《日本沈沒-希望之人》如果有一天土地沈沒了…

日劇《日本沈沒-希望之人》是日本2021年秋季日劇。

這部日劇是改編自科幻小說「日本沈沒」，這本小說是1973年小松左京所創作的，已經數次被改編為電影與戲劇，2021年版由小栗旬主演。

故事內容就如同劇名，講述的就是日本國土沈沒了……是的，沒有誤會，就是日本多數的土地沈到海平面下……。

小栗旬飾演的天海啟示是日本環境省的官員，因為表現優秀且年輕有為，天海也是日本未來環境推進會議的環境代表。因為工作關係，與地球物理學專家田所雄介教授有所接觸，田所教授研究中，發現了日本海底有些為變化，這些變化似乎變快了，而這些改變田所教授演算推論的結果是：日本國土即將沈沒！！！田所教授告訴天海希望政府能盡快做危機處理，及早準備未來應變。

但，因為田所的研究向來都被視為異端，因此多數人都嗤之以鼻、完全不信。

原本也不信田所的天海，經過某些情況後，天海想要驗證田所教授預言成真的可能性，開始與田所教授合作研究。當所有人都不相信並斥責天海與田所危言聳聽時，突如其來的地殼變動真的使日本東京某些土地開始下沈……接著，全日本的土地開始像骨牌效應般快速變化……沈沒的到來與速度比原先推論的又快又急……。

面對這些突如其來的狀況，日本政府終於正視國土沈沒的迫切問題。根據田所教授的演算推論，沈沒的速度可能比他原先預估的會快很多。且，最後的國土可能只有剩下北海道部分不會沈沒……

大家都知道，日本的國土主要分為：本州、四國、九州與北海道四大區。田所教授所言，意思是本州、四國與九州都將沈入海底……，而日本主要的人口多集中在這三區，若這些將是日本的未來，那日本與亡國無異呀！

畢竟，若真僅剩的部分北海道土地，根本無法容納全日本國民。

因此，天海與相關人員開始準備撤離國土計畫，為了日本國永續存在，日本開始與各國交涉，拜託各國接受日本移民。日本與各國談判交涉，以謀求日本人民海外生存最大之可能。當然，這時候就開始看出各國的心懷鬼胎與爾虞我詐了。如何談出對國家人民最有利的移民條件，真的要靠本事與運氣了。

與時間賽跑的談判，確認各國願意收容的移民數後，還得想著如何分配國民的去處，趕緊把大家送上飛機離開隨時將沈沒的土地……，日本國民將散居在地球各處，被迫在異國重新展開新生活，這種狀況真的難以想像吧！

其實，這部戲劇早在當時播出時，我就已經全部收看完畢，但一直拖著沒有分享心得，最近因為土耳其大地震，加上近日台灣也是地震頻仍，突然有感而發想到此劇。

東亞處於環太平洋地震帶，因此日本與台灣都屬於地震頻繁的國家。我們也都知道地震威力之可怕，也知道海底地動也會是地震的主因之一，但可能從沒想過會因為海底的地動而讓國土沈沒到海底，這樣的狀況應該是多數人沒想過的。這部戲劇探討的議題很值得思考，也難怪這本小說前前後後經常被翻拍上演。這次的演員陣容很有看頭，真的值得花時間好好觀賞～