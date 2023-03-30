《關於我和鬼變成家人的那件事》很有結構的不同元素交織

我算是很晚才看這部片子，票房都已經破億了，我才去貢獻，因為本來從預告並沒有特別吸引我，但真的看了之後，就國片來說真的算是很出色，且很多優點是預告看不出來的。

其中最無法從預告看出來，也是我最欣賞的一點，是《關於我和鬼變成家人的那件事》如何把許多元素組合在一起，且不是一直線的劇情，有不同的故事穿插，從不同層面取得資訊，且一定要看到最後才能把每一塊拼圖都拼上去。

攤開來看並不是太複雜的事件，也不是其他電影中沒見過的，但這樣編排敘事的方式，就讓電影的吸引力增加不少，這些交織的故事線，是很不同類型的，有辦案的故事線，有親情的故事線，有愛情友情的故事線等等，所謂的交織，就是說它並不像有些電影會以辦案為主，為了放入愛情元素而加一個女性角色，在過程中插入一些愛來愛去的橋段，這個不叫交織，所謂的交織是真的可以把那個部分抽出來，它也是有來龍去脈，每個元素都有它自己的來龍去脈，又因為一些巧合或因緣際會，讓它們有交軌，是這樣子的設計。

不過也不會因為這樣的設計就變得很複雜難懂，這是編導很厲害的地方，每條線單獨來看都很普通，但結合起來就很有意思，很有意思之餘又要讓觀眾都能懂，所以什麼時候要給多少資訊、什麼時候要呈現哪一條線，這些都是巧思。

不敢說《關於我和鬼變成家人的那件事》有做到很完美，可是光是有這樣子的結構成品出來就已經是很不錯的程度了。的確有些細節上，沒有那麼精緻，也有些比較誇張的地方，即便如此，光是電影的結構就蠻值得一看（當然，若你對結構不怎麼在乎，或只喜歡一直線的劇情之類的，就不見得會欣賞這些，也還是見仁見智）。

至於好笑和感人，這我覺得也很個人化，笑料好不好笑，每個人感覺不同，我是沒有大笑，不過大多數都有微笑，至少不會有那種知道是笑點但很不想笑的感受。感人的部分，坦白說也是蠻安排的，不是那種淡淡融在過程中的感動，是特別設計橋段來催觀眾的淚，算是很商業的方式，效果是很好，因為人的關係算是有過程的，不是編劇說了就算數的，所以到了擺明要催淚的時候，觀眾大概也都能心甘情願讓感情被電影操控。

演員的部分，因為我已經是中年人啦，小鮮肉不是我的菜了，所以就沒特別寫這個部分，不過演員的表現都很稱職，每個角色都有自己的特色出來。

總的來說，它是一部很商業的電影，且是商業的電影當中算很有內容很花心思的。我不太是看國片的人，不過這部我很ＯＫ。如果你也是看西片（或韓片日片等等）為主而少看國片的觀眾，不妨考慮給《關於我和鬼變成家人的那件事》一個機會，它可能還比許多上院線的外國片更棒。