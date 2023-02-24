2023年2月韓劇陣容超華麗！劇迷敲碗《模範計程車》第二季終於要來啦

新年過完了，那麼接下來是……沒錯！西洋情人節！2月開播的韓劇充滿浪漫甜蜜的粉紅泡泡，當然也不只如此，不少電視劇的續作或第二季都會在這個月開播；這個月還加碼一部翻拍日本知名作品的電影《只是手機丟了而已》，在等待《黑暗榮耀》終極2部曲之前，還是有許多期待值爆表的韓劇唷！

《青春月潭 청춘월담》

主演：朴炯植、全少妮

開播時間：2/6

由《精神病患者日記》、《百日的郎君》的李忠載導演執導，《五個孩子》、《羅曼史是別冊附錄》的鄭賢貞編劇執筆，預計有20集，接檔《Missing：他們存在過2》。

這部劇原本改編自中國網路作家側側輕寒的古裝小説《簪中錄》，但由於中韓民間關係緊張等問題，最終決定放棄改編轉採用原創的方式製作，劇情講述被神秘詛咒的王世子和一夜之間被指控為滅門案件犯人的少女，正面命運尋找被隱藏的真相的故事。

《戀愛大戰 연애대전》

主演：金玉彬、劉台午

開播時間：2/10

由《謊言的謊言》的導演金正權執導，《我的ID是江南美人》的編劇崔秀英執筆，預計10集，一次上架。劇情講述病態式討厭輸給男人的女主角，是一位專門負責娛樂圈官司的律師事務所的新人律師，她遇上病態式懷疑女人的男主角，以性感的頭腦和美談製造機的人品征服娛樂圈的韓國頂級演員，兩人經歷戰爭般的愛情後得到治癒的浪漫故事。

《神聖的偶像 성스러운 아이돌》

主演：金旻奎、高甫潔

開播時間：2/15

由朴素妍、李素允導演共同執導，李千金編劇執筆，預計有12集，接檔《朝鮮精神科醫師劉世豐2》。故事改編自申和振作家的同名網路小說，劇情講述這個世界的大神官在與入侵世界的魔王戰鬥的過程中失去意識後，醒來卻發現自己成為現世界的無名偶像，展開一段神聖而荒唐的演藝界適應記。

《Casino地下菁英2 카지노2》

主演：崔岷植、孫錫久、李東輝、許城泰

開播時間：2/15

由第54屆百想藝術大賞和第23屆春史電影獎最佳新人導演獲獎者姜允成執導，劇情講述一個夢想成為賭神的男子，因為一連串的不幸事件而跌落谷底的故事。雖然因為前半段劇情節奏較緩慢而還未引起話題，不過就在開始進入精彩階段時，卻……結束？

喔不是的，原來這部作品分為上下兩部，想必接下來8集，就要看影帝崔岷植對上神秘「具氏」孫錫久，看看最後勝者是誰？

《模範計程車2 모범택시2》

主演：李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍

開播時間：2/17

改編自CARLOS創作的同名網路漫畫，由《被操縱的都市》、《模範計程車》（第1－10集）的吳相浩編劇回歸執筆的《模範計程車》第二季終於在眾粉絲們敲碗下要開播啦！（歡呼聲~）

這次同樣預計也是16集，接檔一樣是復仇爽劇《法錢》之後，劇情講述在司法不公不義的社會中，地下秘密計程車公司「彩虹運輸」替一群無法受到法律保護而滿腹冤屈的被害者們找回公理，以智慧懲罰罪犯的故事。太期待這部啦，必追之作GET！

《原來這就是愛啊 사랑이라 말해요》

主演：金英光、李聖經、盛駿、安喜延

開播時間：2/22

由《理判事判》《初次見面我愛你》的導演李光英執導，新人編劇金佳恩執筆劇本，預計有16集。劇情講述豪邁地投身於與自身體質不符的復仇的女人和雖是復仇對象但卻讓人心酸的男人，不應該相遇的兩個男女之間感性的愛情故事，看金英光、李聖經這對俊男美女的組合，是不是要上演一段撕心裂肺愛到深處無怨尤的虐戀呢？（衛生紙請準備！）

《Island2 아일랜드2》

主演：金南佶、李多熙、車銀優、盛駿

開播時間：2/24

由《歡迎來到東莫村》、《被操縱的都市》的裴鍾導演執導，《Luck Key》、《加油吧！李先生》的張允美編劇執筆，預計12集，分為1、2兩季，每季6集。故事改編自尹仁完和梁慶一共同創作的漫畫《靈甲鬼修羅》，劇情講述為了消滅人類世界的妖怪們，把出現在濟州島的財閥繼承女當作獵物而展開的故事。

這部劇除了體驗斥資200億韓幣打造出如好萊塢電影等級般的視覺特效外，精彩刺激的打鬥還有主角們的超高顏值，在上一季中留下小孫女與般一起被培養為誅殺僧的弓嘆原來是同夥，他們究竟在密謀什麼呢，而最後眾人是否能消滅情炎鬼，非常期待第二季的故事！

加碼！電影《原本以為只是手機掉了 스마트폰을 떨어뜨렸을 뿐인데》

主演：任時完、千玗嬉、金熙元

開播時間：2/17

由新人導演金泰俊執導，故事改編自日本作家志駕晃（日語：勅使川原昭）的同名小說，劇情講述一名平凡的公司職員弄丟了記錄自己所有個人信息的智慧型手機後，日常生活開始遭受威脅，追蹤隨之發生的一系列事件。

這部曾在2018年被翻拍成日本電影，故事相當貼合現代生活情況，如此驚悚的情節讓劇迷們更加好奇最終結局會怎麼發展！

本文經《FashionGuide》授權轉載，原文發表於此貼文處

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