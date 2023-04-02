《鈴芽之旅》令人耳目一新的新海誠電影

記得三年前的《天氣之子》，新海誠以RADWIMPS的音樂和MV般的剪輯手法昇華情節，引爆情緒，讓英雄主義式的純愛成為烙印在內心的新經典，即便察覺些許煽情，但至今仍難以忘記當時所受到的震撼。

於是我期待《鈴芽之旅》能重現或者帶來近似感動，但電影捨棄相同招數，當RADWIMPS的音樂不再作為電影高潮，故事也選擇納入更為廣闊、更為複雜的社會議題，《鈴芽之旅》儼然成為一部耳目一新的新海誠電影。

高中少女與青年擦肩而過，除了一見鍾情還有記憶乍現，因為青年在尋找的廢墟中的門，竟能讓少女見到夢中的光景。是真的誤打誤撞，還是別有私心？而少女展開的旅程，拯救的是世人、土地，還是自己？

電影的震後議題明確，行徑的路線也從東日本大震災時的輕災區來到重災區，然而即使一路上出現不少少年漫畫般的「關門場面」，可是並沒有抹滅掉新海誠獨有的角色光彩，少女、青年，再到任何配角，他們依然有著一意孤行的主見，這種直行且單純的執著，奮不顧身而閃耀光芒的信念，讓新海誠自身的風格，很好地融入在想訴說的主題裡。不過對我來說，反倒在熟捻的男女愛情描寫，小小失手。

畢竟讓觀眾看著少女和椅子談戀愛，還是微妙的難以共感吧。相反的，僅在一場戲裡爆發的親情部分更有打動我，因為那看似突然的行為，捕捉的不只是身為親戚或母親的職責，而是身為大人，終將碰到那就算無關自己，就算犧牲餘生，也要承擔的責任。

雖然電影不算有仔細描繪，但卻一針見血，同時依此反映少女的執念，其實存在尋找母親的記憶、修復創傷的面向，也讓整趟旅程變得心酸且治癒。

不過有太多既視感。除了能聯想到少年漫畫，如宮崎駿《神隱少女》的神靈、村上春樹〈青蛙老弟，救東京〉的地震和「任務」，其實都有讓我在觀影時感覺出戲。

但不論是效仿還是撞題，新海誠的《鈴芽之旅》在我看來是達到「印象中的新海誠」與「不曾見過的新海誠」的融合境界，而且電影愈到後段，那股奮不顧身的力量將逐漸轉化為能量，既能動搖人心，又能撫慰人心，依然使人喜愛。