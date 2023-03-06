懸疑驚悚鉅獻！《原本以為只是手機掉了》沒想到人生都變了

Netflix最新韓國原創電影《原本以為只是手機掉了》即將於2月17日上架，故事改編自日本同名小說，任時完、千玗嬉、金熙元主演，符合現代社會人的情節，加上離奇又驚悚的劇情，反映人們不自覺地被科技綁架而產生的焦慮！來看看這部電影的必追看點吧！

「演技豆」任時完再次黑化！反派演技驚豔又驚嚇

說到任時完，這個偶像出身，成功轉型演員，並且更加精進的「演技豆」！從《未生》、《他人即地獄》、《Run On》等，去年賣座電影《緊急迫降》中飾演不懷好意的恐攻份子，令人畏懼的眼神就連同劇演員李秉憲都對他的演技大為稱讚。

這次在劇中飾演手機修理師傅「俊英（音譯）」，他偶然撿到一名女性的手機，並嘗試接近她，冰冷的眼神預示了他即將利用智慧型手機，犯下一樁樁罪大惡極的罪行。預告影片讓劇迷們好奇他這次將如何詮釋令人毛骨悚然的變態兇手！

《哭聲》千玗嬉如何以機智化解危機

出道20年的千玗嬉，過去以人氣韓劇《浪漫的體質》、高口碑電影《愛上變身情人》、經典驚悚電影《哭聲》、《如果雨之後》等作品，展現精湛演技，也獲得過「青龍、百想」大獎加持，實力備受肯定。這次在劇中她飾演一位平凡公司職員「娜美（音譯）」，作為每天努力生活的上班族在某日丟失手機，但在找回手機後卻捲入了意想不到的事件，也動搖了原本平淡無奇的日常生活。

日本同名小說改編！驚悚劇迷必追電影

這部電影改編自2017年日本寶島社「這本推理小說真厲害！」大獎挖掘出的新人作家志駕晃之同名作品。小說原本取名為《密碼》，切題但不夠勁爆，改成《原本以為只是手機掉了スマホを落としただけなのに》後增添許多想像空間，是很成功的書名更改。英文名稱「Stolen Identity」–被偷走的身分，傳神地表達出手機資訊若被盜取的可怕後果。原作在2019年也曾改編為日本電影，由日劇女神北川景子、 田中圭等人主演，日本網友推薦「有智慧型手機的現代人都該看！」

低頭族深思！了解你一切的竟是手機？

韓版《原本以為只是手機掉了》是由新人導演金泰俊執導，劇情講述一名平凡的公司職員弄丟了記錄自己所有個人信息的智慧型手機後，日常生活開始遭受威脅，追蹤隨之發生的一系列事件；女主角「娜美」是一位平凡的公司女職員，某天不慎搞丟手機，裡頭的個人資訊跟著外洩，生活從此天翻地覆。

女主角把關於自己的一切都存在手機裡：身分證字號、銀行資料、私生活大小事。手機掉了之後，各種夢魘接二連三地發生……，以手機遺失而洩漏資訊造成生活災難甚至殺身之禍為題材，切合社會流行趨勢脈動，代表「人人離不開手機且又被其牽制」是一個頗值得社會重視的議題，身為3C族、低頭族的我們，要深思！

本文經《FashionGuide》授權轉載，原文發表於此貼文處

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