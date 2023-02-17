【黑電影】詐團圓。感受何謂團圓與生疏又熟悉的情感

詐團圓

媽，我回來了。

華仔從頭到尾都看在眼裡、更從頭到尾都陪在身邊，他就不明白，王芸怎麼可能不了解自己有多認真，感情這種事本來就強求不來，那麼多年了，王芸母子寄居在自個兒的雜貨店他也從來沒說過一句怨言，畢竟生活在處境艱難的唐人街，同胞本來就要互相照顧，只是照顧了那麼多年，她怎麼可能都不曉得……。

連她兒子早都看出來了，精明如王芸真會不知嗎？

華仔知道王芸要養大Jason必須付出比其他人更大的努力與勇氣，二話不說陪伴在身邊，一方面是想替王芸多分擔一點、另一方面也可以說是自己跟Jason算是有緣，畢竟故事的開始就是在這間雜貨店，說什麼也有自己一份兒。

因為有自己這一份，王芸決定向陶林企業上演一場《詐團圓》（Scamsgiving）的時候，華仔自是搬出所有手段一一打通，他不求詐騙成功時能分到多少，就希望心儀的女人能正視自己的存在，能被王芸多看一眼，華仔都覺得幸福無比！

那是標準癡情種的作為，心儀的女人躺在身邊卻一根汗毛都不敢碰。

或許是膽小鬼吧。

Jason瞧華仔那夭鬼假細意的模樣，知道華仔一如往常癡情，卻弄不明白媽媽的心思，到底為什麼要一下子把局放那麼大，騙騙唐人街上左鄰右舍也就算了，這個世界知名的陶林企業到底跟媽媽有什麼過節？

不管媽媽究竟在盤算什麼，Jason也清楚要是這一局真成了，到手的錢財不僅能解決眼前百萬元的債務，更可能翻轉二十幾年來的落魄人生。

他其實一點也不想當媽媽詐騙的幫手，他也有自己想做的事情，只是現實如此，能怎麼掙脫？

人吶、總是擁有無窮的夢想，卻總發夢一次就被骨感現實狠狠敲醒，被敲醒的夢或許破滅了，可既然是夢，總有繼續發起的可能，不若既成的事實，沒了就是沒了，哪還有再來過的機會。

這樣的遺憾，陶林企業董事長Mrs. Apple最懂。

《詐團圓》是葉天倫導演最新執導的賀歲電影，劇情突破台灣電影習慣的時空背景，把故事起源放在舊金山唐人街，透過宛若打不著邊的劇情牽連著血脈相承的動人情懷，現代社會的發展早已不是十幾二十年前的模樣，子孫輩在國外出生乃至生活是許多人家的慣常，葉導以這樣的脈絡鋪陳，把看似八點檔的梗密實地安排在每個人物之間，形成一種台灣人獨有的感觸，好像有點距離卻又相當靠近。

邰哥飾演的華仔當然是這部電影的開心果，也因為他在片中那看似標準又不太標準的各地口音，反而營造出電影背景不管發生在哪兒都有足夠說服力的狀況，雖然大家都很不能接受，為什麼華仔甘心用那麼長時間默默守護的女人竟是由隋棠飾演？（笑）

華仔對王芸的情感，在玩笑中卻細膩得很，就像陳昊森飾演的Jason，看似嚴肅叛逆、實則感情豐沛。

賀歲片不一定都要讓人眼眶泛淚，開懷大笑卻是一定要的，《詐團圓》則把歡笑與淚水調節得恰如其分，沒有刻意做多、但也沒打算讓觀眾笑一笑就走出戲院；我認為農曆年節對台灣人有一種特別的情懷，來到如今這個時代，更有很難幾句便說清的複雜，過年讓很多人期待、同時也教許多人煎熬，除了愈長愈大就愈發沉重的親情包袱，更有不適合在這時候說出來卻又找不到比這時更適合說出的糾結。

有些話，真要等到失去，才會發現還沒說出口。

有些話，真的要等到說了也沒人聽到，才曉得那叫做遺憾。

幸好我們都能從《詐團圓》裡讀到導演與演員們想傳達的意念，也幸好，看完電影的這一刻，我們什麼都還來得及。

今年過年，用一點點錢加一點點時間，跟家人進戲院感受一下那所謂生疏又熟悉的情感，相信看完電影的我們都能感受到什麼是回家、以及何謂團圓。

電影名稱：詐團圓（Scamsgiving）

出品公司：青睞影視、六六喜喜股份有限公司、呈洋國際有限公司、MyVideo、文化內容策進院

發行公司：博偉電影股份有限公司

正式上映：2023.01.20