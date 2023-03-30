【黑電影】超難搞先生。失去摯愛不代表人生不再擁有價值

我養了隻貓。

如果妳還在，多好？

奧托知道自己命不久矣，倒不是健康狀況出了問題，只不過是他沒有什麼理由繼續呼吸，一直支持著他的生命的動力已經消失，整個世界就剩那些面目可憎的傢伙還有噁心至極的鳥事，剛開始他還會想去反擊，漸漸的，奧托發現不管自己如何抵抗，會發生的事情似乎就是會發生、會消失的地方應該就是會消失，像他守護了一輩子的這座小社區。

如果妻子仍在世，奧托會有無窮盡的力量去跟房產開發商拼搏，但如今，他除了抱怨，好像也沒辦法阻止危機逼近，甚至連阻止開發商的車子無視社區規則橫闖都沒法子。

奧托感覺到自己的無力，以前可不是這樣的，以前和魯本聯手時，這個社區美好且自在得多，從什麼時候開始就變了？

從魯本病倒的時候？還是魯本第一次買了輛豐田的時候？不會是從魯本買第一輛福特開始吧？奧托覺得自己沒那麼小氣，但魯本喜歡的車款跟他不同是事實，他就不能理解，男人就該開雪佛蘭，怎麼魯本會不能理解他的想法？

奧托不能理解的事情不只魯本的喜好，但他們曾經攜手整頓好這座社區，兩家人也融洽得很，後來就慢慢變了，奧托也說不上來到底從什麼時候開始，但他對於魯本的現況還是抱持著關心，卻不能表現出來，因為他不想先低頭。

他不想跟任何人低頭，因為這個世界的一切都那麼令人厭煩，不料對面剛搬來的瑪莉索一家卻有意無意地化開了他封鎖的心門。

奧托不承認自己有什麼頑固，擇善固執難道也有問題？他知道世界在變，能夠不變更顯難能可貴不是？為了堅守自己的信念，即使被眾人說成是個「超難搞先生」（A Man Called Otto）他也不以為意，因為周遭人等的閒言閒語無法撼動他的意志，他知道自己在做什麼，更清楚做了的事情有什麼意義。

哪怕，繼續活下去這件事對現在的他來說可能沒什麼意義。

奧托決定自我了結，但瑪莉索三番兩次不經意的阻止了他，奧托慢慢發現這個世界還是有可愛之處，瑪莉索和她的家人都那麼單純且熱情，雖然他失去了摯愛，卻不代表人生不再擁有價值。

他還是那個討人厭的樣子，也決定用這討厭的模樣去粉碎開發商的妄想，而他需要的不只是對抗大鯨魚的勇氣，還需要幾個小蝦米一起來幫忙，包括老夥伴魯本。

「超難搞先生」改編自紐約時報暢銷小說，湯姆漢克斯飾演男主角奧托，以他的演技來詮釋鰥夫奧托的憤世嫉俗一點也不困難，觀眾能輕易地從他的肢體動作與聲音表情中體會到他面對生命殘缺的掙扎，相較於湯姆漢克斯的實力，扛起女主角之位的瑪莉安娜特維諾將這角色塑造得教人難以忘懷。

我們都看習慣了湯姆漢克斯的演出，也看過他跟許多演技派女演員合作，與瑪莉安娜特維諾的搭配不只銀幕效應新鮮，更直接的是後者真讓這部電影活了起來。

「超難搞先生」應該會是一部沉重的電影，年老失去伴侶的哀傷、生活大半輩子的地方面臨房產開發商的威逼、加上效命一世人的工作還被榮退，怎麼看都不會是討喜的調調，湯姆漢克斯切實地呈現奧托對生活的怨懟，但整部電影卻呈現輕鬆喜劇風格，除了導演抓準的劇情方向，需要有個開朗的角色讓電影改頭換面，瑪莉安娜特維諾確實達成這個目標，而且讓瑪莉索的鮮明更勝於奧托。

生命中任何一個看似不起眼的支持都可能延續更多美善，而我們也不能放棄任一變得更好的可能，就算只是收編了一隻貓，雖然碰到低谷時，我們都會那麼消極或絕望，但或許，下一刻鐘就會有新的希望迎來，縱使情況當下沒有更好，也不表示將來沒有更好的機會，奧托的低沉是有猶豫，也因為那般猶豫讓他最後得到值得的人生。

我不覺得這是湯姆漢克斯很棒的電影，可對於很多同樣失意的人而言，這會是一部不容錯過的好片。

電影名稱：超難搞先生（A Man Called Otto）

發行公司：美商索尼影業台灣分公司

正式上映：2023.02.10