步就往擴大生產規模前進，通路策略發展自然也需要適時調整，此時，小蝦米遇見大鯨魚的戲碼總是血淋淋的教訓。

劇情走向詼諧，圍繞在一家人的生活情節，作為賀歲電影娛樂性相當不錯。想想以前的偶像玉女都升格當媽了，搞笑路線的吳君如難得一本正經，鄭中基笑料的演出別有看頭。看著一幕幕鏡頭剁辣椒、炒辣椒、煮辣椒的畫面，彷彿空氣中飄來一股股香氣，生活中需要一點調劑，加點辣又何妨呢！

這兩部電影截然不同的時空背景，共通點就在紅通通的辣椒醬，地球村時代語言可能不通，文化習俗迥然不同，但食物美味總能串起彼此的連結。電影藝術也有如此交流的功能，不同的歷史地理背景造就的世界觀，希望彼此的「辣味」藉由電影讓大家相互理解。

#新天堂樂園

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