不只《浪漫速成班》行善弟弟！盤點6位完美詮釋「自閉症」的韓國演員

近期話題度超高的愛情喜劇《浪漫速成班》，也讓劇中不少配角受到關注，其中女主角「南行善」有一位患有輕度亞斯伯格症候群（自閉症）的弟弟「南才友」，自然不做作的演技也讓演員「吳義植」的表現獲得不少讚許。那麼，除了吳義植的才友之外，還有哪些韓劇裡面完美詮釋有自閉症的演員呢？

《浪漫速成班》吳義植

鄭敬淏、全道嬿主演的《浪漫速成班》，因為暖心搞笑的劇情和演員們精湛的演技，讓話題持續飆升中，還登上台灣 Netflix 排行榜冠軍！而劇中由吳義植飾演女主角的弟弟「南才友」，患有輕度亞斯伯格症候群，負責「國家代表小菜店」的財務，雖然不善表達但卻擁有超強記憶力，對老虎等動物特別著迷。

吳義植可說是各大韓劇常出現的「綠葉配角」，去年出演熱播劇《黑話律師》，在劇中在男主角李鍾碩身邊但有著雙重身份的角色，不只如此，他先前也在眾多作品中都展現截然不同演技；其實，吳義植可是一位音樂劇演員，他2006年通過音樂劇《不萊梅的城市樂手》正式出道，此後多數出演音樂劇和舞台劇作品，2015年後開始參演電視作品，如《我的鬼神君》、《雲畫的月光》、《女神降臨》等而被更多觀眾熟知。

《非常律師禹英禑》朴恩斌

記得去年超強黑馬劇《非常律師禹英禑》嗎？這部海內外都掀起超高討論度的電視劇，主要故事就是講述患有自閉症類群的主角「禹英禑」，通過解決各種案件，成為一名真正的律師的奮鬥記。這部劇在Netflix平台上架更是空降多國的冠軍寶座，而且持續霸榜，無比驚人，粉絲們更是滿滿期待未來的第二季！

而飾演靈魂人物「禹英禑」的演員就是朴恩斌，她可以說是這部劇的大功臣，完美演技無論在角色的行為舉止、肢體與表情等都可說是渾然天成，而朴恩斌也用自己的方式表現可愛又討喜的自閉症患者。

童星出身的朴恩斌，曾出演《太王四神記》、《善德女王》、《階伯》、《千秋太后》等古裝作品，因涵蓋了整個朝鮮半島歷史，而有了「史劇女王」的稱號；後來連續主演《金牌救援》、《你喜歡布拉姆斯嗎？》、《戀慕》等劇受到矚目，2022年的《非常律師禹英禑》更是將聲勢推上最高峰，期待她下一部新作《無曼島的天后》。

《Move to Heaven：我是遺物整理師》陳俊翔

2021年Netflix原創韓劇《Move to Heaven：我是遺物整理師》，由李帝勳、陳俊翔主演，劇情講述對這個世界毫無期待的前科者「曹尚久（李帝勳飾）」，與患有亞斯伯格症候群的青年「韓可魯（陳俊翔飾）」一起開了「天堂移居（Move to Heaven）」遺物整理公司，逐漸領悟到人生、死亡的溫情故事。

當時年僅17歲的陳俊翔在劇中飾演有亞斯伯症的「韓可魯」，精湛演技令對他尚陌生的劇迷們相當驚艷，他與叔叔尚九在執行每個遺物整理的委託案時，為亡者發聲為家屬帶來安慰逼哭許多劇迷。4歲就參演音樂劇《Billy Elliot》出道，以音樂劇兒童演員身份活躍於舞台，後來在《愛的迫降》中「北韓F4」忙內的角色獲得了觀眾的注目。

《雖然是精神病但沒關係》吳正世

2020年經典韓劇《雖然是精神病但沒關係》，由金秀賢、徐睿知、吳正世、朴珪瑛主演，因為這部是金秀賢退伍回歸首部電視作品，所以關注與討論度都相當高，故事圍繞在主角三個特殊關係為主軸，劇情講述為了照顧患有自閉症哥哥的男主角，和一名擁有反社會人格不懂愛的童話女作家，兩人相遇後互相撫平傷痛治癒彼此的愛情故事。

吳正世詮釋自閉症障礙角色「文尚泰」深植人心，拿下第57屆百想藝術大賞最佳男配角獎，而下戲之後的吳正世更和一名有著智力障礙的粉絲一起去遊樂園玩，暖心舉動感動無數人們，也成為美談。

演過不少作品的他，雖然一直都是配角，但還是相當融入該角色，直到透過《雖然是精神病但沒關係》後，演技表現廣為人知，後來終於成為男主角，2021年改編英國BBC Three的《Uncle》，劇情講述一個魯蛇音樂家因為姐姐離婚，意外接手照顧外甥，療癒且溫馨的情節被網友大讚「令人耳目一新」。

吳正世的新作即將與小影后金泰梨一起主演的懸疑驚悚劇《惡鬼》，這部是《屍戰朝鮮》、《Signal》的知名作家金銀姬編劇的作品，據說原預定男主角是孔劉啊！但後來因為日程安排無法配合只好辭演，但能接替孔劉角色的吳正世，想必演技已經受到所有人的肯定。

《Good Doctor善良醫生》周元

由周元、文彩元、朱相昱、金旼序主演的醫療劇《Good Doctor善良醫生》，當年最高收視衝逼近21%，並橫掃各大獎項，還在第50屆百想藝術大賞拿下了電視部門最佳電視劇作品獎，劇情講述患有自閉症及學者症候群的小兒外科醫生男主角「朴施溫」，克服種種困難、破除他人偏見，成為真正醫生之路的過程。

周元扮演一個患有自閉症和學者症候群的醫生，工作地點是大醫院的小兒科，過目不忘成為男主角的天賦，而他完美詮釋角色擁有卓越的背誦、繪畫等能力，患者不安的眼神、怯弱的姿態都輕鬆消化；2006年通過音樂劇《Alta Boys》出道的周元，由於曾主演的作品，如《麵包王金卓求》、《烏鵲橋兄弟》、《新娘面具》、《Good Doctor》及《龍八夷》在韓國都有很高的話題度和收視成績，被封為「收視率王子」、「高收視保證」。

《我們的藍調時光》鄭恩惠

開播前後都充滿話題的《我們的藍調時光》，雖然是以多段小故事與人物間愛恨交織的關係而串接成的電視作品，但療癒也輕鬆的情節，加上宛如賀歲片的演員陣容，讓這部劇在開播前後都有相當多的關注。其中，由韓志旼飾演的「李英玉」有一個患有唐氏綜合症的雙胞胎姐姐「李英希」，故事敘述她與姐姐從小到大糾結又矛盾的姊妹情感。

而飾演英希的演員叫鄭恩惠，她也真的是位患有唐氏症的演員，而且還是韓劇史上第一位唐氏症演員；實際上鄭恩惠是一名畫家，也是一位Youtuber，《我們的藍調時光》裡面出現許多英希的畫作，完全都是鄭恩惠的親筆作品。由於《我們的藍調時光》的高討論度，也間接地讓劇迷們關注到唐氏症的議題！

不只上述電視劇，其實在韓國影劇作品中探討自閉症還有其他特殊障礙影劇內容的作品非常多，而藉著這些電視電影的內容，讓一般劇迷們能更了解患者的日常生活及難處等，才更能在平常給予多些包容與體諒！

本文經《FashionGuide》授權轉載，原文發表於此貼文處





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