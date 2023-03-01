《灌籃高手》回到最初夢想 永不放棄的青春！

還記得2004年12月3日，為了紀念《灌籃高手》漫畫發行量突破一億冊，作者井上雄彥特地在神奈川縣立三崎高校的舊址裡，一口氣在23間教室的黑板上，畫下漫畫版的最終回《十日後》，雖然漫畫在《JUMP》上的連載，以及在電視放送的動畫版，都早已劃下句點的完結多年，但《十日後》的創作問世，也算是替所有粉絲完整交代了，當時戛然而止的缺憾結局，所有球員後續發展的完美落幕。

「你喜歡籃球嗎？」

想當年超人氣的《灌籃高手》，讓包括我在內的無數動漫迷，就這樣一頭栽進籃球的熱血世界裡，跟隨著湘北高中籃球隊，為了制霸全國的終極目標一起成長，相較於其他治軍嚴謹且實力深厚的名校強隊，這支由問題球員所組合而成的湘北雜牌軍，就像是一盤散沙的不被眾人看好。

這五位先發球員赤木剛憲、宮城良田、櫻木花道、流川楓、三井壽，都有屬於各自的問題要面對，故事就圍繞在他們不斷地從挫敗中奮起的勵志青春，也造就出無數個讓人熱淚盈眶的經典場景，以及即使在經歷多年之後，也足以讓我們牢記一輩子的熱血台詞。

「我非常喜歡，這次絕對不是說謊！」

然而在最終話的18年之後，讓我們敲碗多年的劇場版終於要登上大螢幕，由作者井上雄彥首度身兼編劇導演，親自主導整部片的風格走向，因此這次的灌籃高手電影版，自然是將漫畫原著的原創精神，原汁原味地忠實還原，並且大膽地使用3D動畫，來取代傳統平面的呈現方式。

雖然預告推出時的正反評價兩極，但就我實際的觀影體驗而言，電影在畫面處理的細膩度上，則是相當流暢自然的躍然紙上，雖然起初還感到不太習慣，但看到後面反而是完全融入的毫無違和感。

至於爭議最大的日文聲優與主題曲的打掉重練，只能說時代的眼淚終究還是要與時俱進，畢竟這是一部以全新角度來導入，相隔多年重新再出發的經典之作，要同時兼顧新舊粉絲們的感受，在整體創作上的評估取捨，勢必是在所難免的無法兩全，但這卻絲毫並不影響我，重溫兒時舊夢的喜好與感動。

「也該換我出風頭了吧！」

故事的背景設定在湘北對決山王工業的關鍵一戰，這樣的安排同樣是彌補了所有粉絲，當時動畫版在全國大賽前就完結的莫名遺憾，另外這次電影版的主角，不是選擇原作人氣較旺的門外漢櫻木花道，球隊的單打王牌流川楓，或是主要的核心領袖赤木剛憲，甚至是從人生谷底浪子回頭的真男人三井壽，反倒是以描繪較少的不良少年宮城良田來擔綱。

經由比賽與回憶交替穿插的陳述方式，以宮城與哥哥和母親之間的親情連結，從兒時回憶的沖繩，到青春叛逆的神奈川，由低潮走進孤寂的人生歷練，來做為故事發展的貫穿主軸，透過籃球在他生命中的穿針引線，讓他和三井壽不打不相識的兄弟情誼，手中緊握著彩子NO.1絕對相信的堅持到底，和所有湘北的隊友在球場上，即使是感情欠佳的互相吐嘲，也要榮辱與共的奮戰不懈，讓他在籃球場上找到自我的真正價值，而這顆看似不起眼的籃球，最終也成為他突破人生逆境的最大動力。

「因為年少時的夢想，往往是不完美的。」

對於細節極度要求並且充滿個人原則的井上雄彥，彷彿就是將自己的執著信念與人生態度，完全地注入在《灌籃高手》的世界觀裡，有歡笑有淚水的陪伴大家，度過茫然懵懂的苦澀青春，初領我們見識到這個世界，滿是殘酷樣貌的啟蒙推手。

為了實現《灌籃高手》這個不完美的真實結局，即使會被發行《JUMP》的集英社，徹底封殺的拒絕往來，或者是與放送動畫的「東映」，不歡而散的提早落幕，井上雄彥依然堅持自我的不願妥協。

這次電影版的主角宮城良田，彷彿就是作者對於自己人生經歷的縮影投射，在球場上全力拼搏的毫無保留，背後卻是歷經無數苦痛的蛻變成長，原來青春無敵的無限美好，就是不論結果的好壞與否，也要全力以赴的勇敢逐夢，就如同井上雄彥在一段專訪裡，提醒著我們所有人，自己人生的主角永遠都是自己。

「現在放棄的話，比賽就結束了！」

然而對我個人來說，《灌籃高手》絕對不只是一部動畫電影，這可是哥無比熱血的青春回憶，尤其是三井壽的燃燒鬥魂，根本就是年少輕狂的我，心目中那無可取代的神，就算面對無數次的挫折打擊，卻總能讓我淚流滿面的重新站起，他精準無比的三分神射，所代表的不只是籃球場上的輸贏而已，更是夢想絕不輕言放棄的前仆後繼，長大後的我，不管經歷過多少次狗屁倒灶的人生低潮，都會在過程之中不斷告訴自己，現在放棄的話，比賽就結束了。

因為，我可是永不放棄的那個男人啊！！

《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》觀影重點：

1.熱血青春化為3D版的經典復刻。

2.井上雄彥人生經歷的縮影投射。

3.自己人生的主角永遠都是自己。

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