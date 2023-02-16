《屍殺列車》導演最新科幻電影《靜_E》 打造前所未有新「視」界！

韓國知名導演延尚昊繼電影《屍速列車》、《地獄公使》後，將攜手姜受延、金賢珠、劉慶秀等人共同打造最新的科幻電影《靜_E》，這部電影之所以會受到關注，主要是睽違10年回歸螢幕的韓國影后姜受延的遺作，故事更以這幾年大腦複製和AI科技等話題內容為主軸，1月20日小年夜即將引爆！

《屍速列車》、《地獄公使》延尚昊導演最新力作

韓國最賣座喪屍電影《屍速列車》導演延尚昊，這次將挑戰未來科幻片，以 22 世紀末的大腦複製&AI科技實驗的題材打造前所未有的新「視」界。

電影劇情講述末日後的 22 世紀，人類因急劇氣候變化而離開廢墟般的地球移居到避難所，沒想到卻在其中引發內戰，為了終結內戰，A.I. 開發公司「克羅諾德」負責開發大腦複製、測試機器人戰鬥力的尹書玄（已故演員姜受延 飾）複製了曾在無數次作戰中獲得勝利的尹靜依（金賢珠 飾）之大腦和外觀，開發出了最佳戰鬥機器人「靜_E」（金賢珠 飾）來解決問題，並將決定殘酷的輸贏。

韓國影后姜受延睽違10年回歸之作

這部是童星出道、入行超過53年的韓國女演員「姜受延」，睽違10年回歸螢幕之作；說到姜受延在韓國影劇圈的地位可是相當不得了，她憑藉電影《替身》（1987年）和《揭諦揭諦波羅揭諦》（1989年）分別在威尼斯影展和莫斯科影展等國際電影節摘得影后桂冠，躍升國際明星，被韓國譽為「元祖世界明星」，並蟬聯三屆大鐘賞女主角獎。

台灣觀眾對她應該不陌生，早期曾來台拍攝電視劇《落山風》，後來主演的古裝劇《女人天下》在台灣播出時很受歡迎。

在這部劇中飾演開發大腦複製及A.I.技術的研究所組長「尹書玄」，負責「靜_E」的複製實驗和戰鬥力測試；不過，2022年5月因腦出血而心跳停止，緊急送醫接受治療後依然宣告不治，終年55歲，這部電影也成了她的遺作。

繼《寧靜海》後再度探索未來世界

2021年由孔劉、裴斗娜主演的科幻驚悚劇《寧靜海》，上線當時成功打敗《艾蜜莉在巴黎》第二季、《千萬別抬頭》等劇，獲得不少劇迷關注；這次Netflix再度挑戰科幻題材環境惡劣、資源缺乏的情況造成人類多方面失控，那麼這次電影《靜_E》會有哪些劇情故事值得觀眾看完深深省思的呢？！

斥資重金打造亞洲電影的新高峰

這部電影斥資製作費高達200億韓元，為了打造精心製作的 A.I. 機器人以及緊張刺激的戰鬥場面；這部電影也是另一位女主角「金賢珠」，自從影以來最驚豔的變身，將以戰鬥機器人勇猛之姿帶給觀眾全新震撼。

本文經《FashionGuide》授權轉載，原文發表於此貼文處

聽我說劇話🎬

不負責的優質韓劇評論

💓 最新消息 | 韓劇 | 娛樂 | 電影 | 綜藝 | Kpop

💓 跟我一起掉入無止盡的追劇人生吧！

推坑人妻IG@drama_wife

合作邀約 💌 vickycool0812@gmail.com

懇求關注❤最新內容🔗連結https://dramawife.soci.vip