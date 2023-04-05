《Oasis》返回令人懷舊的八九十年代 展現奮不顧身的青春愛戀！

去年熱播的人氣漫改愛情劇《社內相親》，不只捧紅男女主角金世正與安孝燮，也讓主演群的金旻奎和薛仁雅的人氣都翻倍，終於擺脫「萬年配角」站上主演的位置！這次薛仁雅搭檔張東潤、秋英宇上演一段時代下的三角愛戀；整部劇的故事圍繞在80、90年代動盪不安的韓國，三個年輕男女的青春就像野花一樣綻放，但當年的暴雨狂風暴雨，卻成了青春浪漫和愛情的肥料。

劇情故事

《Oasis》由《奇皇后》、《Goodbye Mr. Black》的韓熙導演執導，《茶母》、《懲毖錄》的鄭亨洙編劇執筆，預計16集，接檔《頭腦共助》。故事以20世紀的80年代到90年代劇變的大韓民國為背景，劇情講述在錯誤的社會價值中，為了守護屬於自己的夢想和友情，以及人生中只有一次的初戀而奮不顧身的三個年輕人所經歷的熾熱生活，以及其中愛恨情仇與糾葛的故事。

角色介紹

張東潤 飾 李斗學

雖然出身貧窮但卻擁有聰慧頭腦的「李斗學」，寄於獨立運動家哲雄父親一家之下，因此自然而然地侍奉著像少爺般的哲雄；無意間邂逅了從首爾轉學過來的貞心，並對她一見鍾情，但卻和哲雄捲入了一場將成為一生命運的事件……。

張東潤的出道作《所羅門的偽證》就擔任男主角，之後的《學校2017》、《致忘了詩的你》、《陽光先生》等劇也累積不少人氣，一直到2019年《朝鮮浪漫喜劇–綠豆傳》中女裝扮相更是驚為天人，精緻的臉蛋說他比女人更美也不為過！去年電影《行動代號：狼狩獵》中更有突破性的演技展現，期待這位花美男在劇中的表現！

薛仁雅 飾 吳貞心

個性正直、坦率，懂得會為自己的夢想勇往直前的「吳貞心」， 是家裡的獨生女，中學時從首爾轉學到偏鄉的小鎮，因而遇上了斗學和哲雄，三人成為青梅竹馬，在學生時代積累了無法忘懷的回憶。長大後為了挽救家中的劇場，開始投入了電影發行與製作的工作，成為文化界的一大指標人物。

薛仁雅因為主演《社內相親》中的陳映書一角而大受歡迎，除了得到不少廣告主的青睞之外，更是接到許多作品邀約；這次也是她繼2019年主演《愛情是Beautiful，人生是Wonderful》後再次重回女主角之位，同時也與曾《學校2017》裡搭檔過的張東潤再次合作，兩人是否會激出不同過往的火花呢？

秋英宇 飾 崔哲雄

和斗學從小一起長大的朋友、宿命般的競爭對手「崔哲雄」，向來是全校成績第一的精英，無法忍受失敗，即使是小事也會想盡辦法獲勝。和好兄弟愛上同一個女人，看似然彷彿擁有一切的哲雄，是否會因為無法得到貞心的芳心而有所變化呢？

BL劇出道的新人演員秋英宇，今年才23歲，雖然作品並不多，但卻讓人留下深刻的印象！出道短短2年就出演過《警察課程》、《學校2021》、《偶然的田園日記》等劇，可說是前途無量的大勢新星！

《Oasis》即將於3月6日起播出，來看看這三個年輕主角們，不顧錯誤的社會價值觀，天真地分享愛情和友情，被洶湧的波浪所扭曲、淬滅、摧毀後，最終又試圖回到純真時代的愛情和友情，重回時代當下的燦爛年華。

本文經《FashionGuide》授權轉載，原文發表於此貼文處

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