層次豐富暖心皮克斯電影《靈魂急轉彎》 用童趣動畫描繪生命議題

電影的主角特色

熱愛爵士樂的兼職音樂教師喬認為要找到志向目標才是找到火花，在中年時終於有機會和知名爵士樂團合奏，覺得接近夢想了，卻得意忘形、不注意馬路上的各種危險，而掉進施工的洞裡，陷入彌留狀態。隱喻著很多一心追求成功的人，卻不在意自己的健康，及生活中與自己緊密連結的事物。

而喬在靈界遇到的22號靈魂，沒有特別的人生志向，根本不想成為有身體的人類，在陰錯陽差進入喬的身體後，感受到了披薩的好吃、風吹拂的快感、與人互動的有趣，而激發了想成為人類去體驗生活的心情。

每個人有各自適合的位置

喬一心覺得要有什麼特別的成就才算是成功，但能站在冠軍台上的人有限，上天給每個人的個性、特質不同，每個人有適合自己的位置，去找到適合自己位置的過程是一種樂趣，找到後，在那個位置上發揮、幫助自己也幫助別人，也是一種樂趣。

就像電影中的理髮師，雖然他原本想當獸醫，因經濟因素改唸美髮學院，卻找到在理髮業的樂趣，而且幫每個人剪出合適的髮型，也是在幫助人，他找到了適合他的位置。

能力強的人或許做比較大格局的事、領導比較多的人，但他所承受的壓力也是大的，所需具備的能力要求也是高的，這需要強悍的意志力才能達成，卻不是每個人都能夠承受的。而且不同位置也都需要有人去坐、去處理，社會上的每一個環節才能夠正常地轉動起來。

事實上，《靈魂急轉彎》電影中熱愛爵士樂的喬，能確定自己熱愛的事物還算是幸運的，更多的是沒有特別喜好、每樣似乎都還可以試試的人，而我們大部分也是這樣的人，就像22號靈魂一樣，沒什麼特別的志向，不過去感受生活，在生命的各種經歷當中，去找尋它美好的一面，探索適合自己的位置來發揮，也是蠻好的。

人生是一次次的層級提升，達成更好的自己

喬在終於達成夢想，和知名爵士樂團合奏後，發現似乎高興過後也就那樣了，明天繼續和樂團在店裡演奏。這像是以前自己每次大考後，會開心一陣子，但後來還是要面臨新生活的種種日常，比如考到好高中很開心，但進了高中後，也會有大大小小的段考要面對，不過其實個人層次是有提升了，從國中層次進階到高中層次，在高中層次裡打拚學習，慢慢地進階到更高的層次，達成更好的自己。

所以其實有點目標讓自己試著提升層次，或提升技能其實是不錯的，努力的過程中，也會有很多喜怒哀樂、各種滋味的果實。但這樣的努力也要兼顧健康和生活，也要欣賞過程中的各種風景，別像喬的開頭那樣，只覺得能和知名樂團合奏才重要，其實當音樂教師時啟發學生興趣、人生方向也很重要；尤其只顧著成功，馬路上的危險、生命中的危險都不注意更不應該。所以健康地、不錯過身邊風景的來往目標前進吧!

結論

《靈魂急轉彎》這部動畫電影有很好的核心骨架，讓人去思考生命議題，並能以相當傑出的手法呈現，使電影有豐富的血肉，如喬和22號靈魂的有趣互動，小靈魂們的可愛表情，豐富有層次感的劇情，讓人具有共鳴的橋段，如喬的人生回顧展覽，人們到達忘我境界時，會進入接近靈界的狀況，理髮師和進入喬身體的22號靈魂對話的內容等。此外，還有靈界的管理者用簡潔線條呈現，且能用線條變化成各種形狀的俐落美感等美術細節，實屬一部難得的佳片。