《迫降危機》換個角色做一樣的事 但算不錯的老套

《迫降危機》可以說是傑瑞巴特勒〔Gerard Butler〕的標準款電影：他有某種職業，不小心捲入有壞蛋的事件，他必須要扮演英雄。完全是可以預料的公式，但至少《迫降危機》把這個基本款做得很緊湊。

所以在劇情上就不用求太多了，其實我還覺得前面對於一些乘客的介紹有點太長，畢竟他們到後來的功能就是人質，沒有什麼需要發揮的地方，但前面還給了他們一些個性特質的呈現，一方面也是因為這些人物設計實在不討喜（是那種變成人質之後，你會很希望壞人把他們殺掉的豬頭人質），所以讓我有點不耐煩，不過電影就直接從飛機起飛開始演起，算是很直接進入狀況，從大的主線劇情來說是都不拖泥帶水的，只是從細節來看有些小地方我是覺得在這種電影中意義不大。

不過這次傑瑞巴特勒的角色並不是那種退隱殺手或特務等級，所以沒有殺一百個壞人的爽度，反而是安排了其他的角色來當專業的傭兵，傑瑞算是有……勇敢的心……吧。但別擔心，這不是一部看傑瑞以外的人打爽的片子，因為傑瑞有機長技能，很多和飛行有關的緊張狀況是由他來主導因應的，且他也還是參與了很多動作戲，只是不是吊打壞人的程度（是一般人扭打）。當然，我個人私心會想看傑瑞動作俐落到帥翻，不過《迫降危機》這種凡人英雄的帥也不錯啦。

這是《迫降危機》的特點，除了必要的槍戰之外，緊張刺激的另一個來源是和飛機相關的狀況，有危機處理，且份量還不少，並不只是迫降完之後就沒了的。因此，雖然是老公式，仍然有變化，有點新意在。

至於感情深度的部分就不強求了，動作片等級，功能性為主，比如和家人的一些聯絡是為了之後要回到家人身邊而奮戰。夥伴的情誼也是幾句話就建立了。重點不是這些，這些都是為了動作的安排，好好享受動作片就好。

簡單來說，若你想要看一部特別創新的電影，《迫降危機》可能不是適合的選擇。如果你能接受老形式賣英雄主角的動作片，只要能把老形式拍得不錯就能看，那這部OK，若喜歡傑瑞，就更加分了。