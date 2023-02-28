娛樂的歷史電影 衝破密室的反抗意識《幻影》

1933年，日治時期的朝鮮京城，新上任的總督遭到殺害，被日軍護衛隊長懷疑是名為「幻影」的間諜反叛組織暗地操弄，於是將五位嫌疑人帶到偏遠的飯店，要在一天之內抓出誰是內鬼。

光看劇情摘要，可能想像這是部《抽絲剝繭》式的「狼人殺電影」，但若閱讀過麥家的原著或看過中國曾改編的《風聲》，預想的則會變為相對穩健的歷史電影。而《幻影》究竟屬於何者？對我來說像是囊括想像和預期，既有明確的娛樂性質，也有夠力的歷史表述。

這次不再藏匿誰是內鬼，電影開頭就交代幻影的身份，甚至嫌疑人間也已互通有無，根本不需猜疑，只剩隊長被蒙在鼓裡。這使密室的設計不再造就爾虞我詐，反之是如何藏、如何逃、如何反抗，才是重點。所以電影前段節奏拉得極快，幾乎不間斷的配樂搭配快速剪輯，還有彷彿無需思考的角色行動，都使觀感稱得上是行雲流水，可是負面影響跟著到來。

沒有懸念的角色身份、沒有鋪陳的行動、被割裂的故事線、被過度運用的配樂，都讓電影產生速食般的體驗，雖然故事發展得猛烈，看來卻毫無起伏，死氣沈沈。

難道將持續到電影結束？想不到一場隊長下馬威的餐桌戲，打臉了隊長也打臉了不看好的觀眾，既合理反轉無懸念的角色，又反轉故事的展開及電影的規模，更有趣的是，讓前期在剪輯和配樂使用上的粗糙不再出現，從此開始，精彩不斷。簡而言之，電影拋下了前期概念，並把類型由密室逃脫（懸疑）轉向更簡單粗暴的動作，於是憋得已久的反抗屬性和國族概念隨著槍林彈雨而爆發，當然隊長跟著武力全開，開始展示日軍的火力。

但別以為只是類型轉換，其實電影層次豐富，先前埋下的角色伏筆，遠比想像要多，有抗戰同胞、戰地情誼，還少不了日韓世仇間的人性面向，只不過作為南韓出品的抗日電影，在角色們舉動描寫上的殘酷和寬容，勢必可想而知。

不過最能與日韓國族與政府部門牽扯的配角找來薛景求和朴海秀，是讓故事說服力增添不少，尤其薛景求的角色在身份上更是處在灰色地帶，隨著故事發展也愈來愈顯現統治、戰爭、認同的影嚮和問題。然而在角色比重上再讓LEE HANEE、朴素談作為主角，可謂證實電影仍是要帶來強而有力的抗日故事（當然曖昧氛圍只是輔助）。

和《風聲》相比，角色的設定和關係都有些許變動，動作場面和娛樂性質則增添不少，或許還能說《幻影》是以更加兇狠、殘暴的方式來講述具有反抗力度的歷史故事。

不過比起《風聲》，年輕觀眾想必更能想到《幻影》和《HERO》的相似之處，就連要說它們有同樣的背景、同樣的構成、同樣的表達，也完全合理，只不過前者運用娛樂電影的題材加上類型的反轉，使電影趣味、生猛且過癮，後者則擺明是情感為主的歷史音樂劇，於是有更多震撼與哀悽。但不論何者，都沒有失手，皆交出了具有渲染力的國族意識和反抗意識。