韓國BMW是他家的、和這些人是好友…10個關於《青春月譚》朴炯植的小故事

朴炯植睽違6年又回歸古裝行列推出新劇《青春月譚》！繼2016年《花郎》後，他再度披上古裝，完美消化了王世子的造型，帥出「朝鮮世子殿下」新高度！劇情講述被下了神祕詛咒的王世子與背負殺害家人嫌疑的天才推理少女間，展開相互救援的羅曼史故事，首播開出4.219%高收視率，令人非常期待！今天要來跟大家分享10個他的小故事，一起來看看吧！

Story 1：爸爸是韓國BMW的理事

1991年出生京畿道龍仁市的朴炯植是家中的老么，上面還有個哥哥。2013年出演經典韓劇《繼承者們》，劇中飾演律師事務所繼承者「明秀」的他，實際上也是個不得了的貴公子啊~（驚！）

他父親是韓國寶馬BMW汽車公司的理事，這是某次同團成員光熙在上綜藝節目時不小心偷溜嘴，因此「富二代」身分就此曝光；而他母親是鋼琴老師，雖說家境相當優渥，完全是所謂的「含著金湯匙出生」的孩子，資源也非常豐富，但他卻是憑著自己的本事和努力走到現在，成為實力受肯定的演員。

Story 2：曾拒絕SM和YG的試鏡

朴炯植國中時曾學習過聲樂一段短暫的時間，而在高中時期是樂隊主唱，還曾在韓國京畿道的比賽中獲得第一名，當時卻拒絕SM和YG娛樂兩大經紀公司的試鏡邀約，因為那時候的他只是單純地喜歡音樂。後來，他通過試鏡，成功加入了Star Empire Entertainment，並在2010年以九人男子團體「ZE:A 帝國之子」的主唱出道。

Story 3：一步一腳印的演技累積

雖然朴炯植是以偶像男團出身，但卻是因為出演音樂劇而對演戲產生了興趣！後來，他開始以年少時期角色、小配角等磨練演技，且陸續接拍了不少的影劇，一路從配角慢慢爬到主角，累積了不少的演出經驗，也可以稱得上是名副其實的「演技豆」。

Story 4：一一細數最佳螢幕角色

朴炯植自從《繼承者們》給劇迷留下印象後，2014年《家人之間》、2015年《上流社會》、2016年《花郎》都讓他的人氣飆漲，受歡迎程度更不亞於男主角。

2017年浪漫喜劇《大力女子都奉順》更讓他知名度爆棚，他與女主角朴寶英的組合，真是甜到不行！2018年與大前輩張東健主演的《金裝律師》，連原影集主演、作者都大讚！

Story 5：Wooga Family像家人般的友情

韓國演藝圈超有名的「Wooga Family」成員有崔宇植、朴炯植、BTS V金泰亨、與Peakboy，其實朴炯植是因為《花郎》拍攝的機緣下結識朴敘俊、防彈少年團成員V，後來又與崔宇植、歌手Peakboy相識，他曾提到這群好友們是他「唯一的避風港」，字句都透露出五人對彼此的相知相惜。

Story 6：私下是宅男

朴炯植曾表示自己是個宅男，他說自己愛打電動，只要一有新遊戲上市，他就會去玩，或許正因如此，他認為自己是只需要一張床、一台電腦和一台冰箱的宅男。

Story 7：朴孝信的超級鐵粉

朴炯植不只一次公開表示自己一直是朴孝信的粉絲，他的造型師發現他一直在看朴孝信的影片時，索性把兩個人互相引薦，朴孝信還曾以嘉賓身分參加了朴炯植的粉絲見面會；後來，朴炯植跑去朴孝信的奧運概念粉絲見面會，由於必須上台才能入場的規定，因此他還擔當領隊，更在競賽中獲得第一名。

Story 8：無辣不歡！最愛辛辣料理

只要是朴炯植的粉絲都知道他非常愛吃辛辣的食物，甚至還會在辛辣食物中再加入辣椒醬，讓辣度更上一層樓！因為很能吃也很愛吃辣的傳聞，他還出演韓綜《無限挑戰》地球特攻隊特輯，和成員們比賽吃辣，結果想當然是順利晉級獲得勝利。

Story 9：喜歡聰明有智慧的女孩

朴炯植曾表示喜歡有智慧的女生，也說其實自己並不會排斥結婚，如果遇到真愛，也渴望能和對方組織家庭；而他在2017年因拍攝《大力女子都奉順》與朴寶英傳出緋聞，兩人站在一起實在太登對了，超萌的身高差，CP感十足！每一場戲都讓所有劇迷們非常心動，希望兩人真的假戲真做，不過隨著劇終也沒有任何消息傳出。

Story 10：新劇《青春月譚》再現帥氣

而相隔6年，朴炯植再度披上古裝，攜手全少妮、表藝珍、尹鍾碩、李太善等人主演的《青春月譚》，劇中朴炯植飾演王世子「李煥」，因為哥哥突然死去而登上世子之位，成為東宮的主人，帶著神秘詛咒的孤獨王世子；這部劇原本改編自中國網路作家側側輕寒的古裝小説《簪中錄》，但由於中韓民間關係緊張等問題，最終決定放棄改編轉採用原創的方式製作，期待帥氣的朴炯植世子，上演一場懸疑愛情推理劇。

本文經《FashionGuide》授權轉載，原文發表於此貼文處

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