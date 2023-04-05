《伊尼舍林的女妖》男人的心靈內戰有可能停火嗎？

前言

宛如浮現於世界邊緣的小島，景觀沉靜優美，居民生活簡單、步調緩慢，島上飄著悠揚的小提琴樂聲，但在日昇日落之間，搬演的故事卻摻雜著血淋淋的殘酷。一想到滲血斷指扔向大門，我實在很難認為本片叫做喜劇。

對我來說，《伊尼舍林的女妖》是一則關於善惡辯證、關係衝突與和解的寓言，其旨趣毫不受限於1923年的愛爾蘭。

我去看電影的那天，網路新聞頭條是一個香港名媛被謀殺而且分屍烹煮。我想著此刻的世界，比起一百年前，血淋淋的瘋狂著實有過之而無不及。

[以下微劇透，請慎入。]

派與康的故事：兩種人格

派（柯林.法洛Colin Farrell飾）與康（布蘭頓.葛利森Brendan Gleeson飾）原本是一對一同喝酒的好哥們，故事主軸圍繞在他們之間的關係變化。

有一天康突然對派說，不想要派再接近他，不想要再聽派說話，因為那些話是無意義的。康說派「會花兩個小時敘述他在驢子大便裡發現什麼。」

派多希望這只是愚人節的玩笑，他很想知道自己做了什麼蠢事得罪康，康明白回答沒有，只是因為人生苦短，康想要把時間拿去做更有意義的事，例如音樂創作，可以流傳千古，像莫札特。

派不知道莫札特是誰，這樣的事情對派來說顯得不重要，他重視的是人與人之間的情感交流和善意對待，就像他的父母、姊姊對待他的方式一樣。

派與康的關係恰恰映照出美國精神分析師布雷特 （Sidney Blatt） 的人格型態研究。他將人格結構分為依附型（anaclitic type） 與內射型 （introjective type），兩者有著迥異的視角，引起憂鬱的事件性質大不相同，存在的焦慮也不一樣 。

派重視的是與他人的關係，人生的快樂與憂傷，來自於跟別人的關係是否和諧圓滿。康重視的是自我成就與自我認同，人生的滿足與失望，來自於自己是否符合內心衡量自己的那把尺。

布雷特的分類下，依附型重視人際關係，聚焦於孤獨感或被拋棄的感覺，關係中較為依賴，較缺乏反思能力，情緒易波動；內射型著重自我價值，聚焦於失敗感或罪惡感，較自我中心，易陷入反芻思考，有自我反思能力，較為理智。是不是和這對哥兒們很像？

上述人格特質難以截然二分，每一個人或許是這兩類型不同比例的混合，或者說在這兩個向度上強弱有別，但本片將之極端化，放置到派與康身上。

不論是我的現實周遭或是臨床工作，都發現這兩型人格特質組成伴侶相當常見，因之普遍引起關係中的矛盾。不只一位女性個案曾跟我說，很難接受男友或先生有時喜歡獨處：「好像他一個人的狀態比兩人相處還要好，好像我的存在是一種干擾。」診間也常有個案說，社交媒體上突然被老同事解除好友或是封鎖，他不明白原因，開始焦躁、煩悶、寢食難安。這不都是派的心情寫照嗎？

本片的描寫讓觀眾覺得人和動物之間不會陷入衝突。驢子珍妮、馬和狗的眼睛都是那麼澄澈無邪，默默觀察著衝動的人類。導演把破壞性放到人類身上，派與康的命運，或許可以簡稱為人性吧。

理想的破壞性

康有崇高的理想，要把所有的時間與精力用來執行理想，其他的一切都是阻礙。符合他理想的人，例如音樂學校學生，就是盟友。不符合他理想的，例如乏味無趣的派，就要切斷關係。

盡力讓生命趨近這樣的純粹性，是一些科學家或藝術家的本質。康在那一天下定決心，生命不要再妥協、再敷衍了。

但英國精神分析師温尼考特（Winnicott）認為，妥協的能力是健康的象徵，那是因為理解到有一個共享的現實，而這是一項發展的成就。它是假我（false self）正常和正向的部分，發展出具適應性的社交禮儀。妥協不同於順從，順從將帶來絕望。

溫尼考特這麼說：

「每個人都有一面有禮與社交性的自身，以及另一面個人、私密的自身……在健康的狀況下，這種自身的分裂是個人成長的成就。」

康鐵了心之後，就此失去妥協的能力。

當理想被絕對化，就會產生道德魔人，衍生出獨裁者的心智，降低思考的活潑性，最重要的是，它要求別人只能順從。歷史上像納粹屠殺猶太人，或是十字軍東征等宗教戰爭，都是源自這樣的心智狀態。這是理想的破壞性，也可以說是破壞性的自戀。

為什麼人需要這樣決絕呢？康發下會濺血的毒誓，等於把自己跟對方逼到死角，沒有迴旋的空間，我覺得很陽剛但也好愚蠢，然而康自認聰明，認定愚人是派，貶低他人是破壞性自戀的典型表現。

回過頭來看派，對於人際的親密互動無比堅持，也是難以妥協。對派來說這是做人的道理，是父母身教的處世之道，就像他也認為有好的、有意義的閒聊。但是對康來說，「五十年後，沒有人會記得人們的和善」。

我想如果要維繫關係，並保有思考的彈性，確實很需要同理對方的能力，以及對自己的理想性適度設限，此即妥協的能力。

善惡的演變軌跡

導演沒有要把派和康描寫成全好或全壞的角色。本片的複雜度也絕非「好友反目」一句話就可以概括。

派想要親近的心是一種善意，但在康自殘的行動下，其意義轉變成惡意的攻擊：你接近我、找我說話，等於要奪走我寶貴的手指。對康來說，他只是想拒絕派的靠近，但派的感覺其實也是遭到攻擊。

於是，派在某一天酒吧喝醉酒、放膽亂說話之後，「認同攻擊者」的機制開始悄然運作。派想要改變自己，讓自己更有攻擊性一些，變得暗黑一些。他說了謊讓音樂學校學生離開康，又不顧警告闖入康的家直接對他說話。如果看細一點，在那些具有破壞性的行動底下，總還殘存著人的善意。

康雖希望派不要接近自己，可是他採用的方式不是去傷害派，而是剁掉自己的手指。後來造成驢子珍妮噎死純屬意外，康很自責，打算坦然接受派的報復。而派用木柴和煤油燈燒掉康的房子，但留下一扇窗沒有縱火，等於為康留下一條生路。當康看到派被惡警欺負時，他主動過去拉派一把，還協助派駕車好一段路。

或許在氾濫著死之本能的渾沌中，還是可以在海浪拍岸的節奏裡，從心中找到微明的燭火。

女妖之必要

《女妖》的情節，讓我們知道兩個男人之間的情緒可以有多強烈、多荒謬，絲毫不亞於異性之間的關係。我想男性情誼裡面包含了父子、兄弟、同性情欲、甚至母嬰關係的元素，還有各種生死本能，在潛意識裡全部攪和在一塊。

伊尼舍林島上的住民，有困難習慣去找教堂裡的神父，而會迴避長得有點像女妖的那位老婦人。老婦人像是在預言死亡，但意思模糊難辨；因為讓人感到不祥，所以人們閃躲。然而我覺得老婦人比起實事求是的神父，更貼近島上衝突的情緒真實。

女妖讓我又想起溫尼考特筆下的母嬰。嬰兒初始處於全能的錯覺，例如肚子餓、奶水就來，母親傾全力維持這個錯覺；隨著嬰兒的發展，母親慢慢把真實世界一點一滴介紹給嬰兒，逐步撤回自己的全面照護，嬰兒逐漸認識到客體跟自己不同。正是這個去除錯覺的過程，讓嬰兒在整合與個體化的過程中，發展出妥協的能力；於是嬰兒與客體的關係，就不會是獨裁者或者被宰制。

現在我把派想像成嬰兒，而康是一個想要有自己生活的母親，他希望派趕快獨立，但派做不到，由於事出突然，少了那個逐漸「去錯覺化」的過程，派的感覺是受到創傷。這些大男人都必須召喚女妖，虔誠向她學習，看要如何拉出一個過渡的時空，讓人與人之間可以分離，但又不是隔絕；所需的方法應該不是男子漢振聾發聵的滔滔雄辯，而是像母親隨興哼唱搖籃曲般的魔法時刻。

〈伊尼舍林的女妖，The Banshees of Inisherin，導演/編劇：馬丁.麥多納Martin McDonagh，愛爾蘭、英國、美國，2022。）

本文經作者授權轉載，更完整內容發表於《伊尼舍林的女妖》by 3P夢拓野VOCUS 歡迎瀏覽分享!!