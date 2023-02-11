《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》 誇張搞笑帶出寫實家庭問題

先說明一下：我不是婆婆的電視劇觀眾，甚至沒在看台灣的電視劇，完全是西片商業片為主的電影觀眾，所以這篇文章的角度可能也比較適合這樣背景的讀者，對電視劇的觀眾，如果內容有因為不了解電視劇而冒犯也請見諒。

本來我是沒特別興趣想看這種感覺比較台式的搞笑，很刻意，角色像角色不像真實人物，我個人會不太能連結。但還是嘗試了，的確有些我預期到的感覺，但整體來說我竟然還看得蠻開心，甚至後面也跟著感動，讓我有點意外。

事後回想，或許是因為儘管事件本身或人的反應方式是誇張了沒錯，但背後的心情動機等等卻是多數一般人都能感受的。大家家庭的狀況不同，可是回到源頭，或許我們都對關係有著一些期望，但關係也牽涉到另一個人，有許多是自己無法控制的，那些落差，常常會是難過的來源。

若把大的主線劇情攤開來看，《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》是有設計梗，而且不是一直線的敘事，有些不同時序的穿插。對我這個沒看電視劇的觀眾，一開始人物有點多，還不清楚大家的關係或個性，所以開頭會辛苦一點，一下又冒出一個人，為什麼這個人認識這個人，這些會狀況外，不過隨著劇情走下去，很快也就可以拼起來了，這點如果沒有看電視劇的觀眾可以不用太擔心，順順跟著走就好。

其實主線故事本身就是有點扯的，不過在這個荒誕的過程中，細節卻是很多家人的互動。單純想看惡搞的觀眾是沒問題，沒那麼喜歡這種形式搞笑的觀眾，可以把焦點放在這些胡鬧背後的心情和人性。我們都會希望有很美好的關係，但真的有這種關係存在嗎？

還是或多或少關係中都有著一些個人的利益或需求在？不見得一定是實質的要什麼東西，心理上的想要陪伴等等也算是，只是比例多或少？家人之間的血緣，又會讓這些關係變得更複雜棘手。

《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》並沒有講到太深，不過點出來的議題仍然值得思考，可能也會讓有一些相關經歷或本來就喜歡想東想西的觀眾能夠有感。

因為每個角色都有著一些什麼樣的心情，所以這些議題會有點散，每個部分能分到的時間沒有那麼多，自然沒辦法太深。換個角度，可以說這或許就是不同家人關係的各種樣貌吧。這些狀況可能一直都存在，只是平時不會注意到，等到有些大事情（比如過年要團圓），一些衝突或磨合才會發生，一些感受或情緒才會展現。

如果要和電影強片比，《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》是沒辦法搶到聚光燈，它還是比較像電視劇規模擴大些搬上大銀幕的感覺，故事、架構、角色、深度等等都還是有些空間（幽默就很個人化，有些笑點我蠻能笑，有些知道是笑點但就嘴角不會動，整體來說我是開心的），但已經比我預期的好了，就過年輕鬆娛樂小品來說，也是非電視劇觀眾殺殺時間的不錯選擇之一。（電視劇觀眾應該是不用說直接去看就是了。）