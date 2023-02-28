甩開醜聞勇敢復出！「臭臉門」爭議、《哲仁王后》人氣飆登外媒……8點認識金正賢

由林秀香、金正賢主演的《木偶的季節》開播後話題不斷，而這也是男主角金正賢因醜聞事件暫停活動後，時隔兩年再推出的復出之作，一舉一動都被媒體審視，不過鐵粉們還是挺到底。這位螢幕上永遠給人深情溫柔的單眼皮男生到底有什麼魅力呢？8個小故事讓你好好認識他吧！

因緣際會下對表演產生興趣

1990年出身的金正賢，家中排行老二，有一個哥哥和妹妹，活潑開朗的他因為人緣相當好還當上學生會長；國中三年級因緣際會下嘗試了配音，看到觀眾很喜歡他的表演就開始對表演產生興趣，又在高中時還一邊上表演學院一邊參加學藝會中的戲劇演出。後來高中畢業的他考入韓國藝術綜合大學演劇院，同期有演員朴正民、卞約漢和EXO隊長Suho等，並於大學期間入伍服役，也成為韓國演藝圈少數出道前便服完兵役的藝人之一。

他曾在採訪時說過，自己在大學時期就立志成為演員，希望觀眾能透過他的表演了解他，所以想成為一個更出色，更進一步發展的人。

舞台劇出身磨練扎實演技

2014年畢業後的金正賢活躍在舞台劇界，出道前曾參演過不少音樂劇和話劇，如《雨中風景》、《紅杏出墻（Thérèse Raquin）》等，通過話劇音樂劇和短片累積自身的演技經驗。而當時在出演話劇《紅杏出牆》時，獨立電影《超人》的導演因為看了金正賢的表現後印象深刻，於是就找他拍了短片《殺人的開始（살인의시작）》，之後也因為這樣獲得獨立電影《超人（又譯：越過尼采，遇見你）》的試鏡機會。

出道作品即受新人獎肯定

2015年，金正賢擔綱獨立電影《超人》男主角，這部電影在當年釜山電影節首次上映，還獲得大明文化潮流獎；劇中他飾演一位體操選手「道賢」，他憑藉著自己的出道作品獲得第25屆韓國釜日電影獎最佳新人男演員獎提名，金正賢靠著出道前多年的舞台劇積累的實力被譽為獨立電影界的後起之秀。曾這部作品之後，他開始接到電視劇作品的演出機會。

難以忘懷的萬年男二

金正賢的首部韓劇作品是經典愛情喜劇《嫉妒的化身》，而他在劇中飾演女主角表娜麗的弟弟表致烈一角而受到關注。後來在2017年出演古裝劇《逆賊：偷百姓的盜賊》，在劇中飾演與洪吉童同時出生、命運卻截然不同的將士「莫離」，也憑著這個角色在2017年 MBC演技大獎拿下了男子新人獎，隨後又出演了不少好作品，如經典校園劇系列《學校2017》、溫馨喜劇《加油吧威基基》。

而最讓台灣觀眾印象深刻的應該就是《愛的迫降》，飾演原本要與女主角「世理」結婚的「具承俊」，劇中深情保護「徐丹」還為愛檔槍，更是逼哭所有劇迷，成為讓人無法忘懷的人氣男二。

《哲仁王后》人氣爆棚成代表作

繼《愛的迫降》知名度暴增後，2020年與申惠善搭檔主演古裝劇《哲仁王后》，這部也是他首部擔當男主角的電視劇，雖然因為劇情被稱歪曲歷史而有諸多爭議，但穿越時空的故事情節加上不少爆笑元素，讓劇迷們都給予高度評價，大結局更刷新自身收視紀錄，以17.4%的高收視收官，擠進tvN電視台電視作品最高收視排行榜的第五位，成績非常亮眼！

這部劇可以說是金正賢的人生代表作，他還受到了美國經濟雜誌《福布斯》的關注，接受獨家專訪。

迫降「具丹CP」售後服務？

2021年韓媒曝光徐智慧與金正賢這對「迫降的具丹CP」戀愛消息，讓劇迷們相當興奮，直呼根本是完美的「售後服務」！韓國最強狗仔D社公開多次目擊2人互相到各自家中約會的照片，指出電視劇播畢後，2人就直接把悲劇變成現實中的幸福結局，主要都在相隔10分鐘車程的彼此家中進行約會；不過，雙方所屬社都出面否認，而這段戀情至今也沒有被當事者公開。

黑歷史連環爆！前女友是徐睿知

金正賢陷入人生困境其實也是因為他和徐智慧的戀情被爆出後，引發後面一連串黑歷史連環爆！在金正賢與徐智慧的所屬公司都否認兩人熱戀ING時，也爆出金正賢與經紀公司陷入合約糾紛，隨即幾年前的往事再度被翻出……。

在2018年時，金正賢與徐玄主演電視劇《時間》時，他被指當時除要求刪減接觸戲份外，在片場與女方碰到手後更即用濕紙巾抹手，令徐玄難堪落淚，甚至還在製作發表會過程中，全程黑面並拒絕與徐玄撓手合照，被批評態度惡劣等等。事後，被媒體抓出前因後果，原來是因為當時女友徐睿知要求男友金正賢不能有任何親密戲、必須對劇組女性採取冷漠的相處方式，並要求金正賢向劇組要求改劇本，網友還稱之為「臭臉門事件」。

金正賢本人雖然曾在事件後，在官方管道發佈手寫道歉信，並且暫停了公開活動，但好不容易建立起的形象已大傷。

擺脫醜聞！新作化身帥氣死神

醜聞事件後時隔近兩年的時間，金正賢重新調整自己，並且勇敢復出！他與林秀香主演的新戲《木偶的季節》，首播 4.8% 起跑成績不俗，劇情講述一位​從三流醫科大學畢業，為了不被生活打倒，不失去自尊拼命努力的女主角韓季節（林秀香 飾），遇見了支持自己、接受自己不一樣的都振宇（金正賢 飾），越是了解越是相愛，希望能終生相守，卻因為他是千年不死的殺人「木偶」，害怕他會從世界上消失獨留自己，成了一部「我愛你」和「我害怕」同時存在的相遇，必須克服恐懼完成愛情的故事。

本文經《FashionGuide》授權轉載，原文發表於此貼文處

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