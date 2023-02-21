《詐欺獵人》人心的不安與貪念 就是詐欺生存的夾縫

日劇《詐欺獵人》故事改編自漫畫。曾經在2006年也被翻拍過電視劇，只是當時漫畫尚未有完結篇。2006年當時的日劇主演者是山下智久（算是這次主演平野紫耀的師兄）

2022年秋季上映的新電視劇，還將其中的詐騙案例改編成貼近這些年的詐騙現況，貼近現實狀態呈現～

電視劇一開始就說，詐欺師有3種，一種是「白鷺」，專門詐騙金錢的。一種是「紅鷺」專門欺騙他人感情為主的。最後一種是「黑鷺」，專門以吃掉「白鷺」為主要目的的詐欺師。

本劇的主角：黑崎高志郎就是這樣的黑鷺。

由平野紫耀所飾演的黑崎，因為高中時父親生意失敗，殺了母親與姐姐，父親自己也自殺身亡，唯獨黑崎一人存活。原來黑崎的父親在生意失敗欠款時，又被白鷺欺騙欠下更高額的鉅款，萬念俱灰下，選擇與家人一同滅亡。

黑崎認為，父親的死都是白鷺害的，因此開始一連串詐騙白鷺的行動，而這一切為的就是想找出當年害慘父親與自己家庭幸福的白鷺。

當所有關係人物在抽絲剝繭後一一浮現時，黑崎發現，一直對自己有恩的桂木很可能也是參與父親被詐騙的關係人，情感與現實的交錯，黑崎要如何揪出幕後最大的這個白鷺真兇呢？險象環生之際，身邊原就熟識的人究竟是敵？是友？

這部日劇雖然只有10集，但每集的故事都很緊湊，各個詐騙的手法真的很不一般，和國內一直沸沸揚揚存在的柬埔寨詐騙手法，真的是天壤之別呀！

這部戲裡所有的詐欺，都是需要有點專業知識與技能的詐欺，和我們國內這種騙人上門就關門搶證件搶帳戶來詐騙他人的這種，真的是差異甚大。

劇中的詐騙都是一山還有一山高、道高一尺魔高一丈。有時當事人都自以為已經小心謹慎實事求是的調查了，但最後的最後往往都因為太過貪心或太過自信，反而在最無防備之心下，輕易被黑鷺得逞了。

黑崎雖然是詐欺師，但黑鷺所詐欺的對象，感覺都是罪有應得，可以為受害者討回法律上無法為他們主持的正義，黑崎的角色實在讓人無法討厭。（還是因為找了傑尼斯年輕偶像來演，所以讓人無法討厭呢？！）

雖然主要角色是年輕演員，但這部戲其他主要演員可都是很知名的演員一起共演唷！只是，大家演的都是詐欺師或反派黑心人物，我覺得很有意思。畢竟要看這麼多資深知名演員在一部日劇中都演這種大家公認的「壞人」角色，也不太常見所以更值得一看呀！這些演員有三浦友和、佐佐木藏之介、坂東彌十郎、山口紗彌加……。

人心，是最難捉摸的。

詐騙，其實就是為了欺騙人心而產生的。

當人的心不安時，詐欺師的機會就來了。

當人的心「貪」念起時，心也是不安了！趁虛而入的人與事件就來了！