《伊尼舍林的女妖》 單方分手變成兩造凌遲

在愛爾蘭的小鎮上，康姆和派德克每天同一時間都會到酒吧喝酒聊天，但有一天康姆突然不理會派德克，還直言不想再跟派德克有往來，甚至威脅派德克若是再來找他講話，他就要剁掉自己一隻手指，直到雙手的手指都剁完為止。

（有提及劇情）

「你為什麼突然不理派德克了？」

「因為他很無聊。」

「但他一直都那麼無聊啊！」

冰凍三尺，非一日之寒，在長期不滿漸漸累積之下，只需要被踩雷的一個瞬間，或是想法的一個轉變，就可以結束一段關係，再也不理一個人看似絕情，卻又是如此合情合理。

在派德克的逼問之下，康姆說了之所以不想理會他的原因：「我就是不喜歡你了」，這和情侶分手最不喜歡聽到的理由一樣，是個令人摸不著頭緒的單方面分手，既死不瞑目，也無從挽回。

但這卻也是最有力的分手理由，朋友之間如果沒有利害關係，那就是建立在「喜歡」的基礎上，所以要是不喜歡了，那的確也沒什麼好說。

當然大家都是成熟的大人了，所以康姆還是給出一個「更確實」的理由：因為派德克很無趣，因為他需要平靜。「我的內心需要一點平靜，你可以理解，對吧？」這句話讓前來理論的姊姊詩凡也啞口無言，因為他最清楚他弟是個無趣的人。

這些理由對康姆自己來說是再肯定不過，但對其他吃瓜群眾來說並非如此，路邊的傻子、鎮上的神父，連康姆養的狗可能都不相信他會突然跟多年老友絕交，直到他用剪刀剪下自己的食指。

康姆想分手的決心已經不容懷疑，但他這麼做卻和一開始說的理由相互矛盾。當初想創作音樂在這個世界上留下足跡，所以才嫌棄派德克的無趣會侵蝕他寶貴的時間，但他把手指都剪掉了，還能再拉小提琴創作音樂嗎？

此時的康姆或許比被分手的派德克還迷惘吧，面對所剩不多的生命該如何發揮僅剩的價值，在面對老年危機的此刻，不知道自己真正想要的是什麼而把氣出在別人身上，或許在這段關係的處理上，康姆並沒有大家想的這麼「聰明」。

相對於康姆的穩重與音樂素養，天真的派德克對大家來說的確是個無趣的人，但大家還是會和他當朋友，雖然沒有藝術天分或工匠技巧那樣值得尊崇的「價值」，但他的天真善良本身就是一個無法取代又令人喜愛的事，只是無法以作品的形式展現出來而被低估。

派德克在大鬧酒吧時說，想在世上被大家記得，真的只有亙古流傳的作品才做得到嗎？能被自己重視的人放在心上不算嗎？可以看得出康姆和派德克的「格局」不同，但也不能因為格局小就需要被嘲笑，而且派德克說的也沒錯，如果被世界上的人記得，卻被周遭的人唾棄，那也算不上是成功的人生。

而最可怕的是兩人的一廂情願，康姆認為他必須以大格局為重，而犧牲兩人的友誼，派德克樂於待在小格局裡，卻還要硬拉別人下水。單方面的分手變成雙方面的纏鬥，最後兩敗俱傷，伊尼舍林的女妖預知的不是死亡，而是一段從親密到反目成仇的關係，變成比死亡還痛苦的凌遲。

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