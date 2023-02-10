Netflix《賢妻復仇記（Woman of the Dead）》 劇情懸疑緊張卻絕不含糊

不知道這麼「俗」的中文劇名是怎麼來的。以奧地利阿爾卑斯山區為背景的這齣戲，英文叫做「Woman of the Dead」，倘若由我命名，大概會叫「送葬人妻」之類。女主角是開殯儀館的送行者，經她之手送進陰曹地府者不計其數，包括活人在內。那個「賢」字，不知從何說起。

開場不久，「賢妻」當警察的老公出門被車撞死，駕駛肇逃。雖說死者是自家同僚，警方卻一反常態推託敷衍，令「賢妻」至為不忿，決心自行緝凶討回公道。豈料淺掘表土就挖出大秘寶，老公死因頗不單純，不僅與其調查中案件有關，牽涉當地望族，更有殘忍嗜血、以虐殺為樂的小團伙暗中作祟。「賢妻」循線追查，將仇敵一一揪出私刑制裁。

其間當然凶險跌宕，畢竟山中小鎮，除警察之外沒有人是用武專業，生死相搏不出村夫野婦那些土招數，寫實得緊。不過談到專業，女主角的人設不無少許黑色幽默。話說她找出第一個仇人登門對質，一陣扭打之後將對方電暈，裝入棺材藏進靈車，預備帶回去審問，沒想到棺材太密，把人悶死了😱。

到此為止粗暴生疏，完全門外漢路數。一般人此刻難免驚惶失措，然而「專業」即時上身，「賢妻」只嘆了一口氣。死人比活人好對付得多，再熟練沒有，當下就把他「處理」了。

隨著糞土愈挖愈深，臭不可聞的秘寶一一浮現，連數十年懸案都重見天光。淳樸鄉間風景秀麗，懸疑緊張卻是絕不含糊，不論養眼還是驚心，都值得一看。

靜謐的山中小鎮。

天外飛來橫禍。

親自為亡夫送行。

獨愴然而淚下。

守著祖傳家業。

要的只是公道。

富婆家財萬貫，事業是全鎮生計源頭。

人脈深廣，連警察都盡入囊中。

戴著詭異面具的神秘凶徒暗中肆虐。

神職人員笑裡藏刀未可盡信。

死人沒必要電擊。

萬一整死就地火化，再方便沒有。