新海誠繼《天氣之子》後全新力作！《鈴芽之旅》以311震災為藍本，看似奇幻、實則療癒

在作畫風格上，「不只細膩、更為驚嘆」是新海誠作品一路以來帶給觀眾的想像。尤其片中的湛藍天空、「蚯蚓」出來時的動畫效果（尤其在東京那一幕最讓人喜歡），還有兩位主角「奉還於爾」用力關門時，呈現出的魄力都非常華麗。

日本導演新海誠繼《你的名字》、《天氣之子》後，再度以「災難」作為背景題材，《鈴芽之旅》的畫風與配樂不只維持高水準，更將「共感」情緒提高到了新的層次！

《鈴芽之旅》去年在日本上映，票房突破 137 億日圓（約新台幣 30.8 億元）、觀影人次超過千萬，甚至在第 73 屆柏林影展主競賽單元國際首映。成為了繼宮崎駿《神隱少女》後，睽違 21 年再度有機會爭取金熊獎。

即便最後鎩羽而歸，但也讓《鈴芽之旅》製作的高水準被世界看見。台灣也將在 3 月 2 日正式上映。

《鈴芽之旅》承襲著以災難事件的背景刻畫。故事描述少女岩戶鈴芽（原菜乃華 配音），與一名神秘男子宗像草太（松村北斗 配音）相遇。過程中，草太意外變身成只有 3 隻腳的兒童座椅。兩個人為了阻止關閉各地的「災難之門」，從九州、四國、東京，幾乎橫跨了大半個日本。

沿途中，鈴芽跟草太遇見了日本各地的人，兩人在一次又一次彷彿戰鬥的「關門」過程中，也逐漸建立起了羈絆與情感。

為兩位主角配音的原菜乃華、松村北斗，或許有些日劇迷對他們不甚熟悉，但他們已在許多作品中有精彩表現。原菜乃華在《真兇標籤》中，就是飾演男主角的女兒光莉；松村北斗則是電視版《完美世界》裡的男主角同事。

國際媒體對《鈴芽之旅》也抱有高評價，英國衛報（The Guardian）大讚電影「嘆為觀止且無比美麗」；英國國際電影雜誌 Screen Daily 更認為是「動畫大師新海誠的集大成之作」。

筆者認為，本片從作畫效果、劇情架構、電影配樂、角色配音的表現都可圈可點。本文將介紹幾點令我印象深刻之處。以下可能提及關鍵劇情，若尚未觀影、不想被暴雷的朋友們，建議可閱讀此篇文章（該文僅提及預告片情節）。

❗️以下內容涉及部分劇情

看似奇幻、實則療癒的邂逅之旅

有些網友認為新海誠在敘事鋪陳上較為單一、薄弱，不過《鈴芽之旅》的故事背景、人物、劇情可是十分鮮明。

本片以地震為背景，從生長在荒煙蔓草之中的一扇門開始，會跑出象徵災難的「蚯蚓」。如果沒有控制好那一股神秘力量，就可能會讓日本陷入前所未有的災難。能夠控制這一切的是「關門師」——他的任務，就是鎖上日本各地的未關之門。

原本身旁還有「要石」可以鎮住一切，但情況卻在一夕之間，有了翻天覆地的變化。

故事從一場出乎意料的邂逅開始，鈴芽跟神秘男子草太的緣分，因為門扉被牽起，兩人就此步上了「拯救日本」的關門旅程。全片有極大篇幅，是利用公路電影的形式呈現，兩人為了化解各地的危機，跑遍了大半個日本，從九州、四國、到東京，沿途也遇到了許多難以忘懷的人事物。

跟鈴芽同為高中生的千果跟家人、在酒館工作育有一子的老闆娘，還有草太的朋友芹澤，他們就像在萍水相逢的過客般，對於劇情或許沒有太大推進。

不過，他們的心中充滿了愛與溫暖，相信這股強大的渲染力，也滲透了鈴芽因為災後巨變而破碎的心房。某方面也呼應了 311 震災過後，日本社會的溫柔、團結與堅毅。

隱藏在門扉之後的悲傷記憶

隨著旅途不斷前行，鈴芽隱藏在心中的往事，以及「門」中代表的概念也逐漸被揭開。

門前、門後分別代表著生者的「現世」，還有亡者的「常世」；在常世中，所有的時間是凝聚在一起的。平常靠著人們心中的重量和思緒，鎮住土地和門，也只有少數人能夠看到。

鈴芽年幼時曾經誤闖門扉，時至今日，她內心的傷痛依舊無法撫平，無法釋然的心，也牽動了這塊土地的變化。徘徊在常世之中的小鈴芽，就像是鈴芽內心中被禁錮的、不可觸碰的那塊傷痛。我認為，她之所以不顧一切踏上旅程，某方面也是想彌補母親死於地震的缺憾。

「難道你不怕死嗎？」、「生死不過是運氣」，從這段對話能夠看出鈴芽的灑脫，但更多的，或許是創傷後，對於生命的消極、甚至絕望。某部分也反應出了面對災難過後，部分倖存者的心情。

撇開略顯沉重的心情，其實新海誠在《鈴芽之旅》中，也有許多劇情面上的突破。例如加入了許多幽默、博君一笑的橋段，讓整部片在沉悶的大框架之下，呈現出特殊且活潑的調性。

下段內容將從作畫風格、電影配樂，來分析《鈴芽之旅》的特色。

不只細膩、更為驚嘆的作畫風格

《鈴芽之旅》是新海誠個人的第 8 部作品，也是他「災難三部曲」中的全新力作。片中，他出色地承襲了前兩部作品令人讚嘆的畫風，配樂也同樣打中人心。能夠坐在電影院感受這些聲光、特效，絕對是一種享受。

在作畫風格上，「不只細膩、更為驚嘆」是新海誠作品一路以來帶給觀眾的想像。尤其片中的湛藍天空、「蚯蚓」出來時的動畫效果（尤其在東京那一幕最讓人喜歡），還有兩位主角「奉還於爾」用力關門時，呈現出的魄力都非常華麗。

在角色設計上，我最喜歡神秘白貓「大臣」，潔白的身體配上黃色的靈動大眼，貓派如我完全淪陷。另外，片中的音樂也相當有記憶點，不只是配樂相當細膩，就連歌手十明為片演唱的主題曲〈鈴芽〉，更唱出了奇幻又略帶點淒涼、在亂世中許下永恆約定的幽美氛圍。

片中瑕不掩瑜的小小缺憾

以 311 震災為背景刻劃出的《鈴芽之旅》，在情節之中給了觀眾很多思考的空間。在沉重的題材之中，找到適合的敘事手法，觀眾也能從中一窺鈴芽的內心世界，是這部電影非常難能可貴的地方。

不過，還是有一些可惜之處，像是鈴芽與草太的感情線過於薄弱。雖然在《天氣之子》中的「小情小愛」情節，在本作並沒有出現，但在電影後段加入了鈴芽對草太羈絆與感情，由於事前缺乏兩人獨角戲的鋪陳，會讓人產生唐突之感。

另外，有些角色的出現缺乏動機，最為明顯的例子應該是「左大臣」。雖然「白貓」貓大臣的可愛模樣擄獲人心，不過「黑貓」的出現就顯得有些莫名。爺爺有稍微點出黑貓出現的原因，不過「時機點」沒有清楚說明。雖然它也很可愛，但突然出現，也會讓人摸不著頭緒。

另外，則是台灣觀眾對 311 地震的「共感」程度，對於日本人的反應是強烈的。因此以此為背景的題材，總能獲得廣大觀眾的共鳴，像是《記得海邊的妳》、《監察醫朝顏》等作品，分別以親情或友情，連結起與地震相關的記憶。

不過，《鈴芽之旅》利用較為隱晦的程度表達，到了後半部才較為明顯地與親情扣合；也有許多細節，是描述地震當下身而為人的惶恐跟共同記憶。對新世代的觀眾而言，或許比較無法產生共鳴。

不過，撇開上述這幾點來說，《鈴芽之旅》依舊是一部值得五顆星推薦的優秀動畫。整體來說，是我非常喜歡、也是少數想要二刷的電影作品。

「我出發了」，推薦大家走進電影院，跟著鈴芽一起踏上這段奇幻之旅！

電影資訊

🔸 劇名：《鈴芽之旅》

🔹 上映日期：2023/03/02

🔸 評分：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️5（滿分五分）

🔹 演員：原菜乃華、松村北斗等人

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關於我

六六 LiuLiu

本名宋思彤，踏入研究領域的 23 歲，曾任《換日線》校園大使。喜歡記錄生活、醉心於影像敘事，最近還迷戀日劇。期許自己用有溫度的筆觸，寫下身邊動人心弦的故事。劇評、議題探討、時事延伸話題，更多面向的我都在這裡。