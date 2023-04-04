Netflix三月必看！《黑暗榮耀》S2、《模仿犯》、《格殺福順》等新作推薦

《離婚律師申晟瀚/Divorce Attorney Shin》

鋼琴家遭逢家庭悲劇，轉行當律師，一腳踏入離婚官司的複雜世界，他無所不用其極，只想為客戶取得勝訴。

《MH370：消失的馬航客機/MH370: The Plane That Disappeared》

2014 年，一架載有 239 名乘客的班機在雷達上消失無蹤。本紀錄片系列深入剖析當代最大謎團之一，探究 MH370 馬航客機懸案。

《安眠書店/You》S4 – P2

一名危險迷人又強烈執著的年輕男子，遇到令他心動的人，就會不擇手段地將自己安插到對方的生活裡。

《黑暗榮耀/The Glory》S2

一名女子在高中時承受嚴重的校園暴力，倖存多年後，她著手實行精心規劃的復仇，要讓加害者為惡行付出代價。

《路德探長：落日之殤/Luther: The Fallen Sun》

約翰·路德曾是傑出的倫敦探長，淪為階下囚後名譽掃地，但一樁兇殺命案令他難以釋懷，竟不惜越獄去追捕殘忍的連環殺手。

《終極生還組/Outlast》

在生存條件嚴苛的阿拉斯加荒野中，16 位求生者為了爭奪鉅額獎金彼此競爭，他們都習慣獨來獨往，這次卻必須團隊合作才能取勝。

《太陽召喚》S2

在飽受戰爭摧殘的世界中，孤兒製圖師阿利娜·史塔科夫突然覺醒，展現出足以扭轉現狀的強大力量。黑暗勢力因而密謀聯手，打算對她不利。

《魔術師的大象/The Magician’s Elephant》

堅毅的男孩接受國王的挑戰，要完成三個不可能的任務，希望換得一頭有魔法的大象，以及追尋自己天命的機會。

《模仿犯》

一名擅長偵辦兇殺刑案的檢察官郭曉其面對當時第一起的連續殺人命案，以他心中衡量正義的那把尺對抗連續殺人案兇手，面對辦案過程中兇手不斷的挑釁與隨之擴張的惡，讓曉其決心不惜染髒自己的手，賭上人生也要拖出兇手的犯案證據。

《格殺福順/Kill Boksoon》

在職場，她是聲名遠播的殺手。在家裡，她是單親媽媽，有個正值青春期的女兒。殺人？簡單到不行。養育孩子才是最大的難關。

《奪命鴛殃 2/Murder Mystery 2》

尼克·斯皮茨和奧黛麗·斯皮茨現已成為私家偵探，夫妻倆還開起了自己的事務所。然而，當友人遭到綁架，他們隨即捲入一樁跨國調查，置身風暴中心。

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