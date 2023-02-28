《灌籃高手》看見孩子身上的亮點 用教練思維引導孩子！

電影一開始，我就哭了。能辦到這點的，我想也只有《灌籃高手》。

「灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK」全台票房飆破3億，已經是台灣影史賣座數字最高日片的第2名。圖／台北双喜電影提供 分享 facebook

赤木剛憲、三井壽、宮城良田、櫻木花道、流川楓，這五個大男孩之於我，不只是漫畫中的人物，就好像活生生存在現實生活中的選手一樣，栩栩如生。

看著用鉛筆草稿勾勒出湘北五虎出場的畫面，我的眼眶瞬間泛紅，滿滿的回憶湧上心頭。那些年我們一起追的《灌籃高手》，記憶中那五個熱血的紅衣男孩，回來了。

記得當年追漫畫時還是小學，小學生沒零用錢買漫畫，只能在學校跟同學借漫畫，趁下課時間迅速K完。當時借我漫畫的，還是我最討厭的臭男生，原本我們水火不容，因為他每次打球回來總是臭氣薰天，都會叫他離我一點，甚至還會在桌子上劃線，不准他越過那條線。

開始有了交集，是因為《灌籃高手》。他幾乎每次都能買到第一手的新漫畫，原本不看漫畫的我，在那時候迷上了這部漫畫。

還記得當時看完最後一集時，我氣得不得了，一直覺得他是不是騙我？怎麼可能真的就這樣完結篇？井上雄彥為什麼這麼殘忍？為什麼不讓湘北稱霸全國？結局讓人無比錯愕，我的青春留下了疑問句。

26年前沒看懂的結局，在26年後看懂了。

#以下微雷請慎入

▍青春總是不完美的，總會留下遺憾

井上雄彥在解釋灌籃高手結局時，曾如此說道：「青春總是不完美的，總會留下遺憾。」湘北雖然打贏了強者山王，但最終仍未能如願稱霸全國。似乎也讓人懂了，有些事不是努力就有用，打籃球是如此，人生也是如此。

人生的賽局有輸有贏，殘酷的是，往往輸的時候比贏的多。但關鍵在於，輸了之後是一蹶不振？還是每次被打倒後，都能再勇敢站起來？即使輸了，也能在痛哭失聲後，重新找回贏回來的可能性。

我想，《灌籃高手》之所以會成為我們這一代許多人的共同回憶，以及造成這麼大的轟動與迴響。或許也反映著我們對青春的遺憾，和對未來的迷惘與不確定性。但從那五個熱血的大男孩身上，再次看到了可能性，就算一次又一次被殘酷的現實打趴，都能夠一次又一次地再站起來，甚至還能臭屁地高喊：「因為我是天才！」重拾年少輕狂時那股莫名的自信。

▍現在放棄，比賽就結束了

安西教練所說的這句經典名言，以前聽了熱血沸騰，覺得就是要抱著不達目標不罷休的心態，才能活出一片光明。但現在重新再聽到這句台詞，卻對這句話有了不同的詮釋。

安西教練說的這句話，並不是為了讓他們拚到最後一刻贏得勝利，而是要他們不要放棄相信自己，用盡全力拚搏才能不後悔。就算結局不盡人意，但至少過程全力以赴了。

▍看見孩子身上的亮點，用教練思維引導孩子

要贏一場漂亮的比賽，除了球員的努力，當然也包括了教練的指導。我從安西教練身上，也看見了如何用教練思維引導球員們前進。

即便是在比賽落敗時，依舊能看見孩子身上的亮點，讓他們找回自信，充分發揮自己原有的實力，並全然地信任他們。

電影中讓我淚流滿面的一幕是，當比賽只剩下最後兩分鐘，卻還處於落後時，安西教練以溫柔堅定的口吻，對五個球員說：「櫻木為球隊帶來了籃板球和毅力；宮城帶來速度與感性；流川帶來了爆發力和爭取勝利的鬥志；三井雖然曾帶來混亂，但也擁有智慧和寶貴的武器，而你們站在木暮和赤木打造的根基上，這就是湘北。」

他看見每個孩子身上的亮點，了解每個人都具有獨一無二的特質，這也是為人父母的我，所要學習的課題之一，看見孩子的亮點，才能讓孩子活出自己的耀眼。

令人熱血沸騰充滿感動的灌籃高手，故事未完待續，想說的感動就留在心中。

我的青春住的不是美少女戰士，住的是灌籃高手。

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