李寶英43歲超凍齡！完美詮釋《代理公司》霸氣女強人，8個小故事認識「收視天后」

由李寶英、趙成夏、孫娜恩、韓俊宇、全惠璡（常譯：全慧珍）主演的《代理公司》，講述大型廣告代理公司「VC企劃」創意總監高雅仁憑藉自己的拼搏努力，從公司底層一路躋身成為公司首位女性高管的故事。

女主角李寶英驚人的顏值，完全看不出來她是個40出頭歲的女人，甚至已經是兩個孩子的媽媽，也難怪曾迷倒男神李鍾碩！究竟她有什麼魅力呢，一起來認識這位韓劇「收視天后」吧！

Story 1：韓國小姐出身，超現實的參選理由！

1979年出生於首爾的李寶英，畢業於首爾女子大學韓語系、專長是古典文學的她，當時最嚮往的工作是電視台播報員。不過，在她大四時，有人告訴她：「如果你說你是韓國小姐，你就會找到一份好工作！」

於是她排除競爭激烈的首爾地區，選擇到大田參加選拔賽，但可惜的是在決賽時落選。她也曾上SBS《治愈營你快樂嗎》節目中分享自己會參加韓國小姐的真正理由，後來想想也覺得當時的自己很天真。

Story 2：誤打誤撞的演員之路

在她大學期間，儘管演藝界的星探邀約不斷，但在大學畢業前後，同時被 MBC 電視台和大韓航空兩家大企業錄取；但就在她放棄韓航機會後，MBC 卻遭到淘汰。頓時失去所有機會的她，歷經約兩年的無業米蟲期，靠著接拍廣告維持收入，終於在 2003 年獲得電視劇《擺脫無業遊民》的演出機會。

Story 3：一度想放棄演藝事業

之後，每一年都有2~3部作品產出，例如《漂亮寶貝》、《薯童謠》等，但是李寶英開始發現自己無法享受表演，害怕前去拍攝現場，也不適應娛樂圈的生活。當時，同時拍攝《再見先生》、《遊戲女王》的她，終因身心疲憊，在拍攝現場昏倒被送往醫院；隨著與經紀公司合約期滿，她試圖消失，離開演藝圈。

李寶英最終因為劇本有趣而重新開始工作，那部作品就是電影《京城往事》。漸漸地，她開始對演戲產生了興趣，第一次覺得自己真的很想好好演戲。

Story 4：兼具美貌與演技，部部皆是代表作

李寶英出道至今近20年，代表作包括《薯童謠》、《赤道的男人》、《親愛的瑞英》、《聽見你的聲音》、《神的禮物－14天》、《Mother》、《我的上流世界》等人氣韓劇，特別是《親愛的瑞英》，在韓國創下逼近50%的超高收視，讓她榮登「收視天后」。

Story 5：與池晟相戀至今16年仍幸福甜蜜

池晟與李寶英這對韓國演藝圈的模範夫妻，兩人於 2004 年合作電視劇《最後的舞請與我一起》而認識，李寶英文靜乖巧的模樣，給池晟留下深刻好感，但當時池晟有女朋友朴帥眉，直到 2006 年兩人分手後，池晟才開始正式追求李寶英。

兩人一直到了2007年開始交往，其實在追求李寶英的過程，因為李寶英說：「不想和娛樂圈的藝人談戀愛」，同為演員的池晟當時可是寧願放棄演員這個身份也想要和李寶英在一起，最終李寶英被池晟的誠意打動才同意交往。

池晟、李寶英在 2013 年舉辦了婚禮，2015 年 6 月成功誕下女兒，名為郭智柔，後來2019年又順利產下一子，真的是個幸福美滿的「好」家庭。

Story 6：超級發電機！迷翻李鍾碩、朴智星

2013年與李鍾碩合演的《聽見你的聲音》，這對姊弟戀造就高達26.2%的高收視率，兩人瞬間成為最受歡迎的螢屏情侶。不只是戲裡登對，戲外的李鍾碩接受採訪時還說：「姐姐做的飯好吃，後腳就『表白』說，我想結婚了！」那段時間，媒體還在傳李鍾碩被李寶英迷倒了，他們是要假戲真做嗎？

更曾經傳出他與韓國足球明星朴智星交往的烏龍傳聞，原來池晟的韓文是지성，而朴智星的韓文是박지성，就這樣鬧了個大笑話！

Story 7：獨家凍齡秘訣大公開

今年43歲的她，在她白皙的臉上幾乎看不出歲月的痕跡，她說自己一年四季都會做好防曬工作，就連陰天或雨天也會堅持擦防曬，抵擋紫外線侵擾。

除了工作時間必須要化上濃妝外，李寶英在其餘時間很少化妝，基本都保持素顏，她說盡量讓肌膚得到休息是很重要的事，當然工作上妝後一定要勤快地卸妝，兩者加起來才能真正做到肌膚的清潔；另外她曾在訪中提到自己時常進行臉部按摩，能幫助排毒、去水腫還能緊實臉部。

Story 8：新劇《代理公司》挑戰女強人

李寶英去年與金瑞亨共同主演《我的上流世界》受到相當高的評價，而她這幾年也是以一年一部作品持續挑戰不同戲路。這次在新作《代理公司》中將飾演進入廣告業19年終於成為首位女理事的「女強人天花板」高雅仁。在入社考試獲得滿分後一直兢兢業業的工作，拿下業界第一的位置後，也更加覬覦更強大的權力，將再一次證明她的演技實力。

《代理公司》臺灣由LINE TV於2023年1月8日起每週日、一上午十點更新。Hami Video於2023年1月9日起每週一晚上一次更新2集。

本文經《FashionGuide》授權轉載，原文發表於此貼文處

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