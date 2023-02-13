追求「真正的幸福」？《新娘未滿逃跑》看岡崎紗繪從兩段戀情的淬煉

「不只是三角戀，究竟幸福的本質是什麼呢？」

最近看了日劇《新娘未滿逃跑》，原本以為只是一般描寫「三角關係」的深夜愛情劇。不過隨著劇情發展，我發現這齣戲超乎我想像的精彩，想要傳達的寓意也非常深遠！

《新娘未滿逃跑》描述女主角柏崎優（岡崎紗繪 飾）跟男友松下尚紀（中川大輔 飾），交往同居了七年。她發現，男方不只沒有結婚的打算，還逐漸步入了老夫老妻生活，甚至連自己的生日都忘記了？

一氣之下，柏崎優氣到搭車衝回故鄉，卻意外地與前男友深見一（淺香航大 飾）相見。許久沒有見面的他們，會不會擦出令人怦然心動的火花？為了找到自己的幸福，她最後會如何做出選擇呢？

在《Dr.White》中飾演白夜醫生好友的岡崎紗繪，則在《新娘未滿逃跑》中擔任主役。現任男友則是中川大輔演出，近年在《極道主夫》、《監察醫朝顏》、《無性別男孩熱戀中》參演，實力備受肯定。

飾演前男友的淺香航大，則是《櫻桃魔法》中的「戀愛小說家」，劇中柔弱又帶點可愛的氣質，相信粉絲的印象都非常深刻。這次搖身一變，成為看似體貼又帶點強勢的前男友，令人相當期待他的表現。

《新娘未滿逃跑》是東京電視台的深夜劇系列，包括最近由內田理央主演的《自行車店的高橋君》也是出於自同個時段，而兩齣劇都是在現代的都會愛情觀之中，帶給觀眾「有別於主流愛情觀」的想法，也令觀眾耳目一新。

❗️以下內容涉及部分劇情

一層層的誤會，堆疊形成感情裂痕

老實說，在看《新娘未滿逃跑》的前期，有好幾次想要棄劇的衝動。

現任與前任的三角戀情、有著「綠茶」性格的女配角、雙方不斷巧遇誤會彼此——這些狗血又老套的劇情，如果套到現在的台劇八點擋，感覺也不太違和。不過，編劇其實將兩人感情裂痕走向終點的原因，悄悄埋藏在日常生活之中。

從表面上來看，最大的原因似乎是現任男友尚紀的漠不關心，種下了感情產生裂痕的種子，而「忘記女友生日」成為了導火線。不過，我個人認為真正的原因，其實是出在尚紀過度以自我為中心，也太愛自己。

「太愛自己」這件事無分對錯。我相信一場感情、婚姻就像是玩兩人三腳一樣，除了要了解彼此的步伐外，還必須先「認識自己」，才能有絕佳的默契。不過，女主角柏崎也抱持著一樣的想法嗎？

顯然沒有。柏崎對於現在的感情生活不甚滿意，不論是生活平淡、男友對她沒興趣、越來越像老夫老妻⋯⋯等等。畢竟每個人都渴求認同，這也與是非無關。

不過，兩個價值觀大相徑庭的人，真的能夠攜手走到最後嗎？

種下了原因，兩人關係的破洞就越來越大。尚紀撞見了前男友深見一，想要擁抱柏崎；柏崎也撞見了女配角堀田麻美，吻了尚紀一口的瞬間——價值觀的差異，再加上一層層不願說開的誤會，讓這段感情走向了終點之路。

為了感情迷失自我，這樣好嗎？

如果說《新娘未滿逃跑》的第一幕，是柏崎與尚紀的感情告終，第二幕就是拉開與深見「再續前緣」的全新篇章。

但是，跟已經熟悉彼此的人交往，這樣就萬無一失了嗎？

在劇情前期，深見確實展現了體貼、善解人意的一面，但這只是表層。柏崎跟深見的複合，也帶領著觀眾逐步撥開深見的內心世界。在他善良體貼的表層底下，藏的是一顆渴求認同、患得患失的脆弱內心。

例如第 9 集，柏崎想要回到老家照顧患上絕症的母親。深見二話不說，決定拋下在東京的一切，跟著他奔回家鄉：「因為我的幸福，就是『妳很幸福』這件事」。一席看似充滿主角霸氣、粉紅泡泡的氛圍的宣言——如果這是一部王道愛情劇的話。

試想，如果一個人的幸福是建立在「其他人」之上，聽起來或許是兩人廝敬廝愛、白頭相守的最佳證明。但換個方向想，這不就代表這個人一點主見都沒有嗎？

深見對柏崎說，「只要一起尋找剛剛好的平衡就好」。不過，遇到任何事情都以另一半為主、女友就是他的全世界。看似完美的天平，其實早已失去平衡。

鏡頭回到學生時期，缺乏主見、沒有想法的深見，看著當時是同班同學的柏崎，總能統合大家的意見，扮演著領導者的角色。深見把「想要成為的自己」投射在柏崎身上，從仰慕、崇拜轉化成了喜歡與愛。

「你果然還是太耀眼了」，深見始終以來的低自尊人格，讓這段重新盛開的感情再度幻滅。

放開一切牽連，一個人也很好！

從只在意自己的尚紀，到只在乎對方的深見，前後兩任男友不只性格大相徑庭，就連感情的價值觀也截然不同。究竟身為女主角的柏崎該何去何從？幸福究竟在哪裡呢？

「為了成為理想的自己、為了變堅強，我想走在大家前面、越挫越勇，不要把自己的幸福交給別人決定。」

走過風風雨雨的柏崎，從這兩段感情中淬煉出了許多想法。她發現：「自己一個人」也是一個能夠找到幸福的選項。

不過這也不代表柏崎不交往、不結婚了。我很喜歡她在劇中對於交往的詮釋——「各自相處就很幸福，但兩個人在一起會更加幸福，在一起會讓我更愛自己的那種人。」

日劇《獨活女子的守則》如果是在描述獨自生活的美好，那《新娘未滿逃跑》則是點出一個人「從戀愛關係中覺醒」的過程：跳脫一定要攜手共度才是「幸福人生」的舊有框架，試著以自己為出發點、從愛自己開始。

我們或多或少都會渴望，在失意之際、困頓之餘，有一雙厚實的肩膀能倚靠著。但我始終認為，在一段健康的關係中，不該只繞著某一個人轉，更不能讓眼中只剩下自己。

劇中的柏崎原本追求「共度幸福」的執著，從這兩段感情中，淬煉出自己對於「幸福」的定義跟真諦。有一個可以倚靠的人或許很美，但這個「倚靠的人」，並非只能侷限於另一半。

如果可以，請試著讓自己當自己的肩膀，就如同柏崎所說，「要獲得幸福，就得要好好地愛自己才行，你都是自己對特別的存在。」

戲劇資訊

🔸 片名：《新娘未滿逃跑》

🔹 跟播平台：KKTV、FriDay 影音、Hami Video 等

🔸 演員：淺香航大、岡崎紗繪、中川大輔 等人

延伸閱讀

日劇／孤單也很好！《獨活女子的守則》江口德子帶你享受「一個人的旅行」

2023 冬季日劇畫重點：告別純愛初戀，迎接「今際之國、噬亡村、忍者的結婚」滿分創意！

2023冬季日劇16部大盤點，佐藤健、北川景子、山下智久大咖集結！

關於我

宋思彤，筆名六六。喜歡記錄生活、醉心於影像敘事，最近還迷戀日劇。期許自己用有溫度的筆觸，寫下身邊動人心弦的故事。劇評、議題探討、時事延伸話題，更多面向的我都在這裡。