《光影帝國》柔軟詮釋 動盪時代的烏托邦之詩

1980年代初期，英國政府發布全新的國籍法令，準備重新定義「英國公民」。這不只令人民心慌焦慮，更點燃與阿根廷的福克蘭戰爭的導火線。但在某個濱海小鎮，帝國戲院持續上映一部又一部的精彩電影，彷彿是座敞開大門的烏托邦，邀請觀眾進入光和影的世界。

黑人青年來到戲院打工，沒多久就與經理婦女產生曖昧情愫，可是婦女早就被迫成為上司家庭的第三者。但青年的介入讓婦女原被上司給掌握的事態，還有每況愈下的身心，逐漸好轉起來，如同青年為受傷的幼鳥療傷那般。

然而這段忘年之戀並非皆大歡喜，青年因種族而受到的壓迫日益明顯，不僅被嘲笑推打，還被要求「還回工作」，同時婦女的心理問題並未完全康復，而且在愛情關係中，婦女對年齡與過往經歷的自卑與自負，也成為牽動理智的細線。於是當「社會的弱勢」成為兩人的共通點，他們因為「平等」而更加親密，也因為「不同」而更加極端。

只是在戲院之外，那些種族歧視又憤世嫉俗的年輕人，其實同是處在社會邊緣的「光頭黨」。他們生於政治動盪，仰賴時尚音樂，還被極右派的政治團體招納，因而積極守護國族性，參與「國家陣線」等白人種族主義運動，甚至認為外籍人士的存在就是社會產生問題的原因。

相反的，他們正是想透過這些表示憤怒的反抗，彷彿在拯救國家的迷夢，來慰藉心中的不安與脆弱。不過，電影以單面向的視角處理這些憤青先鋒，其實沒有好好映照出他們與主角二人的相同之處，反倒只呈現表面衝突。

所以能察覺，電影雖然隱含時代動盪，卻更是一首黑人青年和英國婦女在相互扶持的抒情詩篇，當描寫的不是執迷的英國人，反而因此讓種族歧視、男性的惡意與權勢、光頭黨和政治，變成人生道路上的路障。但或許這樣已經足夠。

當編導山姆曼德斯還想延伸出精神疾病、家庭背景、年齡差、中年危機、青年未來、配角的故事，抑或是音樂和詩歌，並將一切統一歸納在細小卻能投影出逃生出口的光影，電影，戲院的群像，以至成為時代剪影，更甚期盼進一步省思，都反而讓一切碎裂，突兀，失焦。於是得承認《光影帝國》是讓我感到些微失望，但我也仍然喜歡那憂愁卻柔軟的抒情，喜歡奧莉薇亞柯爾曼易變但溫柔的表演。