《超難搞先生》生活中的小人物小事件 讓我們繼續走下去

《超難搞先生》很簡單有趣又帶著生活日常感動，過程都帶著微笑，到後半段，還會一邊微笑一邊掉眼淚。

其中一大原因是湯姆漢克，他把這個厭世老人演得好有趣，討厭到討喜，後來還可以用眼睛傳遞出在負面情緒背後的悲傷，好幾次是光看他的表情就讓我落淚了。

當然，不能只靠演員撐，《超難搞先生》的故事也很好，片子算長，我是從頭到尾一點都沒無聊到，雖然只是一個社區幾戶人的互動，卻能做到每個橋段都有些看點，且不是千篇一律，同時也一步一步了解這個超難搞的人背後有什麼樣的故事。

雖然互動是負能量滿滿，片中的訊息卻都很溫暖，都來自生活小地方，很能深入一般觀眾的內心，從難搞的緣由，到走出難搞的過程，都是這樣的溫暖。

人生沒有多完美，世界上很多你看不慣的事情，很多你看不順眼的行為，很多你看了覺得蠢的人，《超難搞先生》沒有要否定這些，的確這是事實，可是在這樣的事實之下，還是可以有溫暖。

這部片子我不想寫太多，過程的趣味和感動要大家自己隨著電影發展去體會，我只想推薦一下，演得好、劇本重點抓得好、步調順暢完全不無聊、又有笑有淚，不複雜卻深入人心，好一陣子沒看到這樣出色又親民大眾化的電影了。

P.S. 有一點年紀或人生經歷的人可能更有感。