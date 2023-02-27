2022推薦影集精選 沒看過的話快來入坑！

這幾年隨著串流服務的方便性提高，加上疫情讓電影產業進入短暫休眠之後，看劇的時間變得越來越多，所以覺得除了電影之外，好像也可以將一些自己很喜歡的影視作品介紹給大家。今年特別從2022年看的片單中挑了一些劇來推薦，希望可以推坑成功😆。

最佳美劇賞 《和平使者》

首先必須嚴正聲明，如果你是要求政治正確、聽脫口秀會皺眉的人，那不建議觀賞《和平使者》，不然會被氣到吐血。在《自殺突擊隊：集結》首登場的和平使者是電影中的反派，原本對於這個沒有特別吸引人、甚至有點討人厭的角色出獨立影集興趣缺缺，但看完《和平使者》後卻大為改觀，甚至忍不住可憐他那邪惡的純真。

從小在父親扭曲的陰影之下，被教育成「白人優越主義」的男性白人，所以他總是不以為然地開著種族、父權、色情等等政治不正確的玩笑，對他來說只是貫徹從小到大的教育而已，就像他為了國家誰都可以犧牲一樣，他的認真就是如此偏執。《和平使者》的玩笑尺度像地獄梗一樣很極端，笑出來會有點愧疚感，這部劇可以讓扭曲的偏見更擴大，也可以視為反串讓人笑開懷，端看觀眾是用什麼角度觀賞，所以心態正確是看這部劇的大前提。

《和平使者》還有血腥的場面、噁心的外星人、詭異的團隊精神、低智商的搞笑橋段等等，當然還少不了詹姆斯岡恩的復古搖滾歌單，所有面向都非常重口味。尤其在《和平使者》之後，詹姆斯岡恩就接任DC的執行長，為他奠定了在DC的最高地位，我猜《和平使者》應該有不少功勞。

最佳韓劇賞 《我們的藍調時光》

《我們的藍調時光》和去年同時間也很紅的《我的出走日記》相比，後者有著接近哲學的內省、壓抑的調性，相較之下我比較喜歡《我們的藍調時光》，這兩者的比較就像文學中的詩和小說、料理中的無菜單料理和米其林必比登小吃、旅程規劃的單人深度旅遊和多人自由行。

《我們的藍調時光》用2-3集的篇幅敘說每個角色的故事，因為都是濟州島的村民，各個角色會出現在彼此的故事中，所以敘事形式雖然像短篇，但整體看起來會比較像是濟州島的故事，看到最後自己好像也成為濟州島的一份子，是這部劇最大的魔力。

在《我們的藍調時光》中，人生難題的來臨不分年紀，而且都帶給他們極大的痛苦。人生考驗很難，要和它和解更難，但可以肯定的是渡過難關之後，都能讓我們更能體悟到自己對於幸福的定義是什麼，之後就會更懂得把握，並成為更幸福的人。

「有個使命我們都不該遺忘，我們生於這片土地，並非為了承受磨難或不幸，我們是為了幸福而生。」

本劇有撰寫完整心得 https://www.instagram.com/p/Ce3K8Ykv8wj/

最佳日劇賞 《石子與羽男：這種事能告嗎？》

去年根本是律師劇的戰國時代，韓劇有《少年法庭》《非常律師禹英禑》《黑話律師》《千元律師》《醫法刑事》，美劇有《絕命律師》《律師女浩克》，但在這麼多的競爭者中，我覺得 《石子與羽男：這種事能告嗎？》的表現最突出。

和其他律師劇不同的是，《石子與羽男：這種事能告嗎？》的案件是從去年或前年的真實案件，或是去年日本實施的新法案做發想，所以有別於其他律政劇的官司都是財團或權勢在惡搞別人，《石子與羽男：這種事能告嗎？》的案件都發生在我們的日常，除了時事感強烈、更貼近平民，同時還帶有寓教於樂的意味，就像是鄰家法律諮詢所一樣，讓觀眾覺得法律並沒有離我們這麼遠。

調性上也不同於其他律師劇的劍拔弩張，《石子與羽男：這種事能告嗎？》除了可以感受到打贏官司的痛快之外，重點更在於了解到法律還是建立在善良之上，而非為了包庇惡人而存在，所以每一集都有個溫暖的結尾，這樣的療癒調性在律政劇中獨樹一格。男女主角的化學反應也很足夠，打破男女主角都會談戀愛的公式，兩人明明合作無間卻仍保持同事之間的距離，這樣的曖昧比直接談戀愛還更有可看性。

最佳動畫賞 《86－不存在的戰區》

去年除了《電馭叛客：邊緣行者》是大家都一致推薦的動畫之外，《86－不存在的戰區》是相對冷門、但幾乎零負評的一部作品。

劇情描述「機械軍團」長年攻打共和國，於是共和國派出無人機應戰，但在表面的和平背後，真相是這些無人機其實是由名為「86」的種族迫害者擔任駕駛。共和國軍僚在遠離戰場的首都擬定作戰策略，而86們卻在戰場上出生入死，《86－不存在的戰區》彷彿是歷史上種族隔離政策的縮影，雖然看著動畫卻有極為強烈的歷史既視感。

動畫瀰漫著戰爭的無奈，透過86在戰場上的無辜犧牲、如同手足般的革命情感、面對殘酷死亡時的懼怕神情，實在地傳遞著反戰觀念，甚至著墨到連電影都較少提及的戰後創傷、以及戰後如何找回自我價值，更是加深了《86－不存在的戰區》的內涵。

動畫製作品質可圈可點，除了劇情掌握詩意、悲壯、淒涼的情緒，更是透過剪接和配樂將每個情緒爆發點控制得相當精準，讓《86－不存在的戰區》顛覆了我對軍事類型動畫的想像。

追蹤欸冷>>>https://www.instagram.com/allenmovienote/

原文>>>https://bit.ly/3Y1lZIN