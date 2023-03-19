《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》什麼都放了一些的熱鬧大雜燴

看完《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》，我對同行友人說，好像看了《阿凡達》〔Avatar〕系列加上《星際大戰》〔Star Wars〕系列。友人回，再加一些《沙丘》〔Dune〕。

上述這些電影都有個特色，格局很大，背景世界設計很大。這次的《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》，把量子領域做得很炫很炫，各種搶眼的視覺元素，一開始造成了在看阿凡達的錯覺，接著整部片中出現一些不同的種族、有革命、有恩怨情仇、有各種高科技，還有大場面的混戰等等。

可是這部片子，是蟻人的電影？

相對蟻人的故事就很小，蟻人父女之間的事，還有黃蜂女一家的事。這些事被放到了上述很大的背景當中，很容易就被稀釋掉。因為《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》是蟻人系列第三集了，有些事情過去有講，有一定的基礎，這次應該可以在基礎上好好發揮出些什麼，可是並沒有。

人物關係轉折的刻劃很簡單，因為有太多東西要講了，世界本身是怎麼一回事就要交代了，又有各式各樣的人物，每個出來多少都得帶一下相關資訊吧？接著主要的故事線又不只是蟻人和女兒，還有第一代黃蜂女珍娜在量子領域發生的一些事情也佔了不少時間，當新東西一大堆的時候，只有兩個小時的片長，恐怕就只能點到為止。

很多部分點到為止，但又在某些橋段特別慢下來（比較文戲的部分），偏偏這小火慢熬又沒熬出什麼來，反而讓步調突然有點不順。蟻人自己的故事分到的時間都沒很多，還要加搞笑的調劑，要特別能感受什麼並不容易。

簡單說，就是深度沒辦法了。

好歹，它非常熱鬧，電影開始沒多久就進入精采的，然後就忙到電影結束（除了中間幾段突然慢下來的文戲）。特效相當炫，量子領域世界的創意設計一大堆，目不暇給（所以抓不太到主軸），眼睛吃冰淇淋吃飽飽。

動作的特色在於，主要是有各種武器、交通工具，讓對戰的花樣很豐富，人物本身的動作普通，蟻人變大變小能做的打鬥設計似乎也有限，並沒有特別讓我眼睛一亮的，可是搭上了量子領域中一大堆新奇的事物，感覺花樣就是多，也不會看到疲乏。

重點是，看這麼多很炫的東西要幹嘛？很多部分可能是為了更大的漫威系列做連結，而不是為了這部電影本身。換句話說，若你不是對整個漫威系列很清楚的觀眾，看起來可能會覺得這片很忙但不知道忙什麼，只想單獨看一部電影的話，它不是很好的獨立電影（只看過蟻人系列可能也不太夠，都沒看過蟻人系列是完全不適合，因為背景設定跟人物關係都延續前面的），它是漫威系列的一個篇章。

至於這個篇章承先啟後做得如何，我自己不是漫威專業粉絲，不敢說，可能就麻煩再另外找鐵粉寫的文章吧。就單純為了看大片來看的一般觀眾，它的娛樂性是夠的，效果很過癮，也真的需要戲院設備加分，不過故事上就不太會有什麼感覺，獨立的故事性不強，要看個熱鬧可以，要看到內容有感就...別求這個吧。

P.S. 結果看完覺得最帥是麥克道格拉斯〔Michael Douglas〕是怎樣。

P.S. 正片結束之後要等到「全部」credit名單都跑完，在最尾巴還有一段片段（跑到一半也有一段）。不過片段應該只對有在追漫威電影，搞得懂各系列間連結的粉絲才有意義。