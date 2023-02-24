《鋒迴路轉：抽絲剝繭》玻璃洋蔥裡的貪婪人性

上一回口碑爆棚的 《鋒迴路轉》，不只讓丹尼爾克雷格（Daniel Craig）從身手矯捷的情報員龐德，到大智若愚的神探白朗，這毫無違和感的成功轉型，更是徹底釋放他出生入死的俐落身手下，那心思縝密又喜感十足的大腕演技，同時又讓我們見識到導演兼編劇的雷恩強生（Rian Johnson），除了能夠在極度商業化的星戰系列，取得亮眼的票房成績之外，還能夠在傳統推理的偵探電影裡，展現出兼具創新多元與娛樂效果的無限可能。

這次星光熠熠的演出陣容，同樣是倣效上一集的豪華規格比照辦理，然而除此之外，客串演出的配角名單，則是有過之而無不及的跨界菁鋭盡出，像是伊森霍克（Ethan Hawke）、休葛蘭（Hugh Grant）、馬友友（Yo-Yo Ma）、小威廉絲（Serena Williams）、天鉤賈霸（Kareem Abdul Jabbar）等人，不但是輪番上陣的驚喜連連，更特別的是不見其人只見肖像的傑瑞德雷托（Jared Leto）和傑瑞米雷納（Jeremy Renner），還有喬瑟夫高登李維（Joseph Gordon Levitt）無所不在只聞其聲的惡搞彩蛋。

艾德華諾頓（Edward Norton）飾演的億萬富豪邁爾斯，靠著創新科技的一夕暴富，無時無刻都有著天馬行空的奇思異想，彷彿橫空出世的天才少年，但特立獨行的古怪魅力，加上口無遮攔的狂傲言行，活脫就是伊隆馬斯克（Elon Musk）的山寨翻版，某天自作聰明的靈光乍現，打算舉辦一場「誰殺了自己」的推理遊戲，邀請幾位麻吉好友來到自己極度炫富的希臘小島上，依循著精心設計好的線索，看誰能找出殺死自己的兇手。

收到邁爾斯暗藏玄機的精心邀請，來到這個小島上參與派對的所有好友，看似一路走來互相扶持的感情深厚，實際卻是趨炎附勢的各取所需，為了自身利益無所不用其極的巴結奉承，萬萬沒想到在解謎的遊戲過程中，竟又牽扯出預期之外的案中案，這脫稿演出的飛來橫禍，又是一次人人有嫌疑的密室殺人案件。

這回續集在整體的劇情架構上，仍舊延續著上集的推理套路，依然是建立在「Whodunit」（兇手是誰？？）的老派風格之上，同樣是以自私貪婪的人性描繪，來做為本片抽絲剝繭的關鍵線索。

還記得在上一集，導演雷恩強生在推理緝兇之餘，不忘抽空酸了一下美國本位主義的傲慢與偽善，這次在《鋒迴路轉：抽絲剝繭》裡，更是針對這群假面好友的阿諛寫照，整個就是火力加倍的嘲諷揶揄，像是凱特哈德森（Kate Hudson）飾演模特兒出身的時尚設計師柏蒂，對於很多事情的獨特見解，看似單純天真的直言不諱，實際卻是說話不經思考的無腦花瓶。

儘管潔西卡漢維克（Jessica Henwick）飾演任勞任怨的助理佩格，不斷地幫這位慣老闆收拾爛攤子的擦脂抹粉，但依舊無法阻止柏蒂的無知言行，讓她的時尚公司成了血汗工廠的眾矢之的。

戴夫巴帝斯塔（Dave Batista）所飾演的杜克，則是Twitch超人氣的實況主，奉行男權至上的硬派猛男，言談之間盡是貶低女性價值，且充滿歧視的偏激言論，但極為諷刺的是，為了覬覦麥爾斯阿法新聞網的龐大流量，甚至不惜利用梅德琳克萊恩（Madelyn Cline）所飾演女友威士忌的美色，來為自己的直播刺激人氣，以達到點閱率飆升的宣傳目的。

小萊斯利洛伊德（Leslie Lloyd Jr.）飾演阿法科技公司的首席科學家萊諾，就像是所有被壓榨到極限的無奈社畜，隨時隨地都在處理邁爾斯天馬行空的荒謬想法，只能疲於奔命的敢怒不敢言。

另外飾演康乃迪克州州長克萊兒的凱瑟琳哈恩（Kathryn Hahn），猶如是拿人手短吃人嘴軟的典型政客，只求迎合金主的逢迎拍馬，這倆人都是為了自身的利益，最後選擇放棄自己的道德良知，不顧新能源「潔氫」所帶來的未知危險性，進而造成公安危機的可怕後果，還是要替邁爾斯的瘋狂構想而全力護航。

然而這次在劇情的鋪陳上，則是以賈奈兒夢內（Janelle Monáe）飾演的前合夥人安蒂，被意外槍擊的突發事件，來做為故事轉折的一分為二，上下半場都是以謀殺案來做為敘事主軸，上半段邁爾斯自導自演的故佈疑陣，白朗不費吹灰之力瞬間破解的彷彿兒戲，端看角色之間暗潮洶湧的利益糾葛。

到了下半段原本以為遊戲就此結束，反倒成了案中案的密室殺人，這高潮迭起的曲折離奇，也是《鋒迴路轉》慣用的推理套路，同樣是令人驚豔不已的意料之外。

至於小島上那極為醒目又非常突兀的「玻璃洋蔥」，也成了本片既諷刺且真實的最佳寫照，白朗為了尋找真相的推理過程，就像是將洋蔥層層剝離的找出真相，但殊不知兇手的存在與動機，就如同讓人一眼就能看穿的玻璃材質，如此顯而易見卻又被草率輕忽的視若無睹。

相較於上集著重在線索推理的劇情轉折，這次的重心反而是在導演雷恩強生華麗翻轉的敘事技巧，將一個幾近俗套的簡單故事，透過不同視角的層層堆疊，營造出跌宕起伏的故弄玄虛，雖然在整體的風格呈現，與前一集截然不同的大相徑庭，但依然是充滿娛樂性的絕對值得一看。

《鋒迴路轉：抽絲剝繭》觀影重點：

1.豪華的演出陣容依舊。

2.華麗翻轉的敘事手法。

3.火力全開的嘲諷揶揄。

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