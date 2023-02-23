奧斯卡九項大獎入圍！《伊尼舍林的女妖》心靈榨取與歷史疑雲

什麼樣的人群建築起什麼樣的社會，什麼樣的社會影響出什麼樣的人群，當社會壓力逼迫人們看清現實、學會成長，事實是不見得每個人都適合「主動」成長，人生不是青少年電影，能速成，能一夜長大。

馬丁麥多納編導的《伊尼舍林的女妖》，將故事架空於不存在的愛爾蘭西岸島嶼伊尼舍林，在1923年4月，愛爾蘭內戰將終了之時，伊尼舍林上的人群籠罩著憂愁、憤怒和無處安放的異樣情緒，還有人開始對自己的存在與未來有了焦慮和新的規劃。

但好心樂天的柯林法洛不被影響，他一如往常的想邀約好友布蘭登葛里森去酒吧談天，卻吃了閉門羹，好友把他當成陌生人，就算在家裡發呆抽菸也不願和他說上一句話。才知道，是因為好心樂天的性格讓好友覺得相處起來太無趣，與其聽些沒有意義的話，不如把這段時間拿來創作音樂，思考自己能為世界留下什麼遺產。

然而或許是這覺醒的「藝術性格」使然，從好友變成舊友後他甚至告訴柯林法洛，如果再來找他講話，他就會把手指切掉送到柯林法洛的家門前，直到沒有手指，也不能再創作音樂為止。而柯林法洛找他講話了，他也履行承諾了。

這讓電影成了謎，好心和樂天是種問題，自殘是種抵抗，可是正因為樂天而不會放棄，正因為自殘而更像是接近終極的藝術追求。觀影至中段，這段關係彷彿成為難以預測的無底洞，它在榨取兩位角色的性格、耐心、苦痛，而周遭也開始產生刺激他們的事件。

有猥褻、家暴、喜愛看人被凌虐的惡警，有被惡警父親虐待卻堅持信念的煩人卻無害的少年，有聰明伶俐但只能為好心到笨拙的柯林法洛擦屁股的姊姊，有脾氣不穩又容易口出惡言的神父，更有忍受不了惡警，忍受不了少年，忍受不了好心和自殘的兩人，忍受不了隔了海峽的內戰，忍受不了變得不再是自己的自己與這即將爆發的壓迫感的，所有島民。

透過時代的秩序影響居民的心靈，《伊尼舍林的女妖》隱藏滿滿壓迫，卻看來黑色幽默，且巧妙的把柯林法洛的好心和樂天，以無理抽離並由憤怒轉化為仇恨；也精心的讓布蘭登葛里森的藝術追求，洩露出無知、虛假、自大與內在的未進化。

雖然電影出現及影射1922至1923年的愛爾蘭內戰，但不代表歷史是電影的主導者，即使毫無概念，這依然是部關於人性和人際關係的寓言電影，且交出了非常優秀又釣人的劇本。

「好心」沒辦法拯救一切，「堅持信念」將引來無妄之災，「自作聰明」反被聰明誤，「利用權勢」、「以惡為本」讓你過上更好的人生，也讓你丟失一切。因為社會中終究是混沌的，我們永遠無法像女妖般用上帝視角俯瞰世事，於是只能努力成為旁觀者的姊姊，落實真誠待人，學習萬物，最重要的是懂得隨機應變而不去逞強。