名校休學只為演戲、喜歡企鵝朋秀…10個小故事認識《模範計程車》「李帝勳」！

出道已16年的李帝勳，當年憑藉著《Signal信號》、《模範計程車》、《Move to Heaven：我是遺物整理師》等讓台灣的劇迷們對他印象深刻！從2007年出道至今，李帝勳可說是在競爭激烈的韓國「忠武路」中站穩一席地位，但劇迷們知道他除了演戲之外，還有哪些不為人知的小故事嗎？一起來認識這位部部都是經典之作的「李帝勳」吧！

Story 1：從小對演戲情有獨鐘

1984年出生的李帝勳，從小就對演戲情有獨鐘，原本大學是想報考電影學院，但因父母反對只好放棄，最後考入名門學府高麗大學的生物信息工程系。但對於「渴望成為演員」的他並沒有因為多采多姿的大學生活而減少演員夢，反而在大二時決定休學，進入韓國藝術綜合大學演劇院。

Story 2：一出道則被譽為「怪物新人」

他早期通過歌舞劇《海燕》開始演藝事業，2006年以電影《夜晚，只屬於他們的時間》作為出道作，此後參與許多低成本的短片和獨立電影演出，直到2011年先後出演獨立電影《那一夜，青春褪色》和戰爭片《高地戰》，展現精湛的演技，更以這兩部電影橫掃各大頒獎典禮新人獎，成為忠武路異軍突起的新秀，被譽為「怪物新人」。

Story 3：打破愛情電影票房紀錄成就「國民初戀」

2012年由嚴泰雄、韓佳人、李帝勳、裴秀智主演的電影《初戀築夢101》創下韓國愛情電影最高票房紀錄，他在劇中完美詮釋男主角「李勝民」大學時期的羞澀模樣，與秀智因誤會造成遺憾分手。故事也讓不少觀眾回想起自己年少輕狂初戀時的酸甜苦辣，不只改寫了韓國愛情電影的觀影人數，也一併帶動了一股初戀風潮。

Story 4：《信號》讓他瘋迷全亞洲

台灣的觀眾對於李帝勳最大的印象絕對是2016年《Signal信號》，這部作品當時播出時還被稱作是懸疑神劇的韓劇，不只是劇情每個案件環節都掀起超高討論，當時在台灣沒有知名作品的李帝勳也因此爆紅。李帝勳在劇中飾演一個富有正義感的長期未結案件專案組心理側寫師，透過偶然拾獲的一支舊型對講機，聯繫上15年前一位作風獨特的重案組刑警，兩人橫跨古今交換線索、攜手調查被警方忽略的長年懸案。

Story 5：從影以來不斷挑戰各式角色

作品大部分都是電影的李帝勳，繼《Signal信號》之後也接拍不少電視劇，像是浪漫愛情劇《明天與你》、《狐狸新娘星》或是熱血復仇《模範計程車》和溫馨感人的《Move to Heaven：我是遺物整理師》；不僅如此，他的電影代表作更是多到無法數，例如《幻影偵探（又譯：偵探洪吉童：消失的村莊）》、《朴烈》、《花漾奶奶秀英文（又譯：I Can Speak）》等等，部部叫好也叫座，而李帝勳的演技更是鞏固他在忠武路的地位。

Story 6：擁有一副溫暖又撫慰人心的嗓音

作為一名演員的李帝勳，由於他的好嗓子反而獲得了不少「無須演出」的工作機會，他參與許多紀錄片旁白、博物館導覽、動畫配音、有聲讀物、有聲電影等等，例如動畫《捍衛聯盟》配音、BBC 紀錄片《地球，奇妙的一天》旁白、世宗文化會館美術館「康定斯基，馬列維奇&俄羅斯先鋒派:革命藝術展」語音導覽等等。

Story 7：曾三度出演同性戀角色，理想情人是？

李帝勳在2009年所主演的同志短片《只是朋友？》，開始吸引到不少的關注，而或許是因為帥氣清純的長相，他三度出演同性戀角色，不過這些都是在因電影《那一夜，青春褪色》成名之前拍攝的短片。出道至今鮮少傳出戀愛新聞的他，曾在採訪中提到自己的理想型是「聊得來，有共同興趣想法，音樂電影的取向相似」，像是金憓秀前輩。

Story 8：竟然是GD的死忠粉絲？！

「BIGBANG」的GD（G-Dragon，權志龍）的魅力是無庸置疑，就連李帝勳也要臣服！過去李帝勳曾在節目上多次談到自己是BIGBANG」的歌迷，而且特別著迷於GD，卻苦無見本人的機會。但皇天不負苦心人，他終於在2016年成功追星，還要到GD的電話！

當時因為《Signal信號》熱播造成轟動，韓綜《無限挑戰》的年度大片《2016 無限商社》更是找來《Signal信號》的主演金憓秀、趙震雄及李帝勳，還邀請到GD一起拍攝；在拍攝過程，李帝勳一秒變迷弟，還跟GD哭訴自己買不到演唱會門票，GD霸氣回應：「下次來演唱會直接聯繫我」，真是太可愛了！

Story 9：出乎意料的反差萌

據說他竟然是「企鵝Pengsoo（朋秀）」的粉絲。2021年為電影《狩獵時刻》宣傳時，他與同劇演員安宰弘、朴正民合影，並在Instagram上傳了與Pengsoo的自拍以及Pengsoo拍攝的聲源照片。起初，無法理解李帝勳為什麼會喜歡朋秀的朴正民，最後自己卻也變成朋秀的鐵粉。

Story 10：《模範計程車２》爽度提升復仇加倍

2021年改編自網路人氣漫畫的《模範計程車》，故事題材結合南韓真實犯罪事件，如華城連環殺人案、WeDisk公司董事長梁振浩霸凌員工案以及趙斗淳性侵案等，以暴制暴的概念獲得觀眾喜愛，也有相當高的收視成績；李帝勳所飾演的金道奇不只動作戲俐落帥氣，百變演技也是驚豔大眾，終於第二季在苦等近兩年的時間後總算開播啦！期待《模範計程車》第二季更熱血沸騰的故事，也期許李帝勳在未來演藝路上能突破自我。

本文經《FashionGuide》授權轉載，原文發表於此貼文處





聽我說劇話🎬

不負責的優質韓劇評論

💓 最新消息 | 韓劇 | 娛樂 | 電影 | 綜藝 | Kpop

💓 跟我一起掉入無止盡的追劇人生吧！

推坑人妻IG@drama_wife

合作邀約 💌 vickycool0812@gmail.com

懇求關注❤最新內容🔗連結https://dramawife.soci.vip