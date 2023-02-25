諜報歷史音樂劇《HERO》 金高銀展現曼妙歌喉

一部前所未見的南韓電影，除了開頭的戰爭場面有著《1917》般的絕倫鏡頭，整部電影也充滿《悲慘世界》的音樂劇和《不可能的任務》的諜報戰既視感，雖規模縮小但韻味獨特，畢竟內裡是漆上商業色彩的南韓歷史。不過比起元素的統合，或許電影對異國作品的效仿更受矚目，可是不可否認效仿得融洽且效仿出風格，甚至就快面面俱到。

正因為這些商業價值的考量，讓電影不只有幽默還有浮誇的動作場面，更是讓歷史能輕易消化又不失力道，所以就算帶著觀賞娛樂電影的心情，相信也能感到滿足。

不過並不完美，通俗的基調造成故事難以共情，尤其當裡面沒有一首能留下印象的歌曲，甚至沒有任何一場的舞蹈場面（肢體表演也很少），都讓這部電影以音樂劇而言是處在尷尬的水平，雖能理解電影追求以歌曲表達心境，故不設計洗腦或不必要的歌曲，然而也只能說電影達到歌曲能敘事的功用，卻沒有利用音樂劇的元素為電影加分。

再者，音樂同質性太高，所有中低音的男性皆是表達悲壯，唯一能唱高音的金高銀則是表達悲憤，於是歌唱場面雖然不少，也敘述著不同故事，但情感和觀感（聽感）是大同小異，還得依賴演員表演為橋段加分。

好在電影是真正意義上的整體演出精彩，配角有金高銀、李玹雨、裵正楠、朴昣奏等堅強陣容，卻能使人見到所有角色是不搶風采且緊貼主線，可說有著非常平衡的角色描寫，也讓每位演員都很突出，存在感和記憶點都很高。只是好演員和好表演不能完全掩飾問題，或許編導還得想想該如何達成歷史通俗化又不丟失情感的方法，以及音樂劇的優點該如何發揮。

縱使有些缺陷，可是我真的很喜歡電影帶來的新鮮感，給出了不少驚喜與震撼，尤其金高銀的歌唱橋段更是歌聲結合演技的完美展現，令我雞皮疙瘩不斷。

於是在我看來，《HERO》依然為出色的想法與成功的執行，即便是部美化史實的國族電影，相較「他是英雄還是罪人？」的提問，更是「他難道不是英雄嗎？」與「誰才是真正的罪人？」的表態，但若撇除政治層面，能說這是部多數人都會喜愛的商業電影，且是具有代表性、獨特性的南韓電影。

其實只要稍加宣傳並使口碑發酵，想必不會如同現今這般被埋沒。