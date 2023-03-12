雙電影約會首選《君愛僕愛》 觀影順序影響結局感受！

《僕愛》是甜蜜戀情、《君愛》是生死虐戀，這兩部電影看似是個完全獨立、平行的故事線。但其實並非如此。不只小栞、和音兩位女主角，都會在另一部電影出現，而且彼此的時空也不斷地交錯、並且相互影響著。

近年許多電影把「平行時空」的概念融入劇情，像是榮獲奧斯卡提名的《​​媽的多重宇宙》，或是有愛情版《天能》之稱的《​​明天，我要和昨天的妳約會》，分別以不同層次的情感獲得影迷青睞。

這次，電影《僕愛君愛》系列則把「平行時空」的元素，發揮到了一個新的境界。

改編自日本作家乙野四方字的同名小說，曾撰寫《輝耀姬物語》劇本的坂口理子負責改編。《僕愛君愛》系列的故事背景，設定在「可以自由穿梭於平行時空」的近未來世代，以男主角「曆」（宮澤冰魚 配音）的童年為起點，延伸出的純愛故事。

在《致我深愛的每個妳》（簡稱《僕愛》；僕が愛したすべての君へ）的女主角瀧川和音（橋本愛 配音），跟曆譜出了一段有點傲嬌的甜蜜戀曲；而在《致深愛妳的那個我》（簡稱《君愛》；君を愛したひとりの僕へ）中的女孩佐藤栞（蒔田彩珠 配音），則與曆立下了終身誓約。

這兩段愛情故事看似截然不同、卻又環環相扣，三位主角的每一個選擇，都影響到了時空的變幻；而本片的最大亮點在於觀眾的「觀影順序」，也會大大影響對結局的感受。

這兩部系列電影分別由製作動畫《再得一勝！》的「BAKKEN RECORD」，以及製作《名偵探柯南》、《魯邦三世》的「TMS」兩家公司所打造。電影預告釋出後，也有許多網友大讚「激似新海誠的畫風」，相信有看過《你的名字》的朋友們，也被畫風和劇情設定深深吸引。

不只如此，片中三位主角的幕後配音員也大有來頭。宮澤冰魚曾在《月影》中，與小松菜奈談起一場跨時空的相戀；橋本愛跟蒔田彩珠，兩人都在近期 Netflix 日劇《舞伎家的料理人》中，以不同視角詮釋京都的舞伎文化。三人豐富的演出經驗，從展現在他們豐富的聲音表情上。

❗️以下內容涉及部分劇情

看電影前，先了解專有名詞跟概念！

這兩部片都以「平行時空」作為大框架，並以許多架空的理論背景，延伸出動人心弦的戀愛故事。為了怕太多「科學性名詞」影響到觀影感受，這邊先列出幾個背景名詞：

平行時空：在人生之中「沒做的選擇」，都會在另一個平行時空發生。

0 號世界：當下所處的時空。反之，距離現實越遠的平行時空，數字就會越大。

平行跳躍：移動到另外一個平行時空，但時間跟年紀不會改變。反之，會改變的就稱作「時空跳躍」，但根據電影背景的設定，記憶是無法帶過去的。

虛質空間：片中有詳述其概念。用白話解釋的話，虛質可以指涉「靈魂」，而虛質空間代表世界上流動的場所。

愛茵茲瓦之海與氣泡：片中有詳述其概念。可以想像虛質空間是一片海，而每個氣泡都是不同的時空，有些氣泡會在過程中分裂、融合（代表著做出不同選擇後，衍伸出不同的平行時空）。不過，最終他們都會向上浮起（迎向未來）。

僕愛：甜甜可愛的校園純戀

「如果這世界有 100 個平行時空，也有 100 個你，我願深愛著每一個你。」

《僕愛》以倒敘法作為開端，第一幕就以曆邁入老年作為開端，與妻子借了頂帽子出門，在遇路上碰到了「十字路口的幽靈」——看似熟悉的身影，卻又想不起來是誰。

短短幾分鐘的篇幅，就埋進了三個伏筆，也是全片的核心主軸：曆為什麼不記得這些事？「幽靈」又是誰？還有，曆步出家門之際，妻子的「深情凝視」又代表著什麼？

以校園純戀作為定位的《僕愛》，女主角和音則以「來自第 85 號世界」的詭異姿態登場，甚至展開課業的成績競爭。不過，高冷的性格卻讓曆逐漸被吸引，兩人也在競爭過程逐漸擦出火花。橫跨了不同階段的兩人，終於在多年後修成正果；也從校園的純情戀愛，昇華成至死不渝的美滿婚姻。

不過，身處在可以任意穿梭平行時空的世界，雖然也曆讓一度懷疑：「現在眼前的和音，真的是原本她深愛的那個和音嗎？」但在她眼前的每一個和音，都是令人如此著迷。曆相信，無論在哪個時空，他們都會是彼此相愛著的。

兩人互相凝視著的眼神、語調，也令觀眾沉醉其中、無法自拔。看到這裡，筆者也忍不住想要稱讚和音的幕後配音員橋本愛——選角真的是選對了！

如果有看過她主演的日劇作品，不論是最近的《舞伎家的料理人》，或是他首次主演的《家庭教師寅子》，都能感受到他濃厚的冷豔氣場。這樣的特質，搭配上和音看似冷冰冰、但心中滿溢情感的傲嬌性格，可說是毫無違和感。

整部電影最觸動人心的一句話，莫過於曆對和音的深情告白，不論哪一個時空的你，我都會與你相識、相戀、廝守白頭。對走過了生死交關、工作不保的兩人來說，更是一種「歷經暴雪」仍舊堅定不移的承諾。

君愛：分隔陰陽兩地的虐戀

「我們是彼此的命運之人，卻相遇在固定被拆散的世界裡。」

跟《僕愛》相比，《君愛》的故事就顯得沉重許多。《君愛》的時間軸清楚明瞭，描述曆在父親的研究所中，認識了與他年齡相仿的小女孩佐藤栞。家庭背景相似、父母同樣也離異的他們，或許更能暸解彼此的心，也就此擦出愛的火苗，甚至立下了結婚的約定。

不料，兩人卻在一場私自進行的「平行跳躍」中發生差錯，就此分隔陰陽兩地。小栞更成為了「沒有軀殼的幽靈」，被封印在發生事故的十字路口。

說到這裡，《君愛》的故事軸線呼之欲出：就是拯救小栞的過程。隨著劇情推移，曆步上了父親後塵，成為了研究相關領域的專家，就是為了把小栞從十字路口救出來。

為此，他每天待在實驗室不停加班、努力想方設法，下班後就到十字路口跟小栞見面、聊天，幾乎風雨無阻。幾十年來始終如一的堅貞之愛，令人看了為之動容；但兩人依舊隔著觸不到的距離，想起來又格外心酸。

最後，曆終於找出了救出小栞的方法——時空跳躍。不過，兩人都會喪失對彼此的記憶，換句話說，他們不會相遇、更不會記得彼此曾經許下的那份約定。但為了愛，曆決定用自己的一輩子，交換小栞「迎向美好人生」的幸福。

為小栞獻聲的，則是被稱作「怪物新人」的演員蒔田彩珠。她在日劇中飾演的角色，大多都是較為陰柔的性格：像是《妻子變成小學生》中，原先一蹶不振的女兒；晨間劇《歡迎回來百音》沉默寡言，內心卻富有想法的妹妹。

不過，蒔田彩珠這次稍稍跳脫了原本的戲路，以輕柔的聲線，精準地演繹出了小栞溫柔、空靈的形象，也是她在形象上的小突破。

要從哪一部開始看？

《僕愛》是甜蜜戀情、《君愛》是生死虐戀，這兩部電影看似是個完全獨立、平行的故事線。但其實並非如此。不只小栞、和音兩位女主角，都會在另一部電影出現，而且彼此的時空也不斷地交錯、並且相互影響著。

以巨觀的角度來說，這兩部片的時間軸都是一個半圓形。因此，如果想要暸解整個故事的意涵和伏筆，就必須完整觀賞完《僕愛君愛》系列，觀影的順序也不會影響到故事的完整性，不過，會影響你對結局的觀感。

電影上映後，最多人討論的問題，無疑就是「到底要先看《僕愛》，還是《君愛》呢」？我個人認為，先看《君愛》再看《僕愛》應該比較合適一些。

原因有兩個。一來是我比較喜歡以甜蜜戀情作結，所以把較為苦澀的劇情擺在前面。二來是電影的背景設定比較複雜，比起《僕愛》在故事前期解釋了許多概念；《君愛》反而是隨著故事推移，慢慢解釋片中平行世界的概念，也比較不會被這些資訊量影響，能夠好好感受片中的情緒悸動。

如果想要在情人節來場與眾不同的約會、或者想要徜徉在影劇的世界之中，相信《僕愛君愛》系列電影會是很不錯的選擇！

電影資訊

🔸 劇名：《君愛僕愛：致我深愛的每個妳》、《君愛僕愛：致深愛妳的那個我》

🔹 上映日期：2023/02/10

🔸 評分：⭐️⭐️⭐️⭐️4（滿分五分）

🔹 演員：宮澤冰魚、橋本愛、蒔田彩珠等人

延伸閱讀

日影／《即使這份戀情今晚會從世上消失》睜開眼後，終會重新盛開的催淚戀情

片單／2023 冬季日劇畫重點：告別純愛初戀，迎接「今際之國、噬亡村、忍者的結婚」滿分創意！

劇評／從頭哭到尾！觸動人心的催淚日劇《生命的搖籃》看點介紹

關於我

六六 LiuLiu

本名宋思彤，踏入研究領域的 23 歲，曾任《換日線》校園大使。喜歡記錄生活、醉心於影像敘事，最近還迷戀日劇。期許自己用有溫度的筆觸，寫下身邊動人心弦的故事。劇評、議題探討、時事延伸話題，更多面向的我都在這裡。