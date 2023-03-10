期待值爆表熱血復仇續作 《模範計程車2》必追看點！

今年度韓劇迷最期待的復仇漫改劇《模範計程車》第二季終於要開播啦！（等到花兒都快謝了~）這部改編自人氣漫畫，2021年播出時收視始終維持在上位圈，最高收視更衝破17.0%，受到許多觀眾喜愛，終於第二季許願成功！即將於2月17日上檔，全新的劇照與預告曝光後更受到網友的熱烈討論，讓劇迷們都好奇第二季的故事線會如何展開、正義使者「彩虹運輸」小組是否能持續發力？

「金道奇」李帝勳大秀完美腹肌

在《模範計程車》第一季播出時，有許多劇迷都被劇中正義感爆棚充滿魅力的李帝勳給深深吸引，不只是女性觀眾還有很多男人都被圈粉，他飾演國軍特殊部隊出身的「彩虹運輸」代表司機「金道奇」，擁有天生的直覺和冷靜的判斷力，在任何危機下都不會動搖，一通電話就為滿腹冤屈的被害者們展開一場私人復仇。

在官方釋出的第二季劇照中，全新造型居然有留著半長髮身穿囚服的他，裸上身在牢房中鍛鍊身體，冰塊腹肌全看光掀暴動！

過去一部《Signal信號》讓李帝勳聲名大噪，之後無論是電影《朴烈》、《花漾奶奶秀英文》或韓劇《Move to Heaven：我是遺物整理師》等作品都有超高評價，不過2022年沒有推出任何個人作品的他，這次將在《模範計程車2》帶給劇迷們什麼驚喜呢？拭目以待吧！

金牌編劇歸隊！更血脈噴張的正反對決

《模範計程車》是改編自 CARLOS 創作的網路人氣同名漫畫改編，劇情講述為了一群無法受到法律保護而滿腹冤屈的被害者們，而開始代替他們進行復仇計畫的地下秘密計程車公司「彩虹運輸」，以及追逐著他們的加害者們，還有所謂的公權力也正在關注著這兩方，將呈現一部娛樂動作犯罪電視劇作品。

第二季由撰寫第一季1～10集的吳相浩編劇回歸執筆，吳相浩編劇過去代表作是電影《被操縱的都市》，第一季因多起案件取材自真實故事，加上以暴制暴的私刑正義，一直都讓觀眾看得相當過癮，相信第二季的故事肯定讓人更熱血沸騰！

原班人馬遠赴越南取景拍攝

這兩三年因為疫情的關係，許多韓國影視作品都只能在國內拍攝，自從去年去年韓國正式解除出入境限制，《模範計程車2》也成為疫情後首部進行海外拍攝的韓劇，光看官方特別版預告就讓人血脈噴張，第二季真是規模加倍、爽度也加倍！

不過，據說原本劇組因為希望搶在2023年上半年播出，而在越南取景期間卻傳出工作人員確診者太多，緊急中斷拍攝，幸好主要演員們都健康無恙，也沒有耽誤開播時程！

「彩虹運輸組」小鮮肉新星報到

《模範計程車2》不只是劇情精彩度升等、拍攝規模加倍！最重要的是主角群「彩虹運輸」成員們：又帥又會打的「金道奇（李帝勳 飾演）」司機、目睹父母被殺害卻無法得到正義，於是選擇用「以暴制暴」的方式保護被害者的「張省哲（金義聖 飾）」、因為姊姊受害自殺後成為駭客的「安高恩（表藝珍 飾）」、性格開朗但實際內心有很深傷痛的維修室工程師「崔慶久（張赫鎮 飾）」、性格沉默寡言卻擁有將垃圾車改造成跑車手藝的工程師「朴鎮彥（裴侑藍 飾）」。

原班人馬回歸，還有一位新人忙內準備報到，這個人一定很眼熟，不就是最近爆紅愛情喜劇《浪漫速成班》裡的「智室長」辛載夏嗎？這次他飾演「彩虹運輸」的新司機「溫河俊」，加入這群為正義勇往直前的團隊，來看看他們會有什麼新火花吧！

第一季結尾伏筆…待解

在《模範計程車》第一季結局中留下了不少伏筆，一連安排「路上隨機殺人案件」、「全家陳屍案」等發生，讓原本回歸正常生活的「彩虹運輸」成員們再度回到秘密基地，而第一季中大反派「白成美」的妹妹登場，還有新上任的檢察廳次長是正是邪都是未知數！而第一季的女主角李絮也因檔期關係無法出演第二季，讓粉絲留下小小遺憾，但是新案件、新成員、新反派又會為《模範計程車2》帶來什麼精彩的故事呢？台灣由friDay影音於2月17日起獨家播出。

本文經《FashionGuide》授權轉載，原文發表於此貼文處

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