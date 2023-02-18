2022欸冷的TOP 10電影 你看過幾部？

2022看了128部電影，這幾年發現如果沒追影展的話，一年內能追的電影量大概就是這樣了（畢竟還有劇要看），所以實在佩服一年內能看超過這個數量的人。

去年除了新片也看了一些舊片，其中有給了滿分的《樂動心旋律》，和Netflix 上線的《臥虎藏龍》《讓子彈飛》，以上都相當喜歡，但因為不符合篩選標準所以沒放進榜單，列為「特別提及」。

接下來正式開始進入2022的TOP 10。

TOP 10 救難小福星 Chip 'n Dale Rescue Rangers

小時候的卡通明星若是隨著我們長大了，會遇到什麼樣的人生難關呢？迪士尼將卡通明星化為過氣演員，並且偕同許多經典動畫角色一同演出，像《一級玩家》那樣的滿滿彩蛋，從頭到尾驚喜不斷。在奇奇蒂蒂身上看到永遠不變的熱血，和事過境遷的無奈，毫無疑問是部給大人們的動畫，不只緬懷童年，還隱含著淡淡的人生苦澀。

TOP 9 尋人啟弒 さがす

如果喜歡挑戰道德底線的日本兇殺懸疑片，那《尋人啟弒》不能錯過。父親為了懸賞金接近殺人犯，女兒因為爸爸失蹤開始尋人，隨著雙線劇情的真相越挖越深，劇情反轉就越驚人。劇本除了結局夠震撼，同時影射社會現狀並衝擊三觀，看完後心情久久未能平復。跟首部作品《海角上的兄妹》相比，在《尋人啟弒》看到新銳導演片山慎三飛躍式的成長，相信他會是未來的影展寵兒。

TOP 8 三千年的渴望 Three Thousand Years Of Longing

世界上沒有永恆的事物，要是有的話也不會是愛情。一直以來都是神燈精靈在聽凡人的故事，那這次換個角度聽精靈講述千年來的所見所聞，怎麼能不精彩？用幾千年的宏觀來看，什麼都可以看淡，喬治米勒一反所有慾望寓言被願望反噬的套路，取而代之的是歷經千年的愛情故事，雖然聽來悲傷，但結局卻是難得的美好，推薦給喜歡「說故事電影」的人。

TOP 7 分手的決心 헤어질결심

愛情就像警匪追逐，最難的不是鹿死誰手，而是分手的決心。再次看到朴贊郁的美學發揮，不管是那海灘的驚濤駭浪，還是男女主角之間的暗潮洶湧，每個細節的設計和場面調度都令人驚嘆，畫面也極其細緻精美。在湯唯演技的魅力之下，觀眾將和劇中警官一樣，掉入愛情的撲朔迷離之中，並心甘情願地被愛情玩弄於股掌之間。

TOP 6 午後彌撒 Mass

這部是今年最愛的聊天電影，聊得火力全開、老淚縱橫。校園槍擊案兇手與被害者的雙方家屬，一起坐下來進行對談，尋求原諒與和解，讓我們看到在情緒之前只有怪罪，在情緒之後才有理解。《午後彌撒》有著最血淋淋的溝通，不顧情面地把血肉一層層剝開，但也唯有這樣，才能在這麼殘酷的情境下拋開情緒，看到一顆需要被理解的心。

TOP 5 流浪之月 流浪の月

人生和月亮一樣有陰晴圓缺，但只要和懂彼此的人在一起，心中的月亮就會永遠是圓的，並照亮前方的路。警方發現失蹤已久的更紗住在文的家中，文成了誘拐犯被羈押，而更紗成了被誘拐的女童，15年後的再相遇讓倆人發現這樣的罪名將會永遠牢抓著他們不放...。

📝《流浪之月》完整心得 https://bit.ly/3DMN3nr

TOP 4 雙軌人生 Look Both Ways

如果有那麼一個決定，能讓你的人生徹底扭轉，你會想到什麼事呢？劇情以懷孕作為劇情轉捩點，鏡頭分別帶到了兩段截然不同的人生：放棄夢想的年輕媽媽，和縱橫職場的現代女性。不同於《荼靡》的哀愁結局，《雙軌人生》帶來截然不同的積極觀點，如果你正面臨人生的重大轉折，那這部可以為你帶來不少正能量。

📝《雙軌人生》完整心得 https://bit.ly/3pHrFYH

TOP 3 在車上 ドライブマイカー

正面臨喪妻之痛的家福，遇到經歷過家庭悲劇的美沙紀，兩人從原本沒什麼對話的僱傭關係，在車上慢慢建立起信賴，進而傾訴更多彼此的故事，最後同病相憐的互拉一把拯救了彼此，是一部雖然散發著陰鬱的氣息，但並不是深痛欲絕、且迎來一絲光芒的公路電影。

📝《在車上》完整心得 https://bit.ly/3LpZ9oe

TOP 2 五星饗魘 The Menu

一群人來到孤島上品嘗名廚的料理，原本以為是五星饗宴，沒想到變成一場血腥的沉浸式體驗。美食電影似乎很難不好看，而《五星饗魘》更是其中佳作，沒想到在看過這麼多類型的驚悚懸疑片之後，它還是可以讓你耳目一新，心中不禁溢出「有這樣一部電影，今年值得了」的滿足感。

📝《五星饗魘》完整心得 https://bit.ly/3XalNqh

TOP 1 媽的多重宇宙 Everything Everywhere All at Once

因為翻譯問題吵得沸沸揚揚的《媽的多重宇宙》，電影棒到我完全無視字幕，行雲流水的港式武打、超ㄎㄧㄤ又可以把人弄哭的劇本、演員們各個動靜皆宜能屈能伸，同時顧及親情、哲學、科幻、動作，在丹丹雙導的執行之下，主題的格局、角色的發展、議題的討論都沒有被犧牲，而它的中心主旨更是令人感動：「請保持良善」。

📝《媽的多重宇宙》完整心得 https://bit.ly/3F2q2Mj

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原文>>>https://bit.ly/3kpdubH

（篩選標準為台灣上映日在2022的新片）