《我的鯨魚老爸》我們都在不斷犯錯的過程裡尋找救贖

「這本書讓我感到非常難過，其中許多人物令我產生共鳴。那些介紹鯨魚的無聊章節，卻最讓我感到難過，因為我知道作者只是想把我們從他的悲傷故事中拯救出來，讓我們短暫抽離，這本書讓我想起自己的人生……。」

查理（布蘭登費雪 Brendan Fraser 飾）是在線上大學教授文學寫作的英語老師，因為愛上了自己的學生，決定中年出櫃的擇其所愛，並且拋妻棄女的為愛私奔，然而就在愛人因意外過世之後，深陷於難以抽離的悲傷情緒，因此罹患了病態性的暴食症，終日足不出戶的鬱鬱寡歡，除了上課以外的教學時間，就是在自暴自棄的瘋狂進食，明知道重達272公斤的肥胖身軀，早已超過自己所能負擔的身體極限，但卻仍舊義無反顧地朝向死亡前進。

「人是無法不去關心他人的，人是很了不起的。」

查理唯一的好友莉茲（周洪 飾），身為護理師的專業身份，讓她早已預見了查理的大去之期，苦口婆心地懇求查理儘速就醫，卻拗不過他一心求死的堅定意志，明知道暴飲暴食只會加速查理離開自己的步伐，卻又不斷地替查理送上他最愛的垃圾食物，看著他滿臉幸福的大快朵頤，也成了他們之間稍縱即逝的美好時光，這又愛又恨的矛盾心情，反覆折磨著她所剩無幾的最後理智，但同樣是失去摯愛的悲痛相憐，讓她選擇無怨無悔地陪伴查理，走向自我毀滅的最終旅程。

「我要確定她能好好活下去，我們不能放棄她。」

就在查理生無可戀的倒數時光，心中還是有個遺憾始終無法放下，於是他試圖聯繫自己的女兒艾莉（莎蒂辛克 Sadie Sink 飾），想要在人生盡頭的最後時刻，彌補與女兒之間的留白缺憾，無奈長達八年以來的不聞不問，艾莉早就是哀莫大於心死，毫無任何的情感與期待，噌恨怨懟填滿了她本該正向良善的心緒，彷彿要與全世界為敵的憤世嫉俗，成了在別人傷口上灑鹽的邪惡化身，讓她對於這位久別重逢的陌生父親，更是冷嘲熱諷的火力全開，但查理卻總是逆來順受的不願放棄，因為他始終相信艾莉絕對是最棒的女兒，她絕佳的天賦一定可以讓自己變的更好。

拍完了《母親！》，決定改聊聊老爸的導演戴倫艾洛諾夫斯基（Darren Aronofsky），在相隔五年之後再度推出新作《我的鯨魚老爸》，擅長頗析人性陰暗面向的他，總是能激發出演員有別過往的既定形象，像是《噩夢輓歌》的毒蟲傑瑞德雷托（Jared Leto）、《真愛永恆》的時空旅人休傑克曼（Hugh Jackman）、《力挽狂瀾》的過期摔角手米基洛克（Mickey Rourke）、《黑天鵝》走火入魔的芭蕾舞者，更是將娜塔莉波曼（Natalie Portman）一舉推向奧斯卡影后的高度。

這次找來了淡出影壇多年的布蘭登費雪，來飾演滿是悔意的鯨魚老爸，彷彿就是為他量身打造的恰如其分，完全釋放出積累多年的情感爆發，這從谷底翻身再攀頂峰的破繭而出，成就了突破自我的生涯代表作，也讓他成為今年奧斯卡獲獎呼聲最高的影帝人選。

「我要確定我這輩子至少做對了一件事！」

實在很難想像十多年前，這位還在被木乃伊追著跑的帥氣型男，如今卻是被脂肪層層包覆的龐然大物，這戲裡戲外彷彿如出一徹的布蘭登費雪，完美詮釋了戲如人生的最佳寫照，因拍戲導致大小不斷的反覆傷勢，造就出他身材走樣的殘酷結果，與前妻離婚的重大打擊，更是壓垮他的最後一根稻草，從炙手可熱到乏人問津的意志消沉，讓他逐漸消失在觀眾的眼前。

這嚐盡人情冷暖的甘苦心酸，最終也成功轉換成查理內心的悲傷孤寂，這次終於不用再靠俊俏精實的外表去吸引目光，而是憑藉著豐富情感的真摯演技來觸動人心，身為情人，查理為愛痴狂到拋家棄女的不顧一切；身為父親，他在生無可戀的絕望情緒裡傾力去愛；身而為人，我們都在不斷犯錯的過程裡尋找救贖；在電影裡，始終不願放棄女兒的查理得到了救贖，在生活中，布蘭登費雪也因為查理而得到了重生。

《我的鯨魚老爸》觀影重點：

1.導演戴倫艾洛諾夫斯基的精準選角。

2.布蘭登費雪那戲如人生的最佳寫照。

3.強勢問鼎奧斯卡男主角的真摯演技。

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