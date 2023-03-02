【黑電影】那個男人。改編「芥川賞」得獎作家小說 你真實擁有的選擇有多少？

和我相伴生活的到底是誰的人生？

應該是從那個停電的瞬間開始，大祐覺得或許那也是一種新生。

說是新生，可能有點多了，但對大祐而言，才剛來到這個陌生城鎮，他需要一些人事物來讓自己熟悉與融入，和文具店女老闆的遇見是他沒想過的突然，雖然他不敢抱持什麼希望，只是一次次到店裡買東西，也一次次發現女老闆或許跟他很像，彼此都寂寞。

只是或許，只是交個朋友，起初他只是覺得需要開口才能改變現況，不料就這樣走入另一個人的生命裡。

大祐不希望自己的過去給眼前的人帶來痛苦，所以他幾乎不提起往昔，里枝即便有些疑惑，彼此都是大人了，不想說到自己的過去又何妨？重要的是，大祐確實是個溫暖的人，用心陪伴與照顧剛離婚的她和獨自帶著的兒子悠人，她完全能感受到大祐的內心有多麼需要這份感情，自己也是，於是決定走在一起、組成家庭。

每個人都有不願憶起的過去，某些事情只要自己知道就好，說出來或許是一種坦承，但不一定會是好的結果，不管身旁的人有多好，給自己與過往一點空間，其實可以讓生活變得自在許多。大祐是這樣想的，他就自己承受著，但也好好把握著當下手中的幸福。

直到意外突如其來。

「那個男人」（ある男）描述帶著孩子的里枝從都市回到鄉下老家，面臨父親過世、家裡經營的文具店無人擔起的狀況，她只能選擇肩起這個任務，媽媽還在呢、說什麼她也不能倒下；看似會在鄉下平淡過完一生的日子在大祐出現後起了變化，里枝與大祐總算走在一起，幸福才剛萌芽，突變又來到眼前，大祐意外身亡之後，眾人才發覺原來他並不是大祐，真正的大祐另有其人，里枝腦袋一片空白，既然如此，這位陪伴身邊三、四年的男人到底是誰？

電影調性帶了點懸疑，故事描繪的方式與畫面卻有很多溫馨感，恰恰反映出大祐撇開過往、追尋第二人生的盼望，他一定也沒想到自己真有機會展開幸福，說什麼也不能讓手中的這份幸福失去，可以給出關愛，是多麼令人珍惜與感動的事。

只是，誰能接受自己不是自己呢？

改編自「芥川賞」得獎作家平野啟一郎的小說，「那個男人」看似以大祐與里枝的感情線展開鋪陳，實際上則是在日韓國人城戶的身分認同討論，或說挑戰；當社會面的認同衝突愈來愈擴大，處於所謂非我族類範圍內的人們，究竟該用什麼樣的態度面對日復一日的掙扎？講嚴苛一點，那或能稱為人在屋簷下的不得不，就算退後很多步來看，依然無法擺脫刻意的現實。

現實就是，你的身分在一開始就決定了你在這個社會的位置，想要擺脫得要比別人多出幾倍幾的努力，才可能在相對封閉的環境裡得到一點點認可。

城戶是這樣、大祐是這樣，里枝在劇情沒有看到的地方也是這樣。

其實我們都一樣。

面對跟自己在某些層面有所不同的人，你能有多大的接納？得知他的過去有種種荒唐，你能以多大的包容？別說日本是多麼封閉且保護自己的國家，放到你我眼前，類似狀況可能得到的反應也相同，包括當下寫這段的我也是，我或在社會層面能贊同每個人都有二次三次的機會重新展開人生，一旦事情落在頭上之際，是否還能有那樣的寬容？

「那個男人」所面對的不只是挑戰社會面的寬慰，而是身為一個人，你真實擁有的選擇究竟有多少？

如果必須背負難以言喻的捨棄才有機會新生，當碰到那一刻，你有沒有勇氣去走？

或許我們都該更開放一點心懷，也或許，電影揭露的只是我們任何時候都出現過的渴望。

電影名稱：那個男人（ある男）

發行公司：政駒實業、簡單想娛樂、奇妙創造、光年映畫

正式上映：2023.01.13