2023年3月韓劇《黑暗榮耀》最終復仇、安宰賢離婚後復出作《真的出現了！》…

3月終於來了，眾所期待的《黑暗榮耀》第二部總算要開播啦！大家是不是都在等著看同垠絕地反攻、狠虐死不悔改的涎鎮～不只這部，2023年3月可是非常多部韓劇排隊上陣，還加碼一部電影《格殺福順》，準備看三冠影后「全道嬿」化身「殺手界」傳奇人物，一個MOVE就讓敵人趴地，實在等不及啦！快來瞧瞧這個月必看清單的作品有哪些吧！

《Delivery Man 딜리버리맨》

主演：尹燦榮、方珉雅

開播時間：3/1

《Delivery Man》是一部以專門經營鬼客人的計程車為題材的電視劇，由姜率、朴大熙導演以及朱孝珍編劇合作打造，預計12集，接檔《能成為陌生人嗎》。故事以實現鬼神們最後願望的計程車司機為中心，劇情講述一位靠開計程車討生活的司機「徐英民 （尹燦榮 飾）」，和一位失去記憶的女靈魂「姜智賢（方珉雅 飾）」相遇後，展開一場前所未有的搜查。

《離婚律師申晟瀚 신성한 이혼》

主演：曹承佑、韓惠珍、金成均、丁文晟

開播時間：3/4

《秘密森林》曹承佑這次轉型，搭檔睽違螢幕5年的韓惠珍備受關注！這部劇由人氣韓劇《金科長》、《Run On》的李在勳導演執導，《戲子》、《男朋友》、《三十九》的劉英雅編劇執筆，預計12集，接檔《代理公司》。劇情講述專業離婚律師申成漢所遇到曲折離奇的故事，也將呈現所謂的「離婚」這條生活中相當艱難的道路上的種種遭遇。

《Oasis 오아시스》

主演：張東潤、薛仁雅、秋英宇

開播時間：3/6

薛仁雅終於升格成女主角，擺脫「萬年女二」啦！《Oasis》是由《奇皇后》、《Goodbye Mr. Black》的韓熙導演執導，《茶母》、《懲毖錄》的鄭亨洙編劇執筆，預計16集，接檔《頭腦共助》。這部劇的故事是以20世紀80年代到90年代劇變的韓國為背景，劇情講述為了守護屬於自己的夢想和友情，以及人生中只有一次的初戀而奮不顧身的三個年輕人的故事。

《The Glory 黑暗榮耀2 더 글로리2》

主演：宋慧喬、李到晛、林智妍、廉惠蘭、鄭星一等人

開播時間：3/10

全球韓劇迷都在引頸期盼的《黑暗榮耀》第2部終於等到啦！這部請來超級黃金編導組合：《秘密森林》、《阿爾罕布拉宮的回憶》導演安吉鎬執導，《太陽的後裔》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》金牌編劇金銀淑執筆，上線前所有劇迷都還在保持觀望甚至懷疑的心態在等待，沒想到一開波之後引起不只台韓粉絲的熱情迴響，更在全球闖出相當好的成績。

以校園霸凌作為故事中心，延伸出一場廝殺到兩敗俱傷都在所不息的復仇，本劇分為一、二兩部，每部8集，第 2 部將於3/10（五）在全球190國同步上線。（難道不能現在就上線嗎？期待值爆表啦～）

《潘朵拉：被操縱的樂園 판도라: 조작된 낙원》

主演：李智雅、李相侖、張熙軫、朴基雄、奉太奎

開播時間：3/11

熱愛狗血劇的劇迷們有福啦！又一部灑狗血免錢的韓劇要開播啦！這部由《One the Woman》的導演崔英勳執導，《妻子的誘惑》及《Penthouse》系列金順玉編劇團隊的新人編劇玄智珉執筆，預計16集，接檔《浪漫速成班》。劇情講述了一名擁有令人稱羨生活的女子在恢復過往的記憶後，為保護自己和家人對隨意操縱自己命運的人展開報復的故事。

《秘密的女人 비밀의 여자》

主演：申高恩、李善鎬、崔允英、李垠亨

開播時間：3/13

這部日日劇是由《紳士與小姐》的申昌碩導演與《秘密的男人》的李正大編劇合作打造，預計100集，接檔《颱風的新娘》。劇情講述因丈夫和情婦失去視力，陷入有意識的全身麻痹的女人與擁有一切的繼承女糾纏在一起，揭開圍繞自己的真相，通過悽慘的復仇尋找愛情和正義的故事。

《意外的戀愛史 비의도적 연애담》

主演：車瑞元、B1A4孔燦

開播時間：3/17

喜歡看BL劇的朋友，快注意！車瑞元&B1A4孔燦主演的BL電視劇《意外的戀愛史》即將開播啦！這是改編自菲比（音譯）的同名漫畫作品，故事講述的是兩個人在一段始於謊言的關係中成為真愛的故事。

《花書生熱愛史 꽃선비 열애사》

主演：辛叡恩、厲雲、姜勳、鄭乾柱

開播時間：3/20

改編自金正華創作的同名網絡小說的古裝愛情劇《花書生熱愛史》，由《暗行御史：朝鮮秘密搜查團》、《揀擇－女人們的戰爭》的金政珉導演與《拖旅行箱的女人》、《岬童夷》的權音美編劇及金慈賢編劇合作打造，預計18集，接檔《Trolley：命運交叉點》。

劇情講述打破所有固定觀念的寄宿家庭「梨花園客棧」的主人「尹端午（辛叡恩 飾）」和懷有祕密的寄宿生花書生三人幫，四位青春演繹的清新無邪的神祕浪漫喜劇史劇。

《朝鮮律師 조선변호사》

主演：禹棹奐、苞娜、車學沇、韓素恩

開播時間：3/24

因《二十五，二十一》中飾演擊劍國家代表「高宥琳」的苞娜又有新作啦，這次搭檔「最強皇帝護衛」禹棹奐！這部改編自同名網絡漫畫的《朝鮮律師》，由《Sisyphus: the myth》、《二十五，二十一》的金勝浩副導演與《請確認活動吧》、《金湯匙》的李韓俊導演共同執導，《七日的王妃》的崔真英編劇執筆，預計16集，接檔《木偶的季節》。

劇情講述不良律師「姜漢秀（禹棹奐 飾）」利用受害者的心去計劃訴訟，卻意外成為百姓的恩人，並被推崇為英雄，最終成長為一名真正的正義律師，痛快且溫暖的故事。

《真的出現了 진짜가 나타났다!》

主演：白珍熙、安宰賢

開播時間：3/25

因為和演員妻子「具惠善」婚變事件而鬧得沸沸揚揚的安宰賢睽違三年終於又以演員身份復出啦！這部《真的出現了！》由《京城醜聞》、《愛情是Beautiful，人生是Wonderful》的韓俊瑞導演與《你也是人類嗎》的趙靜珠編劇合作，預計50集，接檔《三姐弟要勇敢》。

劇情講述的是未婚媽媽與不婚主義者之間的假契約羅曼史，「夫妻」兩人通過懷孕、分娩、育兒一起互相成長的故事。雖然安宰賢將頂替先前因電影日程衝突而下車的原男主角郭時暘，但也讓不少粉絲們期待萬分！

《課後戰爭活動 방과 후 전쟁활동》

主演：申譞珠、黃世寅

開播時間：預計3月

改編自同名網漫的《課後戰爭活動》，由《臨時制先生》的成勇日導演與《耀眼》李南奎編劇合作打造的科幻驚悚韓劇，預計有10集；劇情講述高考前的某一天，學校上方突然出現了大小不一的「未知藍色球狀體」，而這些球體開始向人類發動攻擊。迫不得已高中生們加入軍隊，拿起槍械戰鬥，為家人與朋友們奮戰的驚悚故事。

加碼！

電影《格殺福順 길복순》

主演：全道嬿、薛耿求、金詩雅、李絮、具教煥

開播時間：3/31

影后「全道嬿」又有新作啦！這次化身殺手媽媽，一個MOVE敵人就直接倒地，太殺了！Netflix原創韓國動作電影《格殺福順》是由電影《不汗黨：地下秩序》的卞成賢導演自編自導；劇情講述雇兇殺人的業界傳說殺手「吉福順（全道嬿 飾）」在與公司續約前，捲入不可避免的去死或去殺的對決中，展開一場又一場無法避免的廝殺。這部片入圍第73屆柏林影展的特別展映單元，2月18日舉辦世界首映，不僅獲得滿堂彩，影評更讚譽有加。

本文經《FashionGuide》授權轉載，原文發表於此貼文處

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