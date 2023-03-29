【黑電影】風再起時。梁朝偉、郭富城首度合作飆演技

一秒鐘都沒有懷疑。

嚴洪或是托大了自己，在那個龍鳥蟲一窩的年代，他選擇跟隨風頭上的浪潮，待在警隊的日子真不那麼快活，每天面對的槍林彈雨好像一場戲，只要按照劇本演出就不會出戲，有時候，導演覺得你表演不錯還會自動加戲，只是那樣的機會需要運氣，畢竟加入警隊就是想過過人上人的生活，不但能滿足所有物質上的需要，還可以把一堆人的生死捏在手裡，當上探長絕對是警隊中人的共同目標，攀附對了人、仕途上了天，可謂那個風雲年代的寫照。

嚴洪不是沒有抱怨，跟在磊樂身邊，他的機會比其他同僚多了不少，但還是得忍受一些別人不會碰到的鳥氣，他明明知道磊樂的成就不全靠他闖出來的，身旁那些跟班貢獻甚多，只是，風光都給磊樂拿去，他不免有點怨懟。

他還是想贏，而且要贏得讓人敬畏，當磊樂不給面子以後，他便丈著自己的小小地位在江湖橫走，畢竟是探長，比上不足、比下依然綽綽有餘，就連跛豪那樣的傢伙也得過來稱兄道弟。

探長掌握著權力，尤其是分贓的權力，剛開始可能只有小小一撮，後來會愈握愈大，磊樂是那樣爬上天際的，南江也一步步劃出自己的勢力範圍，就連肥B都跟著吃香喝辣，嚴洪是哪一點不行？

要有不行，絕對是不夠狠勁吧。

四大探長的時代是互有擅場且各領風騷，偏偏小市民心中所想，只為求個溫飽，怎麼那麼困難？

嚴洪不是沒想過自己的下場，但既然被當成馬前卒，場上的變化總會比站在後頭的人看得更快一些，「風再起時」（Where The Wind blows）他就選擇了去路，雖然不見得風光，至少不會被開第一槍吧？

「風再起時」描述香港七零年代以前警界腐敗的種種內幕，警隊已被貪腐首腦的幾位探長把持，市井小民的生活泛起重重困難，英國的統治面臨命運轉折，廉正公署成立之前，華人的治理陋習充斥整個社會，錢可以買到的都不是問題，握有權力的人同時也握有錢財，偏偏多數人沒有錢、也沒有能力反抗應該提供保護的警察。

應該是震撼風雲的故事，我卻沒覺得可歌可泣，反而感覺是一味小品，劇情不斷刻劃的痕跡，是在一刀一筆強化權力滔天的總探長也是只是人，不會飛也上不了天。

面對黑幫與警隊的殘酷現實，回到房裡，他還是那個渴望當年兒女情長的男孩子。

我們的生命都被感情支配，無論什麼樣的困境，總有個人在心頭給予支持和安慰，碰到某些極端情境時，甚至會覺得若不是因為那個人，眼前的艱難怕是無法闖過的，如果不是因為她、或他，早就退了這波洪流。

南江對蔡真始終如是，但止乎禮，他不願心儀的女人委屈了，卻也讓她成全了。

她知道他的成全，以沒有懷疑，寫下句點。

而磊樂，那縱橫香港黑白兩道的探長，也始終如是，他讓心上的女人委屈了，最後換來成全。

或許不該這麼說但我是這麼以為，這部電影確實是靠梁朝偉與郭富城的強大氣場撐起來的，不過飾演嚴洪的譚耀文讓我最有感，那個年代的故事拍過不知凡幾，那些人物的點點滴滴也給大眾如數家珍，要在既有基礎上突破本來就難，匯集影帝影后的電影自然能襯托出大時代的小心思，可能跟我不是香港人、沒親身感受過那種氛圍有關。

我覺得這是一部言情電影，言及情感的是每個處於其中的人，不管有無政治正確，曾經走過的輝煌也來到現今的殘缺。

慶幸的是，那年代的香港人挺著走過了陳腐，在背景轉移前圖了個光輝歲月；諷刺的是，如今。

風再起時

腐的或不是規矩，卻是迫著就範的似曾相識，當風雲再起的時候，每個人都無頭。

電影名稱：風再起時（Where The Wind blows）

發行公司：華映娛樂股份有限公司

正式上映：2023.02.24



