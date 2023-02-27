不靠爸的星二代、《機智》系列大翻身……10個小故事認識《浪漫速成班》鄭敬淏

最近話題韓劇當然是喬妹的《黑暗榮耀》，那麼能終結它29天霸榜的黑馬劇又是誰呢？是的，就是由全道嬿與鄭敬淏一同演出浪漫勵志喜劇《浪漫速成班》，其中鄭敬淏飾演的頂級補教名師「崔直說」，個性傲嬌但卻又有反差萌，讓不少女性劇迷為他著迷~今天來瞧瞧鄭敬淏的10個小故事，好好認識這位「鄭少女」吧！

不靠爸的星二代，爸爸是知名導演

1983年出生的鄭敬淏，其實是星二代出身，爸爸是相當知名的電視劇導演「鄭乙英」，，代表作有《火花》、《人生多美麗》、《千日的約定》、《無子無懮》和《結婚三次的女人》等，不過最初爸爸是反對他演戲的，但為了自己的演員夢，他還對爸爸撒謊稱自己報考的是西江大學新聞廣播系，結果其實是中央大學戲劇電影系，也因此上大學後兩父子有三年未見面。

雖然名導爸爸的光環相當大，但他依然靠自己闖入演藝圈，拒絕當「靠爸族」！2003年他參加KBS20期演員公開選秀時，飾演奧賽羅的伊阿古並且通過。鄭敬淏曾透露過希望未來成為「被父親認可的演員」和「出演父親執導的作品」！

《對不起，我愛你》演技被導演批評

鄭敬淏在2004年以《對不起，我愛你》男二角色而受到關注，雖然如此，但當時他的演技卻被導演批評得一文不值。他曾在採訪中提到，當時拍《對不起，我愛你》的時候，一直到第8集才放上他的腳色照片，於是他找到導演詢問，卻換來「你演技太差」的回答；雖然在得知答案後有點傻眼又相當驚訝，但他依然苦練演技，終於在後半段的劇情中開始展現自然不做作的演技。

出道至今已近20年的他，其實除了當兵的時間以外，前 15 年幾乎是每年都有兩部以上，可說是相當努力的「產量型」演員。

導演爸爸太兇因此被波及……

提到鄭敬淏的爸爸「鄭乙英」導演，據說可是出了名的兇，還被稱作是「Tiger PD」！被鄭導罵過的演員相當多，也因此聽說當時就有演員因為鄭敬淏是「鄭乙英的兒子」，於是就對他發脾氣。

《火星生活》、《機智》系列大翻身

繼《對不起，我愛你》打開自己知名度的鄭敬淏，陸陸續續也出演相當多部作品，而且劇本或角色都沒有設限，例如動作劇《狗和狼的時間》和《無情都市》、愛情劇《無盡的愛》、《為純情著迷》和、古裝劇《自鳴鼓》等等，數數已經超過40部作品；演技曾受到批評的他，靠著自己努力的累積，終於在2018年與朴誠雄合作的《火星生活》充分展現，這部也可以說是他的人生作品，後來與申元浩 PD合作的機智系列《機智牢房生活》、《機智醫生生活》更是將他推向高峰！

與秀英愛情長跑已10年

當然，除了演戲之外，劇迷們最喜歡的就是演員們私下的戀情，鄭敬淏和少女時代秀英的戀情也可以算是韓國演藝圈裡相當穩定，雖低調但是依然閃光無限的一對情侶；兩人在2014年公開認愛，他們是從2012年一次教會聚會後開始交往，至今愛情長跑也10年，在劇迷們心中已是老夫老妻，不過他們還是時常一同逛街，雖然兩人都在公開採訪中表示還不急著結婚，但是卻是粉絲票選最希望看到結婚的韓國情侶的第一名。

小胖弟變身「高富帥」

身高183公分體重70公斤的鄭敬淏，螢幕上的他就是個「高富帥」的傲嬌貴公子，萬萬沒想過他曾經是一個又黑又魁的小胖弟！？小時候的他因為體型偏瘦，居然成為同學欺負的對象，曾在中學時期被社區哥哥勒索敲詐，因此他特地學了摔角，還刻意吃胖，一度胖到 90 公斤。高中之後加入教會的足球隊，運動量增加多後，也慢慢瘦下來。

綽號是「鄭少女」的原因

鄭敬淏的粉絲都稱呼他是「鄭少女」，到底這個綽號是怎麼來的？有一說是因為外表看似帥氣歐爸，但生活卻像是可愛少女，二說是因曾剪過少女髮型，而被粉絲調侃，三說是因為之前主演《為純情著迷》中飾演一個霸道總裁，結果一談戀愛後就變呆萌的設定相當可愛！

黑白愛犬永不離身

有在關注鄭敬淏社群動態的粉絲應該知道他有兩隻寵物狗狗，一黑一白像左右護法，他也時常貼出他與愛犬互動的照片；其中黑色的愛犬「호영」的名字是取自鄭敬淏和秀英名字中的最後一個字得來的。

演藝圈的最佳「人緣王」

個性隨和的鄭敬淏，人緣非常好，從他社群照片就可以看到他時常分享與其他演員的搞笑合照，他除了是《機智醫生生活》醫大99S五人幫的一員，時不時會與其他成員搞笑外，他與《火星生活》朴誠雄、《機智牢房生活》朴海秀都曾因戲結緣，就連宋慧喬也曾在他的照片中留言，可見他人脈相當廣。

新作《浪漫速成班》開播成績一路向上飆

最近由他與全道嬿主演的愛情喜劇《浪漫速成班（又譯：頭等緋聞）》，口碑評價與收視成績真是從開播後就一路狂飆，劇情講述一位大韓民國頂級講師與學生媽媽之間的烏龍羅曼史，這部可是《海岸村恰恰恰》導演的最新作品，輕鬆搞笑的劇情，讓原以為男女主角沒有CP感卻一集入坑的觀眾越來越多，從首播4% 一路攀升至逼近11%，成為 2023 上半年最受歡迎的韓劇之一！

非常喜歡傲嬌的鄭少女來詮釋「崔直說」，而後續他和影后全道嬿飾演的南行善會擦出什麼火花呢？

本文經《FashionGuide》授權轉載，原文發表於此貼文處

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