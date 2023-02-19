金正賢復出新作《木偶的季節》！搭檔林秀香展開死神與醫師的浪漫人神戀

新年期間怕沒劇追嗎？別擔心！MBC最新電視劇作品《木偶的季節》即將上演一段奇幻浪漫的人神戀羅曼史；這部由金正賢、林秀香攜手主演，睽違螢光幕兩年的金正賢揮別緋聞勇敢復出，期待他的回歸變化！

劇情故事

《木偶的季節》是由《看見味道的少女》、《Alice》的白秀燦導演與《請確認活動吧》的金智勳導演共同執導，《壞刑警》的許俊宇編劇與姜伊賢編劇共同執筆，預計16集，接檔《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》。

劇情講述男主角「木偶」，是陰間的死神，每99年都要到人間休假49天，這次他附身在一個人類身上，遇上了擁有神秘操控能力的女主角醫生「韓季節」，一人一神展開一場奇幻浪漫的愛情故事。

角色介紹

金正賢 飾 木偶、都鎮宇

金正賢飾演一位黃泉路引導者「木偶」，因得罪了造物主而成為「陰間神」被迫在陰間引渡心有怨念的死者，並且在人間附身在和自己有著相同長相的人類體內為那些冤魂們了結怨恨。每 99 年都要到人間休假 49 天的木偶，這次他附身到了與他長得一模一樣的人類「都鎮宇」身上。

曾因出演《愛的迫降》、《哲仁王后》等劇而人氣爆漲的金正賢，吸引相當多的粉絲，不過人紅是非多，就在《哲仁王后》播畢後，傳出他與徐睿知交往時的「控制門事件」，導致金正賢的形象一落千丈，後來隨之暫停了所有公開活動，此次藉著新作《木偶的季節》宣告自己正式復出，劇迷們也一起期待他嶄新的表現吧！

林秀香 飾 韓季節

林秀香則飾演畢業於全國倒數第一醫學大學的「韓季節」，從小與弟弟相依為命的她，在這個只重視學歷的社會，她受盡嫌棄，也漸漸失去自信。 在這時她遇到了都鎮宇，是她有記憶以來第一個願意站在她這邊的人，同時也發現了自己擁有能使喚木偶的神秘能力，痛苦的生活也因為一連串的事件產生了巨大的變化。

因演出漫改劇《我的ID是江南美人》而人氣急升被大眾廣為認識的林秀香，這一兩年的戲約沒有停過，光是去年就接連演出兩部作品《我們從今天開始》、《醫法刑事》電視劇，馬上又在年初推出新作，可說是高產能的女演員。

去年萬聖節發生了令人遺憾的梨泰院事件，不少生命都魂斷大街，其中原本預計出演《木偶的季節》裡韓季節前男友一角的李智漢也在當天離開過世，劇組和演員也紛紛為這位前途可期的年輕演員感到惋惜。而原本由他出演的角色也改由在《魷魚遊戲》中的李廷晙擔任。

本文經《FashionGuide》授權轉載，原文發表於此貼文處

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